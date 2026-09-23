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El clima en Santa Fe hoy, 23 de septiembre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Santa Fe se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 21°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

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Monumento a la Bandera. Foto: argentina.gob.ar
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El pronóstico para Santa Fe este 23 de septiembre de 2026 indica una máxima de 21° y una mínima de . Con vientos de 17 - 37 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Santa Fe: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
12°
Viento
Noreste 15 - 31 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
20°
Viento
Noreste 15 - 32 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
14°
Viento
Noreste 14 - 27 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Fe se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 17 - 37 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 25° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 27°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.

Máxima: 21°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 9°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:50
Puesta del sol18:59
Horas de luz12h 9m
Fase lunarCreciente
Iluminación90%

Radar meteorológico – Santa Fe

¿Cómo estará el clima hoy en Santa Fe?

Para este 23 de septiembre de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?

El sol sale hoy en Santa Fe a las 06:50 y se pone a las 18:59, dando aproximadamente 12h 9m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Fe?

El pronóstico para hoy en Santa Fe indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?

Para este 23 de septiembre de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 17 - 37 km/h.

Ubicación de Santa Fe

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° 10° Noreste 6 - 12 km/h 0% Nubes y claros
02:00 10° 10° Noreste 8 - 14 km/h 0% Nubes y claros
03:00 10° Noreste 10 - 19 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Noreste 12 - 21 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Noreste 11 - 22 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Noreste 12 - 22 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Noreste 13 - 24 km/h 0% Nubes y claros
08:00 10° Noreste 14 - 29 km/h 0% Nubes y claros
09:00 12° 12° Noreste 15 - 31 km/h 0% Nubes y claros
10:00 13° 13° Noreste 16 - 34 km/h 0% Nubes y claros
11:00 15° 15° Norte 17 - 37 km/h 0% Nubes y claros
12:00 17° 17° Norte 17 - 37 km/h 0% Soleado
13:00 18° 18° Norte 16 - 37 km/h 0% Soleado
14:00 19° 19° Norte 16 - 36 km/h 0% Soleado
15:00 20° 20° Norte 15 - 36 km/h 0% Soleado
16:00 20° 20° Norte 15 - 33 km/h 0% Nubes y claros
17:00 20° 20° Noreste 15 - 32 km/h 0% Soleado
18:00 19° 19° Noreste 11 - 28 km/h 0% Nubes y claros
19:00 16° 16° Noreste 11 - 20 km/h 0% Nubes y claros
20:00 15° 15° Noreste 12 - 22 km/h 0% Cielo despejado
21:00 15° 15° Noreste 15 - 27 km/h 0% Cielo despejado
22:00 14° 14° Noreste 14 - 27 km/h 0% Nubes y claros
23:00 14° 14° Noreste 14 - 26 km/h 0% Nubes y claros
24:00 14° 14° Norte 14 - 25 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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