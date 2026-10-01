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Estos los números de la suerte de hoy jueves 1° de octubre de 2026

Conocé cuáles son los números del día para cada signo del zodíaco y cómo podemos usarlos a nuestro favor.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
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Números de la suerte.
Números de la suerte. Foto: Freepik.
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Muchas personas consultan los números de la suerte como una guía simbólica para afrontar el día con optimismo, ya sea para juegos de azar, decisiones cotidianas o simplemente como una curiosidad vinculada a la astrología y la numerología. Para este jueves 1° de octubre, cada signo del zodíaco tendrá sus propios números y los podrá utilizar de la manera que prefiera.

Números de la suerte para este jueves 1° de octubre, signo por signo

  • Aries: 1, 10, 19
  • Tauro: 6, 15, 24
  • Géminis: 3, 12, 30
  • Cáncer: 2, 11, 20
  • Leo: 1, 8, 17
  • Virgo: 5, 14, 23
  • Libra: 7, 16, 25
  • Escorpio: 8, 17, 26
  • Sagitario: 3, 12, 21
  • Capricornio: 4, 13, 31
  • Acuario: 11, 22, 29
  • Piscis: 7, 9, 27
Números de la suerte. Foto: Freepik

¿Qué representan los números de la suerte?

Según la numerología, cada número posee una vibración energética particular que puede asociarse con determinadas emociones, desafíos y oportunidades. Si bien no existe evidencia científica que respalde su efectividad, muchas personas utilizan estas cifras como una forma de motivación o como un ritual personal para comenzar el día con una actitud positiva.

Un dato curioso sobre el 1: qué significa para la numerología

En la numerología, el número 1 representa la fuerza primigenia de la creación, el comienzo absoluto y el espíritu pionero. Al ser la raíz de la que emergen todas las demás cifras, simboliza la independencia, la originalidad y el liderazgo natural. Las personas y los ciclos regidos por esta vibración están impulsados por el deseo de abrir nuevos caminos y destacar, prefiriendo trazar su propia ruta en lugar de seguir estructuras preestablecidas. Es una energía proactiva y asertiva que empuja constantemente hacia la acción, la toma de decisiones firmes y la manifestación de ideas individuales.

A nivel práctico, la influencia del 1 fomenta la ambición, la autosuficiencia y la valentía necesaria para dar el primer paso en cualquier proyecto o desafío. Sin embargo, este fuerte enfoque en el yo y en el avance continuo puede derivar en terquedad, impaciencia o una tendencia al individualismo extremo si no se equilibra adecuadamente. En su máxima expresión, el aprendizaje que propone este número consiste en desarrollar una autoconfianza genuina, aprendiendo a ejercer la voluntad de manera constructiva para transformar el potencial puro en logros concretos sin desconectarse por completo del entorno.

NúmerosSuerteAstrología
Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

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