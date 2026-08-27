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A qué hora desayunar si tenés diabetes: las recomendaciones de los especialistas para evitar picos de glucosa

El momento de la primera comida del día puede variar según cada persona y está relacionado con factores como la medicación, la actividad física y los niveles de glucosa al despertar. Qué tener en cuenta para elegir el horario y qué alimentos pueden favorecer un mejor control.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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El horario del desayuno puede influir en la respuesta de la glucosa durante las primeras horas del día. Foto: Unsplash.
El horario del desayuno puede influir en la respuesta de la glucosa durante las primeras horas del día. Foto: Unsplash.
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El horario del desayuno en personas con diabetes no tiene una respuesta única. El momento más conveniente para realizar la primera comida del día puede variar según el nivel de glucosa al despertar, el tratamiento indicado, el apetito, la actividad física y la rutina de cada persona.

Por eso, especialistas en diabetes y nutrición recomiendan observar cómo responde el organismo y evitar establecer un horario rígido para todos. El seguimiento de la glucosa antes y después de comer puede aportar información útil para determinar qué momento y qué alimentos funcionan mejor en cada caso.

Diabetes. Foto: Unsplash
Medir la glucosa antes y después de desayunar permite conocer cómo responde el organismo a la primera comida. Foto: Unsplash.

¿A qué hora conviene desayunar si tengo diabetes?

No existe una hora universal que sea la mejor para desayunar con diabetes. La decisión debe contemplar distintos factores, entre ellos el nivel de azúcar en sangre al levantarse, los medicamentos utilizados, el hambre y el ejercicio previsto durante la mañana.

Mary Lechner, enfermera registrada y especialista certificada en cuidado y educación en diabetes, explicó que no utiliza un horario fijo. La profesional, que vive con diabetes tipo 1 desde hace más de 25 años, señaló que decide cuándo desayunar teniendo en cuenta si tiene hambre y cuál es su nivel de glucosa al despertarse.

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Lauren Plunkett, nutricionista registrada y también diagnosticada con diabetes tipo 1, destacó que durante las primeras horas del día pueden producirse cambios importantes en la glucosa. Entre los factores que pueden influir mencionó las hormonas, la alimentación, el estrés y el ejercicio, cuyos efectos pueden variar de una persona a otra.

Durante las primeras horas del día pueden producirse cambios importantes en la glucosa, ya sea por estrés, cansancio u otros factores. Foto: Freepik.

Cómo saber si el horario del desayuno funciona

Una de las estrategias recomendadas por los especialistas consiste en controlar la glucosa antes de desayunar y nuevamente dos horas después. De esta manera, se puede observar cómo respondió el organismo tanto al horario elegido como a los alimentos consumidos.

Toby Smithson, nutricionista registrada y gerenta senior de Nutrición y Bienestar de la American Diabetes Association, señaló que este seguimiento puede ayudar a determinar si el desayuno elegido y su horario resultaron adecuados.

La información obtenida permite detectar patrones y conversar con el equipo médico sobre posibles modificaciones en la alimentación, la actividad física o el tratamiento, cuando corresponda.

El control de la glucosa y la planificación de las comidas ayudan a identificar patrones y ajustar la alimentación. Foto: Unsplash

Por qué el desayuno puede influir en la glucosa

El desayuno se realiza después del período de ayuno más prolongado del día, por lo que la respuesta del organismo puede ser diferente a la que se produce después de otras comidas.

Además, la glucosa no depende únicamente de la hora en la que se come. También intervienen la cantidad y calidad de los carbohidratos, la actividad física, el estrés, las hormonas y la medicación.

Smithson explicó que desayunar puede ayudar a distribuir los carbohidratos a lo largo de la jornada y contribuir a mantener la saciedad hasta el almuerzo. En la misma línea, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan distribuir los carbohidratos de manera consistente durante el día como parte del manejo de la glucosa.

Según un estudio, las dietas bajas en carbohidratos aumentan el riesgo de muerte
Los alimentos ricos en fibra pueden contribuir a una respuesta glucémica más gradual.

Qué comer en el desayuno para evitar picos de glucosa

Además del horario, qué se come en el desayuno puede ser determinante para el control de la glucemia. Los especialistas destacan especialmente los alimentos que aportan fibra y proteínas, ya que pueden favorecer una digestión más lenta y una respuesta glucémica más gradual.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda priorizar alimentos como frutas, verduras, legumbres y cereales integrales dentro de una alimentación saludable. Por su parte, la Federación Internacional de Diabetes (IDF) destaca la importancia de patrones alimentarios que incluyan alimentos ricos en nutrientes y fibra.

Plunkett señaló que no es necesario limitar el desayuno a las opciones tradicionalmente asociadas con la mañana. Según su enfoque, también pueden incorporarse porotos, verduras, frutas y hojas verdes.

Las proteínas pueden formar parte de un desayuno equilibrado para las personas con diabetes. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.

Smithson, en tanto, utiliza como referencia el modelo del plato de la American Diabetes Association:

  • La mitad del plato con vegetales sin almidón.
  • Un cuarto con proteínas magras.
  • El cuarto restante con carbohidratos de calidad.

Entre las alternativas que mencionó se encuentran la avena con alto contenido de fibra acompañada de proteína en polvo y un wrap de claras de huevo con morrón y cebolla.

Claves para elegir cuándo desayunar con diabetes

Para determinar cuál es el momento más conveniente para la primera comida del día, se pueden tener en cuenta algunos aspectos:

  • Medir la glucosa antes y después del desayuno para conocer la respuesta del organismo.
  • Prestar atención al hambre y evitar establecer un horario rígido que no se adapte a las necesidades personales.
  • Considerar la actividad física prevista para la mañana y su posible impacto sobre la glucosa.
  • Observar qué alimentos generan aumentos más rápidos de glucemia.
  • Mantener una alimentación con fibra y proteínas, priorizando alimentos de buena calidad nutricional.
  • Consultar con un nutricionista o especialista en diabetes antes de realizar cambios importantes en la alimentación o el tratamiento.
Infusiones. Foto: Unsplash.
El control de la glucosa y la planificación de las comidas ayudan a identificar patrones y ajustar la alimentación. Foto: Unsplash.

La planificación de las comidas y el monitoreo de la glucosa permiten reconocer patrones y tomar decisiones más informadas. En personas con diabetes, por lo tanto, el mejor momento para desayunar es el que se adapta a su tratamiento, rutina, actividad física y respuesta individual, siempre dentro de las recomendaciones de su equipo de salud.

BienestarDiabetesAlimentación
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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