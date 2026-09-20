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Los floreros clásicos no van más: el objeto que será tendencia en decoración en 2027

Las nuevas tendencias cambiaron y la puesta el próximo año consiste en piezas originales, curvas y capaces de convertirse en los grandes protagonistas. Los detalles.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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Cuál es la nueva tendencia de floreros
Cuál es la nueva tendencia de floreros Foto: Pinterest
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Durante años, los floreros tradicionales ocuparon un lugar indiscutido en la decoración del hogar. En general, están hechos de vidrio, cerámica o porcelana y se encargan de decorar mesas, bibliotecas y recibidores con diseños que se repiten en distintos estilos de interiorismo. Sin embargo, las tendencias de decoración cambiaron y hay que decirle adiós a los objetos tradicionales.

Para el 2027, las tendencias de moda en el hogar comienzan a marcar otro camino. Las formas rígidas dejan espacio a siluetas más orgánicas y escultóricas, mientras que los objetos inspirados en la naturaleza ganan presencia. En ese contexto aparece una pieza inesperada que promete renovar por completo la manera de decorar con flores.

Cuál es la nueva tendencia de floreros Foto: Pinterest

El florero con forma de caracol será la nueva tendencia y cambiará la forma de decorar el hogar

El protagonista de la tendencia 2026 es el florero de caracol, un objeto que combina funcionalidad y diseño. Su característica principal es una silueta curva inspirada en las formas de la naturaleza, muy diferente de los recipientes tradicionales.

La propuesta no consiste solamente en colocar flores dentro de un recipiente bonito. Sino que, en este caso, el propio florero puede funcionar como una pieza decorativa en sí misma, convirtiéndose en uno de los puntos de atención del living, el comedor o incluso la habitación. Lo importante, es que las flores que elijas vayan acorde al tamaño del recipiente y no se marchiten. Además, puede utilizarse con ramas, follaje o flores secas, aunque también tiene suficiente presencia para quedar vacío sobre una mesa, una consola o una biblioteca.

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Cuál es la nueva tendencia de floreros Foto: Pinterest

Cómo incorporar el florero caracol a la decoración del hogar

Una de las ventajas de este tipo de objeto es que no requiere modificar por completo un ambiente para conseguir un cambio visible. Puede incorporarse como un detalle puntual dentro de una decoración ya existente.

En el living, por ejemplo, puede colocarse sobre una mesa ratona o una biblioteca. En el comedor puede acompañar una composición sobre la mesa, mientras que en un recibidor puede ubicarse sobre una consola.

Para mantener cierta armonía visual, es posible combinarlo con libros, velas, bandejas, pequeñas esculturas o elementos de fibras naturales. También se pueden crear composiciones con piezas de diferentes alturas.

Cuál es la nueva tendencia de floreros Foto: Pinterest

Qué colores y materiales elegir para seguir la tendencia

Los floreros con formas orgánicas aparecen en diferentes materiales y acabados. La cerámica es una de las alternativas que mejor acompaña esta estética, aunque también pueden encontrarse diseños en vidrio, porcelana o materiales similares.

Los tonos neutros, como blanco, beige, arena y marrón, permiten integrarlos fácilmente en ambientes minimalistas o inspirados en la naturaleza. Para quienes buscan que el objeto tenga mayor protagonismo, los colores intensos pueden utilizarse como punto de contraste.

La elección dependerá del resto de la decoración. Si el ambiente ya tiene muchos elementos llamativos, un modelo neutro puede aportar equilibrio; en espacios más sobrios, una pieza de color puede convertirse en el detalle distintivo.

Cuál es la nueva tendencia de floreros Foto: Pinterest

Las formas curvas se imponen en la decoración de interiores

El auge del florero caracol forma parte de una tendencia más amplia en el interiorismo. Las líneas curvas, las texturas naturales y los objetos de aspecto artesanal comienzan a ganar espacio frente a los ambientes excesivamente rígidos.

La intención es crear espacios más cálidos y personales, donde los accesorios tengan una función estética además de práctica. Por eso, objetos pequeños pueden adquirir un papel central a la hora de renovar un ambiente.

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Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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