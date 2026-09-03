Falla en la app SUBE dejó a miles sin saldo: las opciones para pagar viajes ahora mismo y evitar demoras

Cuánto saldo de emergencia queda y qué reintegros están activos en septiembre

Una falla en la app SUBE impidió este jueves 3 de septiembre que miles de usuarios acreditaran el saldo cargado desde el celular. El problema se concentró en la estación Plaza Constitución, donde se formaron filas y malestar entre pasajeros que buscaban alternativas para poder viajar. Fuentes oficiales informaron que el problema para cargar saldo ya está resuelto.

Qué pasó con la acreditación digital y por qué la carga quedó pendiente

El sistema de carga digital funciona en dos pasos: primero se transfiere el dinero mediante billetera virtual, home banking o cajero; luego se acredita en la tarjeta física con la app (NFC) o en una Terminal Automática. Cuando la app falla, la carga queda pendiente y la tarjeta no registra el saldo, aunque el dinero ya haya sido debitado.

Qué pasó con la acreditación digital y por qué la carga quedó pendiente Foto: NA

Desde dónde se puede cargar la SUBE sin usar el celular

Para quienes tienen una carga pendiente, la opción más directa es una Terminal Automática SUBE (TAS), instalada en estaciones de tren, subte, paradas de Metrobús, bancos y supermercados. Se acredita con solo apoyar la tarjeta. El mapa actualizado se consulta en tarjetasube.sube.gob.ar.

Para hacer una carga nueva sin celular, las alternativas vigentes son las siguientes. El saldo máximo de una SUBE registrada es de $40.000.

Kioscos y comercios habilitados : carga en efectivo con acreditación inmediata, sin segundo paso.

Cajeros automáticos Link y Banelco : se ingresa el número de tarjeta y el monto. La carga queda pendiente y debe acreditarse en una TAS o mediante Carga a Bordo.

Rapipago y Pago Fácil : carga directa sobre la tarjeta, igual que en kioscos.

Carga a bordo: el pasajero indica al conductor que necesita acreditar una carga y apoya la tarjeta en la validadora. La función está activa en el AMBA y en diversas ciudades del interior, según la : el pasajero indica al conductor que necesita acreditar una carga y apoya la tarjeta en la validadora. La función está activa en el AMBA y en diversas ciudades del interior, según la Secretaría de Transporte

Cuánto saldo de emergencia queda y qué reintegros están activos en septiembre

Si la tarjeta llegó a cero, el saldo negativo permite seguir viajando en ciertos casos. En septiembre de 2026 el tope es de $1200 para colectivos y subte, y de $650 para trenes del AMBA. En la línea Urquiza el margen es de $480. Ese monto se descuenta en la próxima recarga.

Con el boleto mínimo en $887,87 en CABA y en $1158,97 en provincia de Buenos Aires, el saldo negativo cubre apenas un viaje corto. En el subte, donde la tarifa es de $1753, los $1200 ya no alcanzan para un solo viaje.

Consultar el saldo antes de salir y tener identificada la TAS más cercana reduce el impacto ante una nueva interrupción Foto: Foto generada con IA Canal 26

Varios colectivos del AMBA aceptan pagos con tarjetas bancarias y billeteras virtuales mediante QR o NFC, con reintegros de entre el 20% y el 100% según la entidad y el medio de pago. Estas opciones son independientes del sistema de carga y pueden usarse cuando la app no está disponible.

Consultar el saldo antes de salir y tener identificada la TAS más cercana reduce el impacto ante una nueva interrupción. El sitio oficial de SUBE permite verificar puntos de carga activos.