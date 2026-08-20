Números de la suerte de hoy, jueves 20 de agosto de 2026

Números de la suerte. Foto: Freepik.

Para quienes siguen la astrología, los números de la suerte son una forma de atraer buenas energías y encarar el día con optimismo. Muchas personas los utilizan como una guía para tomar pequeñas decisiones cotidianas o incluso para elegir combinaciones en juegos de azar.

Si bien no existe evidencia científica que respalde su efectividad, estas cifras forman parte de las creencias populares y del universo astrológico. A continuación, conocé cuáles son los números que corresponden a cada signo del zodiaco para este jueves.

Los números de la suerte de cada signo del zodiaco del jueves 20 de agosto de 2026

Aries: 7, 16, 25

Tauro: 4, 12, 28

Géminis: 5, 18, 26

Cáncer: 2, 18, 39

Leo: 11, 23, 4

Virgo: 5, 14, 23

Libra: 7, 16, 25

Escorpio: 8, 17, 26

Sagitario: 9, 18, 27

Capricornio: 1, 10, 19

Acuario: 2, 11, 20

Piscis: 3, 12, 21

Números de la suerte. Foto: Freepik.

Qué representan los números de la suerte en la astrología

Dentro de la astrología, los números de la suerte están asociados a las características y energías de cada signo del zodiaco. Se considera que pueden potenciar determinadas cualidades personales o favorecer momentos de cambio, aunque su interpretación depende de distintas corrientes astrológicas.

Muchas personas los consultan como un ritual cotidiano o una manera de sumar una cuota de motivación en el día a día.