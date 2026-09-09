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Los kioscos de diarios porteños cambian para siempre: ahora podrán vender café, recibir paquetes y cobrar servicios

La ampliación de actividades se gestionará de manera 100% digital a través de la plataforma Tramitación a Distancia. Los interesados deberán presentar la solicitud correspondiente y acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Los kioscos de diarios porteños cambian para siempre en la Ciudad de Buenos Aires.
Los kioscos de diarios porteños cambian para siempre en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: argentina.gob.ar
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Los históricos kioscos de diarios y revistas de la Ciudad de Buenos Aires empiezan una etapa de transformación. Con el objetivo de preservar una actividad afectada por la caída sostenida de las ventas de publicaciones impresas, los 1.025 puestos habilitados podrán incorporar nuevos rubros comerciales y sumar servicios que les permitan diversificar ingresos.

La medida alcanza a los titulares de permisos vigentes otorgados bajo la Ordenanza 33.188/76 y busca ofrecer una alternativa de reconversión para los canillitas, un sector que enfrenta desde hace años el impacto de los cambios en los hábitos de consumo de información.

Qué podrán vender los kioscos de diarios en la Ciudad de Buenos Aires

A partir de la nueva normativa, los puestos estarán autorizados a vender café al paso, productos de pastelería y artículos de bazar, además de funcionar como puntos de entrega de paquetería vinculada al comercio electrónico.

Los kioscos de diarios estarán autorizados a vender café al paso, productos de pastelería y artículos de bazar. Foto: argentina.gob.ar

También podrán incorporar terminales para el cobro de servicios, ampliando su rol como espacios de atención de cercanía en los distintos barrios de la Ciudad.

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Sin embargo, el Gobierno porteño estableció que la venta de diarios y revistas deberá seguir siendo la actividad principal. Por ese motivo, la parte frontal y de mayor visibilidad de cada puesto permanecerá destinada exclusivamente a la exhibición y comercialización de productos editoriales.

Las restricciones para cuidar el espacio público que deberán cumplir los kioscos de diarios

En esta línea, la ampliación de actividades estará sujeta a una serie de condiciones orientadas a mantener el orden urbano y evitar conflictos con otros comercios.

El Gobierno porteño estableció que la venta de diarios y revistas deberá seguir siendo la actividad principal. Foto: argentina.gob.ar

Entre las principales restricciones figura la prohibición de ocupar las veredas con mesas, sillas, pizarras, sombrillas o cualquier otro elemento que obstaculice la circulación peatonal. Además, los puestos no podrán desarrollar actividades gastronómicas frente a locales del mismo rubro que ya se encuentren en funcionamiento.

En materia de seguridad e higiene, quienes incorporen la venta de alimentos deberán cumplir con las normas vigentes, acreditar la aprobación del curso oficial de manipulación de alimentos y respetar las disposiciones relacionadas con instalaciones eléctricas y gestión de residuos.

Cómo tramitar la habilitación y cuáles son los plazos para la nueva regulación

La ampliación de actividades se gestionará de manera 100% digital a través de la plataforma Tramitación a Distancia (TAD) del Gobierno de la Ciudad. Los interesados deberán presentar la solicitud correspondiente y acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos.

La ampliación de actividades se gestionará de manera 100% digital a través de la plataforma Tramitación a Distancia. Foto: Municipalidad de Córdoba

Los canillitas que ya ofrecen algunos de estos servicios de manera informal, así como quienes deseen incorporarlos por primera vez, dispondrán de un plazo de cuatro meses para adecuarse a la nueva regulación.

En las próximas semanas, el área de Ordenamiento Urbano realizará inspecciones para verificar que las solicitudes presentadas coincidan con la disposición física de los puestos. El alcance de la iniciativa comenzará a medirse una vez vencido el período de adecuación, cuando se conozca cuántos kioscos lograron reconvertirse y encontrar nuevas fuentes de ingresos sin perder su histórica identidad.

Ciudad de Buenos AiresKioscosDiario
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

Redactor

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