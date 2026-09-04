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Expertos en decoración revelan cuál es el mayor error del minimalismo: “No es tener menos, sino saber qué es suficiente”

El minimalismo sigue siendo uno de los estilos decorativos más buscados, pero también uno de los más malinterpretados. Desde eliminar demasiado mobiliario hasta abusar del blanco o dejar paredes completamente vacías, especialistas en interiorismo identifican los errores que pueden convertir un hogar en un espacio frío, incómodo y sin personalidad.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
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"Menos es más", la frase de la doctrina minimalista que puede arruinar muchas casas
"Menos es más", la frase de la doctrina minimalista que puede arruinar muchas casas Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.
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La frase “menos es más” se convirtió en el mantra universal del minimalismo, pero su interpretación literal está detrás de algunos de los errores más frecuentes en decoración. Lejos de promover casas vacías o impersonales, los especialistas sostienen que el verdadero objetivo es eliminar el exceso sin renunciar al confort, la funcionalidad y la identidad de quienes viven en el espacio.

La diseñadora de interiores Yoko Kloeden resume esa idea a través del principio japonés taru o shiru, que podría traducirse como “saber qué es suficiente”. En otras palabras, el minimalismo no consiste en contar objetos, sino en encontrar el equilibrio adecuado para cada hogar.

El error que arruina la mayoría de las casas minimalistas

Según expertos consultados por medios especializados, el fallo más habitual es confundir minimalismo con vacío absoluto. Muchas personas eliminan muebles, textiles, cuadros y elementos decorativos creyendo que así logran una estética más pura. El resultado suele ser el contrario: ambientes fríos, poco acogedores y con aspecto de sala de espera.

El minimalismo se impone este 2026. Foto: Foto: Gemini

Otro problema frecuente es copiar imágenes de Pinterest, Instagram o revistas sin adaptarlas a la vida cotidiana. Los espacios que aparecen en fotografías suelen estar pensados para ser retratados, no necesariamente para convivir con niños, teletrabajo, visitas o necesidades reales de almacenamiento.

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Los especialistas recomiendan analizar primero cómo se utiliza cada estancia antes de tomar decisiones drásticas. Un salón minimalista puede funcionar mejor con un sofá amplio y cómodo que con varios muebles pequeños dispersos. La clave está en conservar solo aquello que aporta valor visual o práctico.

Por qué el blanco no siempre es la mejor elección

Uno de los mitos más extendidos es que una casa minimalista debe ser completamente blanca. Sin embargo, interioristas y decoradores advierten que una combinación basada únicamente en blanco y gris puede generar una sensación excesivamente clínica y plana.

Espejo orgánico, la nueva decoración de interior en tendencia Foto: Pinterest

La tendencia actual apuesta por el llamado minimalismo cálido, una corriente que mantiene las líneas limpias y los espacios despejados, pero incorpora materiales naturales y tonos más acogedores. La madera, la piedra, el lino, el algodón y los colores tierra aportan profundidad sin romper la armonía visual.

La falta de textura también figura entre los errores más repetidos. Un ambiente minimalista no debe sentirse vacío ni estéril. Alfombras de lana, cortinas de lino, mantas tejidas o cojines cuidadosamente seleccionados ayudan a crear capas visuales y sensaciones de confort.

El almacenamiento oculto es el secreto que muchos olvidan

Paradójicamente, algunas personas eliminan armarios, estanterías o muebles de guardado en su intento por simplificar la vivienda. Lo que ocurre después es previsible: el desorden termina acumulándose a la vista porque no existe un lugar donde guardar los objetos de uso diario.

Por eso, los expertos consideran que el almacenamiento inteligente es uno de los pilares del minimalismo contemporáneo. Camas con cajones, bancos con compartimentos internos, cestas con tapa y soluciones integradas permiten mantener el orden sin sacrificar espacio visual.

Además, la multifuncionalidad gana protagonismo. Muebles capaces de cumplir más de una función ayudan a reducir elementos innecesarios y optimizar los metros cuadrados disponibles, especialmente en viviendas pequeñas.

Decoración de interiores Foto: Pinterest

Cómo evitar que una casa minimalista pierda personalidad

Otro error habitual consiste en eliminar cualquier elemento decorativo por miedo a romper la estética. Fotografías familiares, obras de arte, libros seleccionados o piezas heredadas suelen desaparecer durante el proceso de depuración.

Los diseñadores alertan de que una vivienda sin referencias personales puede resultar tan impersonal como una habitación de hotel. El minimalismo no prohíbe decorar; simplemente invita a elegir mejor: una lámpara escultórica, una obra de arte llamativa o una planta de gran tamaño pueden convertirse en protagonistas sin generar ruido visual.

La iluminación también desempeña un papel fundamental: aprovechar la luz natural, evitar cortinas pesadas y utilizar iluminación cálida e indirecta ayuda a que los espacios ganen profundidad y sensación de bienestar. Cuando la luz falla, incluso la mejor decoración minimalista puede parecer fría e inhóspita.

En definitiva, los expertos coinciden en que el secreto no está en tener cada vez menos cosas, sino en conservar las correctas. El minimalismo más exitoso no se mide por la cantidad de objetos que desaparecen, sino por la capacidad de crear hogares funcionales, serenos y adaptados a la vida real.

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Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

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