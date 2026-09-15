Aire acondicionado: por qué conviene revisarlo antes del verano y cómo evitar gastos inesperados

Con la llegada del verano, miles de hogares y oficinas vuelven a encender el aire acondicionado. Foto: Magnific

Con los primeros días de calor cada vez más cerca, miles de hogares y oficinas vuelven a encender el aire acondicionado tras meses de inactividad. Sin embargo, esperar a la primera ola de calor para ponerlo en marcha suele traer sorpresas poco agradables: equipos que enfrían menos de lo esperado, ruidos extraños o un consumo eléctrico más alto que el habitual.

Los especialistas coinciden en que realizar una revisión preventiva antes del inicio de la temporada puede marcar la diferencia. No solo ayuda a evitar averías en los momentos de mayor uso, sino que también mejora la eficiencia energética, prolonga la vida útil del equipo y contribuye a mantener una mejor calidad del aire en los ambientes.

El mantenimiento del aire acondicionado, una inversión que reduce el consumo

Durante el año, los sistemas de climatización acumulan polvo, polen, humedad y otras partículas tanto en los filtros como en los distintos componentes internos. Esa suciedad obliga al equipo a trabajar más para alcanzar la temperatura deseada, incrementando el consumo energético y generando un desgaste prematuro de piezas clave, como el compresor.

Por el contrario, un aire acondicionado correctamente mantenido logra un funcionamiento más eficiente, estable y silencioso, algo especialmente importante en jornadas de altas temperaturas, cuando la demanda de refrigeración es máxima.

Un aire acondicionado bien mantenido logra un funcionamiento más eficiente y silencioso. Foto: Magnific

Qué revisar en el aire acondicionado antes de que llegue la ola de calor

El primer paso es encender el equipo y comprobar que la temperatura descienda de manera constante. También es importante observar si el flujo de aire sale con la intensidad habitual. Una pérdida de rendimiento puede ser la primera señal de que existe algún problema que requiere revisión técnica.

Zumbidos, vibraciones o golpeteos fuera de lo normal suelen ser indicadores de fallas en ventiladores, soportes o componentes internos. Detectarlos de forma temprana puede evitar reparaciones más costosas durante el verano.

La limpieza, clave para un mejor rendimiento del aire acondionado

Los filtros actúan como barrera frente al polvo, el polen y otras partículas presentes en el ambiente. Los expertos recomiendan limpiarlos aproximadamente cada tres meses. La tarea puede realizarse retirándolos y lavándolos con agua y jabón neutro, asegurándose de que estén completamente secos antes de volver a colocarlos.

Las aletas del intercambiador y otras superficies internas también acumulan suciedad con el tiempo. Una limpieza cuidadosa ayuda a mantener un flujo de aire adecuado y reduce la aparición de olores desagradables.

Los especialistas recomiendan programar la temperatura del aire acondicionado entre 24°C y 26°C. Foto: Freepik

La parte exterior del equipo está permanentemente expuesta a hojas, tierra, polvo y residuos. Mantener despejadas las rejillas y el ventilador mejora el intercambio térmico y favorece un funcionamiento más eficiente.

La temperatura ideal del aire acondiconado para ahorrar energía

Uno de los errores más frecuentes durante el verano es configurar temperaturas excesivamente bajas. Además de incrementar el consumo eléctrico, esta práctica obliga al sistema a trabajar con mayor intensidad.

Los especialistas recomiendan programar el aire acondicionado entre 24°C y 26°C, un rango que combina confort y eficiencia energética. Si el equipo dispone de funciones ECO o de ahorro de energía, activarlas puede ayudar a reducir aún más el gasto sin sacrificar bienestar.

Cuándo puede faltar gas refrigerante y la importancia de una revisión profesional

Si el equipo tarda demasiado en enfriar, no alcanza la temperatura seleccionada o incluso forma hielo en algunas tuberías, podría existir una disminución del nivel de refrigerante.

Ante estos síntomas, los especialistas desaconsejan cualquier intervención casera. La manipulación del gas refrigerante requiere equipamiento específico y debe ser realizada por un técnico matriculado, que también podrá detectar posibles fugas.

La manipulación del gas refrigerante requiere equipamiento específico y un técnico matriculado. Foto: Magnific

Aunque muchas tareas básicas pueden realizarse en el hogar, una inspección profesional permite ir un paso más allá. Los técnicos especializados realizan limpiezas profundas, verifican conexiones eléctricas, comprueban la presión del refrigerante y evalúan el estado general del sistema.

Realizar este control antes del comienzo de la temporada alta es una de las mejores estrategias para evitar imprevistos y garantizar un rendimiento óptimo cuando llegan las jornadas de mayor calor.

Una preparación simple que puede evitar grandes problemas en el verano

La llegada del verano suele traducirse en un uso intensivo de los equipos de climatización. Por eso, dedicar algunas horas a revisar, limpiar y poner a punto el aire acondicionado antes de que suban las temperaturas puede representar un importante ahorro de energía y dinero.

Más que una tarea de mantenimiento, se trata de una acción preventiva que permite atravesar los meses más calurosos con mayor confort, mejor calidad del aire y menos riesgos de sufrir averías en el momento menos oportuno.