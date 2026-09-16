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Papel aluminio en las hornallas: el curioso truco que algunos recomiendan para la cocina

Se trata de un truco casero para remover la suciedad y la grasa de las hornallas. Pero sin embargo, hay que tomar ciertas precauciones. Los detalles.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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El truco del papel de aluminio para dejar las hornallas de la cocina impecables y sin grasa
El truco del papel de aluminio para dejar las hornallas de la cocina impecables y sin grasa Foto: Gemini IA
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El papel aluminio es uno de los elementos de cocina que suelen tener un uso más allá de envolver alimentos y utilizarlo para cocinar. Gracias a sus propiedades, se pueden realizar distintos trucos al incorporarlo a las rutinas de limpieza, ya que puede remover restos de grasa y sociedad en las hornallas.

Esta técnica consiste en utilizar el papel aluminio como una herramienta de fricción para ayudar a desprender residuos que queden adheridos en el horno o las hornallas después de cocinar. Sin embargo, antes de probar este método es importante diferenciar entre limpiar las piezas desmontables y colocar o frotar aluminio directamente sobre la superficie de la cocina.

El truco del papel de aluminio para dejar las hornallas de la cocina impecables y sin grasa Foto: Gemini IA

Cabe recordar que puede funcionar como un elemento ligeramente abrasivo cuando se lo arruga y se lo utiliza para frotar determinadas superficies metálicas. La fricción ayuda a desprender restos de suciedad y grasa que pueden quedar acumulados después de preparar alimentos.

Este tipo de uso es similar a otros trucos de limpieza que aprovechan la textura del aluminio para remover residuos. Por ejemplo, también se popularizó su utilización para limpiar parrillas y algunas superficies metálicas.

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En el caso de las hornallas, sin embargo, no se recomienda cubrirlas con papel aluminio ni dejar que el material obstruya los orificios por donde sale el gas, ya que cualquier chispa podía generar un accidente.

Cómo limpiar las hornallas con papel aluminio sin dañarlas

Para realizar una limpieza segura, lo primero es esperar a que la cocina esté completamente fría. Limpiar una hornalla caliente puede provocar daños por cambios bruscos de temperatura, especialmente si entra en contacto con agua fría.

Una vez fría, se pueden retirar las piezas desmontables y limpiarlas con agua tibia y detergente neutro, utilizando una esponja suave. Después, es fundamental secarlas correctamente antes de volver a colocarlas.

El truco del papel de aluminio para dejar las hornallas de la cocina impecables y sin grasa Foto: Gemini IA

También hay que evitar que líquidos, restos de comida o suciedad ingresen en los pequeños orificios del quemador, porque pueden afectar el paso del gas y hacer que la llama no funcione correctamente. Los fabricantes recomiendan mantener limpios los quemadores y comprobar que las piezas queden correctamente ubicadas después de la limpieza.

Por otro lado, es importante destacar que no todas las cocinas pueden resistir la fricción del papel aluminio, ya que en algunas marcas como Whirlpool, por ejemplo, el manual señala que no se debe utilizar papel aluminio para revestir las hornallas o el horno, ya que puede tapar la salida de gas y afectar el funcionamiento y la seguridad de la llama.

Por eso, aunque el papel aluminio pueda servir como recurso abrasivo en determinadas superficies, no es recomendable utilizarlo para cubrir las hornallas ni colocarlo sobre la zona de salida del gas. Para la limpieza habitual, lo más seguro es seguir las indicaciones específicas del fabricante de cada cocina.

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Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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