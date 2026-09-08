Así es la oficina de Mario Pergolini: una pileta, objetos de Star Wars y un rincón dedicado a Boca Juniors

Mario Pergolini mostró el espacio donde desarrolla sus proyectos vinculados con los medios y la tecnología. Foto: YouTube / Agustín Creevy.

Mario Pergolini sorprendió al mostrar por dentro las oficinas donde desarrolla buena parte de sus proyectos profesionales. El conductor y empresario recibió allí a Agustín Creevy y aprovechó el recorrido para enseñar cómo una antigua residencia fue transformada en un moderno espacio de trabajo.

El inmueble fue remodelado desde sus cimientos y actualmente reúne diferentes sectores destinados a la producción audiovisual, reuniones y desarrollo de contenidos. Sin embargo, uno de los lugares que más llamó la atención fue el despacho personal de Pergolini, donde conviven recuerdos de su trayectoria con algunas de sus grandes pasiones.

La propiedad fue una antigua residencia que el empresario remodeló por completo para convertirla en un moderno lugar de trabajo. Foto: YouTube / Agustín Creevy.

Mario Pergolini mostró sus oficinas: un espacio abierto y con pileta

Durante el recorrido junto a Agustín Creevy, Mario Pergolini mostró las oficinas donde centraliza sus proyectos relacionados con los medios y la tecnología. Entre las empresas que funcionan allí se encuentran Filo News y la firma de desarrollo DIFT.

El lugar originalmente era una casa de grandes dimensiones, que fue adquirida por el empresario y posteriormente remodelada para adaptarla a sus necesidades laborales.

En el exterior, la propiedad conserva un patio con plantas trepadoras y una pileta, que, según explicó Pergolini, todavía es utilizada. En el interior, los grandes ventanales permiten aprovechar la luz natural y conectan los distintos sectores de trabajo.

El edificio cuenta con pileta, grandes ventanales, espacios abiertos, escaleras metálicas y un entrepiso que conecta las distintas áreas. Foto: YouTube / Agustín Creevy.

La construcción cuenta además con varios niveles comunicados por escaleras metálicas y un entrepiso, desde donde puede observarse el área destinada a los escritorios compartidos.

El salón principal se caracteriza por sus techos altos, divisorias de cristal e iluminación suspendida, con un diseño que prioriza los espacios abiertos y la interacción entre quienes trabajan allí.

La distribución también responde a la manera en que se producen los contenidos. Pergolini explicó: “Nosotros no hacemos entrevistas largas en el estudio tradicional; buscamos espacios dinámicos donde la gente se mueva y el contenido sea fluido”.

Por ese motivo, las producciones audiovisuales no se concentran en un único estudio, sino que pueden realizarse en diferentes sectores del edificio.

Las producciones audiovisuales pueden realizarse en diferentes sectores de las oficinas, con cámaras y micrófonos integrados. Foto: YouTube / Agustín Creevy.

El rincón favorito de Mario Pergolini: música, Star Wars y Boca Juniors

Uno de los momentos más llamativos del recorrido fue cuando Pergolini mostró su oficina privada, un espacio mucho más personal que el resto del edificio.

En una de las paredes se pueden observar fotografías de The Beatles, retratos de Frank Zappa, discos de oro y tapas de revistas vinculadas al rock. La decoración refleja así su estrecha relación con la música y con diferentes momentos de su carrera.

Las referencias a sus gustos personales también aparecen en las estanterías. Allí se destacan varios objetos relacionados con Star Wars, entre ellos cascos a escala real de Stormtroopers y Darth Vader.

La oficina privada del conductor refleja algunas de sus grandes pasiones y reúne recuerdos de distintas etapas de su vida. Foto: YouTube / Agustín Creevy.

El despacho también tiene un lugar especial para otra de las grandes pasiones de Pergolini: Boca Juniors. Cerca de la puerta se encuentra una maqueta de La Bombonera, acompañada por muñecos coleccionables vestidos con los colores del club y una camiseta oficial enmarcada.

De esta manera, el espacio combina elementos relacionados con la música, el cine, el fútbol y la trayectoria profesional del conductor.

La oficina privada del conductor refleja algunas de sus grandes pasiones y reúne recuerdos de distintas etapas de su vida. Foto: YouTube / Agustín Creevy.

Cómo es la oficina privada de Mario Pergolini

Además de los objetos de colección y los recuerdos personales, el despacho fue diseñado como un lugar funcional para recibir visitas y mantener reuniones.

Cuenta con sillones, un pequeño sector de cafetería y un televisor ubicado frente a una mesa de centro. La distribución permite que Pergolini pueda trabajar, recibir invitados y también tener momentos de descanso sin abandonar el ámbito laboral.

El contraste entre las áreas abiertas destinadas a la producción y el carácter más íntimo de su despacho permite conocer otra faceta del empresario.

El espacio personal de Pergolini también funciona como lugar de reuniones y cuenta con sillones, una zona de cafetería y un televisor. Foto: YouTube / Agustín Creevy.

Mientras el resto del edificio está pensado para favorecer el movimiento y la generación de contenidos, su oficina reúne objetos que reflejan sus intereses y parte de su historia personal.

Así, el recorrido por las instalaciones permitió conocer no solo el lugar desde donde Pergolini desarrolla sus proyectos vinculados con los medios y la tecnología, sino también el particular rincón donde sus recuerdos, hobbies y trabajo conviven en un mismo espacio.