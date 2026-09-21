Si tenés un árbol de Navidad verde, te contamos qué adornos tenés que comprar antes del 8 de diciembre. Foto: Gemini

El clásico árbol de Navidad verde sigue vigente y, lejos de quedar antiguo, este 2026 se transformó en el favorito de quienes buscan una decoración elegante y moderna. La clave está en elegir los adornos con anticipación y apostar por una paleta de colores reducida, materiales nobles y detalles que suman textura sin saturar el ambiente.

Las propuestas actuales sugieren dejar de lado el exceso de adornos y optar por una selección cuidada: bolas de vidrio en blanco, crema o champagne, algunos toques de dorado suave y un gran moño de terciopelo en la punta. Así, el árbol se luce sin necesidad de cambiarlo por uno nevado ni llenarlo de objetos.

Cómo elegir los adornos para un árbol verde sofisticado

La tendencia del llamado “minimalismo de lujo” propone usar pocos adornos, pero de calidad y con presencia. Las bolas de vidrio siguen siendo la base, pero conviene combinarlas en distintos tamaños y acabados: transparentes, blanco cálido o champagne. Esto aporta profundidad y permite que las luces se reflejen entre las ramas.

Si tenés un árbol de Navidad verde, te contamos qué adornos tenés que comprar antes del 8 de diciembre. Foto: Gemini

El dorado suma calidez, pero la clave es no abusar: se recomienda elegir piezas en dorado suave o envejecido, como estrellas, figuras metálicas o algunas bolas, y distribuirlas de manera irregular. El objetivo es que el dorado aparezca como un detalle entre los tonos claros, sin cubrir todo el árbol.

El moño de terciopelo y los detalles naturales, protagonistas

Un solo moño grande de terciopelo en la parte superior puede cambiar por completo el aspecto del árbol. Las cintas largas que caen sobre las ramas suman textura y sofisticación, sin necesidad de llenar el árbol de lazos pequeños. También se pueden usar cintas anchas con estructura para integrarlas entre las ramas.

Las estrellas, piñas y adornos de madera o fibras naturales son otro recurso que aporta calidez y un toque artesanal. La tendencia es sumar apenas algunos de estos detalles, para que cada pieza se destaque y el conjunto no pierda armonía.

Así, el árbol verde tradicional se reinventa y se convierte en el centro de la decoración navideña, con un estilo moderno y sofisticado que no pasa de moda.