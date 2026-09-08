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Uno por uno, los tres comandos unificados que armó el Gobierno para custodiar la visita del Papa León XIV a la Argentina

A través de tres resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, el Ministerio de Seguridad nacional dispuso la creación de dispositivos especiales para coordinar las fuerzas federales en CABA, Córdoba y localidades bonaerenses como Luján y Claypole durante la gira prevista para noviembre.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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El Gobierno invitó formalmente al Sumo Pontífice al país.
El Gobierno invitó formalmente al Sumo Pontífice al país. Foto: Argentina.gob.ar
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El Gobierno oficializó la creación de tres comandos unificados federales con el objetivo central de coordinar los operativos de seguridad durante la visita del Papa León XIV a la Argentina estipulada para desarrollarse entre el 8 y el 11 de noviembre. Los dispositivos operarán de manera específica en la Ciudad de Buenos Aires, en las localidades bonaerenses de Luján y Claypole y en la provincia de Córdoba, según quedó establecido en las resoluciones 898/2026, 899/2026 y 900/2026 emitidas por el Ministerio de Seguridad Nacional y cuyas medidas publicadas este martes 8 de septiembre en el Boletín Oficial llevan la firma de la titular de la cartera, Alejandra Monteoliva.

El viaje se llevará a cabo en el marco de la gira apostólica que el Sumo Pontífice realizará por Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre y contempla una estadía de cuatro días en territorio nacional.

En los considerandos de la normativa, el Ejecutivo ponderó que la llegada de la máxima autoridad de la Iglesia tiene una “especial trascendencia religiosa, institucional, diplomática e internacional para el país” y advirtió sobre el caudal masivo de gente que concentrarán las actividades.

Papa León XIV. Foto: Reuters (Guglielmo Mangiapane)

Cómo operarán los dispositivos en cada distrito para recibir al Papa León XIV

  • Ciudad de Buenos Aires: la Resolución 898/2026 diagramó el comando para cubrir instalaciones aeroportuarias, sedes institucionales, espacios de culto y establecimientos carcelarios o penitenciarios. La misión incluye proteger embajadas, terminales de transporte y corredores viales estratégicos.
  • Provincia de Buenos Aires (Luján y Claypole): el comando unificado respectivo tendrá a su cargo los operativos en ambas ciudades, poniendo especial foco en la masiva celebración religiosa programada en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, además de custodiar rutas y templos eclesiásticos.
  • Córdoba: el tercer dispositivo blindará las actividades previstas en suelo cordobés. Aunque el itinerario puntual aún no fue especificado por la Santa Sede —cuya comunicación oficial se aguarda para este mes de septiembre—, el esquema ya prevé la protección de aeropuertos, sedes religiosas y objetivos federales.
El papa León XIV recorrerá Buenos Aires, Luján y Córdoba durante su visita a la Argentina.
El papa León XIV visitará la Argentina del 8 al 11 de noviembre. Foto: REUTERS

Los comandos contarán con una estructura idéntica integrada por las siguientes áreas:

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  • Secretaría de Seguridad Nacional
  • Subsecretaría de Despliegue Territorial
  • Dirección Nacional de Inteligencia Criminal
  • Policía Federal, Gendarmería Nacional
  • Prefectura Naval
  • Policía de Seguridad Aeroportuaria
  • Servicio Penitenciario Federal (en caso que la agenda toca establecimientos de su órbita)

Sumado a eso, la normativa establece un canal directo de enlace con la custodia del Vaticano y la Guardia Suiza Pontificia, encargada de la seguridad personal inmediata del Papa, aunque no modifica las cadenas de mando locales.

Los operativos ya se encuentran en marcha desde la entrada en vigencia de las resoluciones y se mantendrán activos hasta 48 horas después de que finalice la estadía del Santo Padre en cada jurisdicción.

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Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

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27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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