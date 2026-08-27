Bombones de pistacho, almendras y avellanas: así es la nueva apuesta de Águila para conquistar a los amantes del chocolate

Chocolatier, la nueva apuesta de Águila para conquistar a los amantes del chocolate. Foto: Instagram chocolateaguila

La histórica marca de chocolates Águila, una de las más reconocidas por los consumidores argentinos, decidió ampliar su propuesta y desembarcar en el segmento premium con el lanzamiento de Águila Chocolatier, una línea que combina sabores sofisticados, ingredientes seleccionados y presentaciones especialmente diseñadas para el consumo personal, el regalo y los momentos especiales.

La nueva colección llega al mercado local en un contexto de creciente interés por los productos gourmet accesibles, una tendencia que impulsa a las marcas tradicionales a reinventarse para ofrecer experiencias de consumo más exclusivas sin perder cercanía con sus públicos.

Águila Chocolatier: una nueva apuesta premium para los fanáticos del chocolate

Con una identidad visual renovada y envases de diseño elegante, Águila Chocolatier busca posicionarse dentro de la categoría de chocolates de alta gama.

La línea desembarca con tres formatos principales: frutos secos bañados en chocolate, bombones rellenos y bomboneras surtidas, todos certificados sin gluten, una característica que amplía las alternativas para consumidores celíacos.

Águila desembarca con tres opciones: frutos secos bañados en chocolate, bombones rellenos y bomboneras surtidas. Foto: Instagram chocolateaguila

De esta manera, la marca apuesta por una propuesta que combina accesibilidad, calidad y sofisticación, llevando al canal minorista productos tradicionalmente asociados con la chocolatería artesanal o especializada.

Pistacho, almendras y avellanas: los sabores protagonistas de la nueva línea

Dentro de la categoría de frutos secos bañados, la firma presentó tres variedades en formatos doypack de 60 y 90 gramos con cierre reutilizable.

Entre las opciones se destacan los pistachos bañados en chocolate blanco, una combinación inspirada en una de las tendencias internacionales más fuertes del universo gourmet.

Entre las opciones se destacan los pistachos bañados en chocolate blanco, una reciente tendencia mundial. Foto: Instagram chocolateaguila

A ellos se suman las almendras garrapiñadas cubiertas con chocolate semiamargo y blanco, que equilibran intensidad y dulzura, y las avellanas tostadas bañadas en chocolate con leche, un clásico que continúa ganando adeptos entre los amantes del chocolate.

Bombones gourmet y opciones para regalar: la estrategia de Águila para crecer en el segmento premium

La apuesta premium se completa con una línea de bombones rellenos presentados en cajas de 114 gramos especialmente pensadas para regalo o autoregalo.

Entre las variedades sobresalen los bombones de pistacho, con relleno de cremosa pasta de pistachos; los bombones de avellana, elaborados con suave crema de avellanas; y una de las combinaciones más originales de la colección: frambuesa y dulce de leche, que fusiona la acidez de la fruta con uno de los sabores más representativos de la gastronomía argentina.

Las nuevas cajas surtidas de bombones Águila llegan en formatos de 6 y 18 unidades, con diferentes texturas. Foto: Instagram chocolateaguila

Por su parte, las nuevas cajas surtidas de bombones llegan en formatos de 6 y 18 unidades, reuniendo diferentes coberturas, formas y texturas. La selección incluye bombones decorados con trozos de pistacho y frambuesa deshidratada, chocolates amargos con notas cítricas y especialidades coronadas con almendras y avellanas crocantes.

Con este lanzamiento, Águila no solo refuerza su liderazgo en el mercado chocolatero argentino, sino que también busca capitalizar el crecimiento de la categoría gourmet mediante una propuesta que combina tendencias globales, como el pistacho, con ingredientes clásicos y profundamente arraigados en el consumo local, como el dulce de leche y los frutos secos tostados.

Además, la llegada de Águila Chocolatier refleja una transformación en los hábitos de consumo: cada vez más personas buscan productos que ofrezcan una experiencia diferencial, con ingredientes de calidad, estética cuidada y formatos pensados para regalar o disfrutar. En ese escenario, la emblemática marca apuesta a mantener su legado mientras se reinventa para conquistar un nuevo espacio dentro del universo premium.