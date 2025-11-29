¿Adiós al tránsito? Un arquitecto de La Plata propuso construir una nueva red de subtes y sorprendió a todos

El presidente de la Sociedad de Profesionales de Arquitectura y Urbanismo de La Plata aseguró que esta propuesta podría poner fin al histórico caos de tránsito en la ciudad.

Un arquitecto de La Plata propone construir una nueva red de subtes.

El Código de Ordenamiento Urbano y Territorial (COUT) impulsado por la Municipalidad de La Plata sigue generando debate y en las últimas horas sumó nuevas críticas. Esta vez fue el presidente de la Sociedad de Profesionales de Arquitectura y Urbanismo local, Sergio Poggi, quien planteó que la ciudad podría apostar a una red de subterráneos para transformar de manera profunda el sistema de transporte público.

Poggi compartió su mirada después de la aprobación del Plan Bicentenario de Ordenamiento Territorial, votado en abril, que estableció lineamientos sobre el uso del suelo en todo el partido. Aunque coincidió en que es necesario actualizar el código vigente, remarcó que persisten varios puntos por revisar y que es fundamental sumar una participación ciudadana más amplia, especialmente en aquellos barrios que quedaron afuera de las discusiones previas.

El proyecto que llegará al Concejo Deliberante en los próximos días incluye once capítulos dedicados a temas como alturas permitidas, ocupación del suelo, preservación patrimonial, incentivos urbanísticos y sanciones por incumplimientos.

Ciudad de La Plata Foto: Instagram @turismo.laplata

Sobre este último punto, Poggi remarcó que la protección del patrimonio urbano debe ser más abarcativa e incluir sectores como Meridiano V y Tolosa, además de viviendas construidas entre las décadas del ’30 y del ’60. Para él, estos espacios “son parte de nuestra identidad” y su conservación es clave para fortalecer la memoria arquitectónica de la ciudad.

Transporte público y movilidad en La Plata

El arquitecto insistió en que la actualización del COUT debería contemplar una visión integral de la movilidad. Consideró que seguir concentrándose únicamente en más micros o en la ampliación de las vías férreas limita la proyección a largo plazo y deja fuera alternativas que podrían resolver de manera definitiva los problemas de transporte y tránsito.

Sin rodeos, Poggi afirmó que “hacer un subte en La Plata es totalmente viable”, y explicó que las características del suelo facilitarían el desarrollo de las obras necesarias. Recordó además que la red de subterráneos de Buenos Aires comenzó a construirse cuando la ciudad tenía menos habitantes que La Plata en la actualidad.

Un arquitecto de La Plata propone construir una nueva red de subtes. Foto: NA

Según su planteo, una red de transporte eficiente permitiría evitar que colectivos de media y larga distancia ingresen al casco urbano e, incluso, reduciría notablemente el uso del auto particular. “La situación es complicada porque la gente no deja el auto, y eso no va a cambiar sin un buen sistema de transporte público”, advirtió.