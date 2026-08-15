Poner una rama de romero en la ventana del dormitorio en agosto: qué significa según el Feng Shui

Por qué poner una rama de romero en la ventana del dormitorio, según el Feng Shui Foto: Gemini IA

El romero es una planta aromática que, además de utilizarse en la cocina gourmet, también se usa para realizar distintos rituales y prácticas tradicionales. Desde hace siglos, se relaciona con la protección, la purificación y la renovación de los espacios. Dentro del Feng Shui, la disciplina de origen chino que busca favorecer la armonía y equilibrar el chi, algunos elementos naturales como esta planta son esenciales para las limpiezas energéticas.

En ese contexto, colocar una rama de romero cerca de una ventana puede convertirse en un sencillo ritual para quienes buscan renovar la energía de una habitación. Durante agosto, además, esta práctica puede adquirir un significado especial asociado al cambio de estación y a la preparación de los espacios para un nuevo ciclo.

Por qué poner una rama de romero en la ventana del dormitorio, según el Feng Shui Foto: Gemini IA

Por qué colocar romero en la ventana del dormitorio

La ventana es uno de los puntos de conexión entre el interior y el exterior de una vivienda. Desde la mirada del Feng Shui, estos lugares tienen importancia porque representan el intercambio de energía entre ambos espacios.

Colocar allí una rama de romero busca, simbólicamente, proteger el ambiente y favorecer la renovación energética. No es una planta elegida al azar, ya que se asocia con la protección del hogar y el equilibrio para todos los integrantes de la familia.

Al ubicarse dentro del dormitorio, además, se busca generar un ambiente tranquilo y ordenado, ya que es uno de los espacios donde las personas descansan y recuperan energía.

El ritual es muy sencillo; lo primero es elegir una rama de romero fresca y saludable. Después se puede colocar en la ventana atada a una cinta blanca para que no se disperse, o en un recipiente de vidrio que pase la luz.

Si la rama comienza a secarse, conviene retirarla y reemplazarla o desecharla. Mantener las plantas y elementos naturales limpios y en buen estado también forma parte de la intención de conservar un espacio agradable.

Por qué poner una rama de romero en la ventana del dormitorio, según el Feng Shui Foto: Gemini IA

Qué significa el romero para el Feng Shui

El romero está vinculado en distintas tradiciones con conceptos como la protección, la claridad y la purificación. Por eso suele incorporarse a prácticas destinadas a renovar ambientes o dejar atrás aquello que se considera negativo.

En este tipo de rituales, no se trata de que la planta tenga un efecto comprobado científicamente sobre la energía de una vivienda, sino de un uso simbólico y tradicional. Desde esta perspectiva, colocar una rama de romero junto a una ventana puede representar la intención de mantener protegido el hogar y permitir que entren nuevas oportunidades y sensaciones positivas.

Ritual con romero

Por qué se recomienda hacerlo durante agosto

Agosto puede interpretarse como un momento de transición y renovación. En el hemisferio sur, además, coincide con las últimas semanas del invierno y el acercamiento de la primavera, una época asociada con el crecimiento, la renovación y el comienzo de nuevos ciclos.

Por eso, para quienes siguen prácticas vinculadas al Feng Shui o a distintos rituales de bienestar, este mes puede ser una buena oportunidad para ordenar, limpiar y renovar los ambientes de la casa.

Su aroma puede aportar una sensación agradable y fresca al ambiente, y aunque no existe evidencia de que colocar una rama en la ventana produzca por sí mismo una limpieza energética o cambios concretos, lo cierto es que ayuda a atraer los pensamientos positivos y funciona como una especie de “talismán” para algunas personas.