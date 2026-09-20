Leticia Pérez, experta en limpieza: “Para que las toallas salgan esponjosas del lavarropas suelo agregar vinagre y un puñado de sal gruesa”. Foto: Freepik

Conseguir toallas suaves y esponjosas no depende solo de usar suavizante ni de tener suerte. Según Leticia Pérez, especialista en limpieza y cuidado de textiles, el secreto está en elegir bien el producto y sumar algunos trucos simples al momento de lavarlas.

La experta sugirió que antes de usar toallas nuevas, es fundamental lavarlas para eliminar restos de fabricación y activar las fibras. Otro error común es sobrecargar la lavadora: las toallas necesitan espacio para moverse y así evitar que queden apelmazadas.

Pérez aconseja dejar un espacio libre en el tambor para que el agua y el detergente actúen de manera uniforme. Así, las fibras se mantienen sueltas y la toalla conserva su textura original.

El truco definitivo: vinagre y sal gruesa

Uno de los secretos más efectivos de la experta es añadir un puñado de sal gruesa directamente en el tambor del lavarropas. Este gesto ayuda a fijar los colores y mantiene las fibras más sueltas y agradables al tacto.

La experta recomienda usar vinagre y sal gruesa. Foto: Gemini IA

En lugar de suavizante, que según Pérez daña las fibras y vuelve las toallas ásperas con el tiempo, la recomendación es usar vinagre blanco en el compartimento del suavizante. El vinagre elimina restos de detergente, no deja olor y ayuda a conservar la suavidad natural del algodón.

Al terminar el lavado, es importante sacudir bien las toallas antes de tenderlas. Este movimiento afloja las fibras y evita que se endurezcan al secarse.

Consejos para organizar y prolongar la vida útil de las toallas

En cuanto a la cantidad, la experta sugiere que tres juegos de toallas por persona son suficientes. Tener demasiadas ocupa espacio y dificulta la rotación, lo que puede hacer que algunas se deterioren antes de tiempo por falta de uso.

Con estos consejos, es posible transformar el baño en un verdadero spa y disfrutar de toallas suaves y esponjosas por mucho más tiempo.