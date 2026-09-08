comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Así es la oficina de Mario Pergolini: una pileta, objetos de Star Wars y un rincón dedicado a Boca Juniors

El conductor y empresario mostró el espacio donde desarrolla sus proyectos vinculados con los medios y la tecnología, luego de transformar una antigua residencia en un moderno centro de trabajo.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Mario Pergolini mostró el espacio donde desarrolla sus proyectos vinculados con los medios y la tecnología.
Mario Pergolini mostró el espacio donde desarrolla sus proyectos vinculados con los medios y la tecnología. Foto: YouTube / Agustín Creevy.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Mario Pergolini sorprendió al mostrar por dentro las oficinas donde desarrolla buena parte de sus proyectos profesionales. El conductor y empresario recibió allí a Agustín Creevy y aprovechó el recorrido para enseñar cómo una antigua residencia fue transformada en un moderno espacio de trabajo.

El inmueble fue remodelado desde sus cimientos y actualmente reúne diferentes sectores destinados a la producción audiovisual, reuniones y desarrollo de contenidos. Sin embargo, uno de los lugares que más llamó la atención fue el despacho personal de Pergolini, donde conviven recuerdos de su trayectoria con algunas de sus grandes pasiones.

La propiedad fue una antigua residencia que el empresario remodeló por completo para convertirla en un moderno lugar de trabajo. Foto: YouTube / Agustín Creevy.

Mario Pergolini mostró sus oficinas: un espacio abierto y con pileta

Durante el recorrido junto a Agustín Creevy, Mario Pergolini mostró las oficinas donde centraliza sus proyectos relacionados con los medios y la tecnología. Entre las empresas que funcionan allí se encuentran Filo News y la firma de desarrollo DIFT.

El lugar originalmente era una casa de grandes dimensiones, que fue adquirida por el empresario y posteriormente remodelada para adaptarla a sus necesidades laborales.

Contenido Recomendado

“Siento que acá hay mucha energía linda”:la hija de Mario Pergolini audicionó en Popstars y mostró su lado artístico

“Siento que acá hay mucha energía linda”: la hija de Mario Pergolini audicionó en Popstars y mostró su lado artístico

Tinelli apuntó contra Pergolini y lo retó a una pelea de boxeo:“No me dura ni medio round”

Tinelli apuntó contra Pergolini y lo retó a una pelea de boxeo: “No me dura ni medio round”

En el exterior, la propiedad conserva un patio con plantas trepadoras y una pileta, que, según explicó Pergolini, todavía es utilizada. En el interior, los grandes ventanales permiten aprovechar la luz natural y conectan los distintos sectores de trabajo.

El edificio cuenta con pileta, grandes ventanales, espacios abiertos, escaleras metálicas y un entrepiso que conecta las distintas áreas. Foto: YouTube / Agustín Creevy.

La construcción cuenta además con varios niveles comunicados por escaleras metálicas y un entrepiso, desde donde puede observarse el área destinada a los escritorios compartidos.

El salón principal se caracteriza por sus techos altos, divisorias de cristal e iluminación suspendida, con un diseño que prioriza los espacios abiertos y la interacción entre quienes trabajan allí.

La distribución también responde a la manera en que se producen los contenidos. Pergolini explicó: “Nosotros no hacemos entrevistas largas en el estudio tradicional; buscamos espacios dinámicos donde la gente se mueva y el contenido sea fluido”.

Por ese motivo, las producciones audiovisuales no se concentran en un único estudio, sino que pueden realizarse en diferentes sectores del edificio.

Las producciones audiovisuales pueden realizarse en diferentes sectores de las oficinas, con cámaras y micrófonos integrados. Foto: YouTube / Agustín Creevy.

El rincón favorito de Mario Pergolini: música, Star Wars y Boca Juniors

Uno de los momentos más llamativos del recorrido fue cuando Pergolini mostró su oficina privada, un espacio mucho más personal que el resto del edificio.

En una de las paredes se pueden observar fotografías de The Beatles, retratos de Frank Zappa, discos de oro y tapas de revistas vinculadas al rock. La decoración refleja así su estrecha relación con la música y con diferentes momentos de su carrera.

Las referencias a sus gustos personales también aparecen en las estanterías. Allí se destacan varios objetos relacionados con Star Wars, entre ellos cascos a escala real de Stormtroopers y Darth Vader.

La oficina privada del conductor refleja algunas de sus grandes pasiones y reúne recuerdos de distintas etapas de su vida. Foto: YouTube / Agustín Creevy.

El despacho también tiene un lugar especial para otra de las grandes pasiones de Pergolini: Boca Juniors. Cerca de la puerta se encuentra una maqueta de La Bombonera, acompañada por muñecos coleccionables vestidos con los colores del club y una camiseta oficial enmarcada.

De esta manera, el espacio combina elementos relacionados con la música, el cine, el fútbol y la trayectoria profesional del conductor.

La oficina privada del conductor refleja algunas de sus grandes pasiones y reúne recuerdos de distintas etapas de su vida. Foto: YouTube / Agustín Creevy.

Cómo es la oficina privada de Mario Pergolini

Además de los objetos de colección y los recuerdos personales, el despacho fue diseñado como un lugar funcional para recibir visitas y mantener reuniones.

Cuenta con sillones, un pequeño sector de cafetería y un televisor ubicado frente a una mesa de centro. La distribución permite que Pergolini pueda trabajar, recibir invitados y también tener momentos de descanso sin abandonar el ámbito laboral.

El contraste entre las áreas abiertas destinadas a la producción y el carácter más íntimo de su despacho permite conocer otra faceta del empresario.

El espacio personal de Pergolini también funciona como lugar de reuniones y cuenta con sillones, una zona de cafetería y un televisor. Foto: YouTube / Agustín Creevy.

Mientras el resto del edificio está pensado para favorecer el movimiento y la generación de contenidos, su oficina reúne objetos que reflejan sus intereses y parte de su historia personal.

Así, el recorrido por las instalaciones permitió conocer no solo el lugar desde donde Pergolini desarrolla sus proyectos vinculados con los medios y la tecnología, sino también el particular rincón donde sus recuerdos, hobbies y trabajo conviven en un mismo espacio.

Mario PergoliniNegociosTelevisión
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

Notas Más leídas

  1. La nueva vida de Luciana Aymar a los 49 años:vive en Chile, tiene una gran familia y lidera un negocio inspirado en su carrera

    La nueva vida de Luciana Aymar a los 49 años: vive en Chile, tiene una gran familia y lidera un negocio inspirado en su carrera

  2. Preocupa la salud de Soledad Silveyra:la actriz fue internada de urgencia tras sufrir un accidente doméstico

    Preocupa la salud de Soledad Silveyra: la actriz fue internada de urgencia tras sufrir un accidente doméstico

  3. La nueva casa de Zaira Nara en Uruguay, por dentro:estilo minimalista, vestidor de ensueño y dormitorio con vista al campo

    La nueva casa de Zaira Nara en Uruguay, por dentro: estilo minimalista, vestidor de ensueño y dormitorio con vista al campo

  4. Dura menos de 2 horas, actúan Mercedes Morán y Carla Peterson, y es una de las mejores películas de true crime para ver hoy

    Dura menos de 2 horas, actúan Mercedes Morán y Carla Peterson, y es una de las mejores películas de true crime para ver hoy

  5. El crítico momento de Zaira Nara:tuvieron que internarla de urgencia

    El crítico momento de Zaira Nara: tuvieron que internarla de urgencia
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

De qué trata el desarrollo de la Base Naval Argentina en Ushuaia:la apuesta del Gobierno para fortalecer la presencia en el Atlántico Sur

De qué trata el desarrollo de la Base Naval Argentina en Ushuaia: la apuesta del Gobierno para fortalecer la presencia en el Atlántico Sur

Alerta roja:informes secretos revelaron un plan de Hezbollah para asesinar un alto jefe de la SIDE

Uno por uno, los tres comandos unificados que armó el Gobierno para custodiar la visita del Papa León XIV a la Argentina

Andrés Watson presentó una intervención integral para el ordenamiento del tránsito en La Capilla

Economía

La inflación en CABA se desaceleró al 1,7% en agosto 2026 impulsado por la baja de los precios estacionales

La inflación en CABA se desaceleró al 1,7% en agosto 2026 impulsado por la baja de los precios estacionales

Calendario de pagos de ANSES:quiénes cobran entre el 8 y el 11 de septiembre

ANSES confirmó tres novedades para jubilados en septiembre 2026:aumento, bono y fechas de cobro

El Tesoro y el Banco Central concretaron un nuevo canje de deuda para reforzar la intervención sobre el dólar

Internacionales

Buscan voluntarios para vivir en un refugio natural de Buenos Aires:ofrecen alojamiento, comida y formación en agroecología

Buscan voluntarios para vivir en un refugio natural de Buenos Aires: ofrecen alojamiento, comida y formación en agroecología

Buscan voluntarios para trabajar 4 horas diarias:ofrecen alojamiento, comidas y transporte en un destino soñado de la Patagonia austral

Buscan voluntarios para trabajar 25 horas por semana:ofrecen hospedaje, comida y 2 días libres en un hermoso destino de El Bolsón

A 25 años del 11-S:cuántas personas fallecieron, cómo eran las Torres Gemelas y de qué manera afectó a EE.UU.