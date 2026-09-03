“En septiembre tú fuiste mía”: la historia detrás del hit de Miguel “Conejito” Alejandro que vuelve a sonar cada año

“En septiembre tú fuiste mía” se convirtió en uno de los clásicos más recordados del cuarteto y vuelve a sonar cada año durante este mes. Foto: Facebook / Miguel Alejandro.

Septiembre tiene una banda sonora propia y, para muchos argentinos, empieza con una frase imposible de olvidar: “En septiembre tú fuiste mía”. Con los años, el tema se convirtió en uno de los clásicos más reconocibles del cuarteto y de la música popular argentina.

Aunque suele quedar asociado a Miguel “Conejito” Alejandro, su historia comenzó mucho antes y tiene un dato que pocos conocen: el cantante no es el autor de la canción, sino el intérprete de una de las versiones que más trascendió.

Con el paso de los años, el tema se instaló como una suerte de canción oficial del noveno mes del año. Su letra, marcada por el recuerdo de un amor que terminó, vuelve a cobrar protagonismo cada vez que llega septiembre.

La historia de “En septiembre tú fuiste mía”

La canción tiene origen italiano y fue interpretada originalmente por Enzo “Pupo” Ghinazzi, conocido artísticamente como Pupo. Sin embargo, en Argentina encontró una nueva vida dentro del cuarteto. Una de las primeras versiones que alcanzó gran popularidad fue la de El Toro Quevedo durante su etapa con Chébere, una de las agrupaciones fundamentales de la historia del género cordobés.

Para Quevedo, el tema tuvo un significado especial. Según recordó en una entrevista con Cuarteteando Más, la canción “le cambió la vida” y consiguió mantenerse vigente a través del tiempo. El propio cantante explicó que la canción tiene como eje el desamor y la nostalgia: “Es un lamento de un amor que desapareció”, definió. Pero esa no sería la versión que terminaría convirtiendo al tema en un fenómeno todavía más extendido.

El Toro Quevedo también popularizó la canción durante su etapa junto a Chébere, antes de que el tema alcanzara una nueva dimensión en los años 90. Foto: Facebook / Jorge "Toro" Quevedo﻿.

Miguel “Conejito” Alejandro y la versión que atravesó generaciones

Durante la década de 1990, Miguel “Conejito” Alejandro tomó la canción y la llevó nuevamente al terreno del cuarteto. Su interpretación terminó convirtiéndose en la más reconocida en Argentina y ayudó a que el tema llegara a un público todavía más amplio.

El impacto fue especialmente importante para la carrera del cantante cordobés, que consiguió ampliar su popularidad y desarrollar una trayectoria con fuerte presencia también en Buenos Aires, algo que no resultaba sencillo para los artistas del interior durante aquella época.

Con los años, la canción quedó inevitablemente vinculada a su voz. Sin embargo, Conejito se encargó de aclarar que no es el autor de “En septiembre tú fuiste mía”.

“Soy intérprete de este tema, no soy el autor, eso siempre lo recalco”, explicó el cantante al recordar la historia del éxito. Y agregó: “Lamentablemente no todos los temas tienen las características para generar eso que genera este tema”.

Aunque muchos la asocian directamente con Conejito, el cantante aclaró que no es el autor de “En septiembre tú fuiste mía”, sino el intérprete de una de sus versiones. Foto: Facebook / Miguel Alejandro.

Para el artista, haber formado parte de la historia de una canción que continúa vigente décadas después es motivo de agradecimiento: “Soy un agradecido haber tenido dentro de mi repertorio un tema como este y que la gente le haya servido y le siga sirviendo”.

Qué es de la vida de Miguel “Conejito” Alejandro

Miguel Ángel Lunardi, conocido popularmente como Miguel “Conejito” Alejandro, es oriundo de Río Cuarto, Córdoba, y comenzó su carrera musical siendo muy joven. Su trayectoria se inició en 1984, cuando tenía apenas 18 años, y con el tiempo llegó a editar 13 discos.

Durante los años 90, su actividad musical fue particularmente intensa. Las giras y presentaciones ocupaban prácticamente todos sus fines de semana, una rutina que terminó llevándolo a tomar una decisión: bajar el ritmo y recuperar parte de su vida personal.

El propio cantante recordó aquellos años: “Era de todos los fines de semana salir los jueves y volver los lunes, era muy poco el tiempo que me dejaba para estar con mi gente, con mi familia, con amigos y fueron diez años así”. Según explicó, esa dinámica hizo que sintiera la necesidad de detenerse por un tiempo.

Miguel “Conejito” Alejandro comenzó su carrera siendo muy joven y llegó a editar 13 discos antes de reducir el ritmo de sus presentaciones. Foto: Facebook / Miguel Alejandro.

En febrero de 1999 decidió retirarse de la actividad musical. Sin embargo, el alejamiento no fue definitivo. Años después, en 2008, volvió a grabar algunos discos y retomó algunas presentaciones. Actualmente, su relación con la música es mucho más acotada que durante sus años de mayor popularidad.

El propio Conejito explicó que redujo considerablemente sus presentaciones y que realiza algunos shows durante el año: “Entonces cada tanto hago algo, unos cuatro o cinco fines de semana al año hago presentaciones. Y así es como vengo haciendo hasta ahora”.

Su vínculo con Banda XXI

Después de aquella etapa de intensa actividad, Conejito también tuvo un papel fundamental en la formación de Banda XXI, grupo que se convirtió en uno de los nombres destacados del cuarteto. Al recordar ese proceso, explicó que decidió poner parte de su estructura y experiencia al servicio de los músicos que integraban la banda.

“Desde que me puse a trabajar con los chicos de mi grupo y formamos Banda XXI, toda mi estructura y todo lo que yo disponía quedó para ellos, así que yo hice como un retiro temporario”, contó. De esta manera, pudo mantenerse ligado a la música sin tener que regresar al ritmo de trabajo que había llevado durante la década del 90.

Miguel "Conejito" Alejandro y Banda XXI. Foto: Facebook / Miguel Alejandro.

El curioso fenómeno de “En septiembre tú fuiste mía”

Una de las particularidades del tema es que su vigencia no quedó limitada a quienes vivieron el auge del cuarteto en los años 90. La canción continuó circulando y encontró nuevos oyentes a través de las plataformas digitales. Para Conejito, justamente, la tecnología ayudó a que la música de distintas épocas pudiera llegar a nuevas generaciones.

“Estos cambios que ha habido en la reproducción de la música han sido muy grandes”, explicó al recordar el paso del vinilo al cassette, luego al CD y finalmente a las plataformas digitales.

Y destacó el alcance que tienen actualmente servicios como Spotify: “Hoy ya no hace falta ir a comprar un disco para poder escucharlo, lo tenés en el teléfono, en cualquier lado a la hora y momento que vos querés”.

Para el cantante, esa facilidad también explica por qué canciones de décadas anteriores continúan vigentes. “Eso hace de que también se vaya trasladando la música de generación en generación”, sostuvo.