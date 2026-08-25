Tiene chocolate, merengue y galletita: la golosina uruguaya que promete revolucionar los kioscos de Argentina

Ricardito, golosina uruguaya Foto: Redes Sociales

Una de las golosinas más recordadas de Uruguay desembarca ahora en el mercado argentino. Se trata de Ricardito, un bocadito que combina una base de galletita con chocolate y merengue, y que forma parte de la memoria de varias generaciones del país vecino.

Este interesante producto llegará de la mano de Billiken, que busca incorporar este clásico uruguayo en los locales argentinos de todo el país. La golosina tiene una combinación sencilla de una base de galletita, una cubierta de chocolate y un relleno de merengue.

Esa particular composición fue una de las claves que lo convirtió en un producto reconocible dentro de la industria de golosinas. Con el desembarco a nuestro país, busca otros paladares para expandir la venta del producto y llegar a más consumidores.

Ricardito, golosina uruguaya Foto: Redes Sociales

La historia detrás del clásico uruguayo

El Ricardito no es una golosina nueva, sino un producto con una larga historia en Uruguay. El proceso de recuperación de este bocadito permitió que este clásico sabor volviera a ocupar un lugar dentro del mercado de aquel país.

El desembarco en Argentina se enmarca en una tendencia cada vez más frecuente en América Latina: empresas que buscan expandirse hacia mercados vecinos aprovechando la cercanía cultural, comercial y logística.

Para los comercios argentinos, la llegada representa una oportunidad para ampliar la variedad de golosinas disponibles, mientras que para la empresa supone un paso hacia la consolidación de su presencia regional. El desempeño en el país dependerá de factores como el precio, la distribución y la respuesta del público.

Si consigue instalarse entre los consumidores, el clásico uruguayo podría ganar un lugar dentro del competitivo mercado argentino.

Ricardito, golosina uruguaya Foto: Redes Sociales

Cuándo llega a la Argentina

El desembarco argentino representa una nueva etapa para el producto, que ahora busca instalarse en las góndolas y comercios locales. La llegada se concreta a través de Billiken, una marca conocida en el mercado argentino de golosinas.

Sin embargo, todavía no hay una fecha exacta para que los fanáticos de lo dulce lo encuetren en el supermercado o en un kiosco, pero se estima que se podrán encontrar en las próximas semanas.

Así, un producto con fuerte identidad uruguaya cruza nuevamente el Río de la Plata para intentar conquistar a los consumidores argentinos, tanto a quienes ya conocen su historia como a quienes tendrán su primer contacto con la tradicional galletita con merenugue Ricardito.