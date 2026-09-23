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El clima en Santiago del Estero hoy, 23 de septiembre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Santiago del Estero se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 27°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

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Estadio Madre de Ciudades, Santiago del Estero. Foto: NA
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El pronóstico para Santiago del Estero este 23 de septiembre de 2026 indica una máxima de 27° y una mínima de 10°. Con vientos de 22 - 48 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Santiago del Estero: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
14°
Viento
Noreste 13 - 28 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
27°
Viento
Noreste 20 - 46 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
20°
Viento
Noreste 15 - 28 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 27°.

Viento: 22 - 48 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 20°.


Mañana se esperan 34° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 36°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.

Máxima: 27°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:05
Puesta del sol19:13
Horas de luz12h 8m
Fase lunarCreciente
Iluminación90%

Radar meteorológico – Santiago del Estero

¿Cómo estará el clima hoy en Santiago del Estero?

Para este 23 de septiembre de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 27°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?

El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 07:05 y se pone a las 19:13, dando aproximadamente 12h 8m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?

El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?

Para este 23 de septiembre de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 22 - 48 km/h.

Ubicación de Santiago del Estero

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Noreste 11 - 21 km/h 0% Cielo despejado
02:00 12° 12° Noreste 12 - 22 km/h 0% Cielo despejado
03:00 11° 11° Noreste 11 - 23 km/h 0% Nubes y claros
04:00 11° 11° Noreste 12 - 22 km/h 0% Nubes y claros
05:00 11° 11° Noreste 12 - 21 km/h 0% Cielo despejado
06:00 11° 11° Norte 14 - 26 km/h 0% Cielo despejado
07:00 11° 11° Noreste 13 - 25 km/h 0% Soleado
08:00 11° 11° Noreste 13 - 26 km/h 0% Soleado
09:00 14° 14° Noreste 13 - 28 km/h 0% Soleado
10:00 17° 17° Noreste 15 - 33 km/h 0% Soleado
11:00 19° 19° Noreste 17 - 38 km/h 0% Soleado
12:00 22° 22° Noreste 20 - 43 km/h 0% Soleado
13:00 24° 25° Noreste 21 - 47 km/h 0% Nubes y claros
14:00 25° 25° Noreste 21 - 47 km/h 0% Nubes y claros
15:00 26° 26° Noreste 22 - 47 km/h 0% Nubes y claros
16:00 27° 26° Noreste 21 - 47 km/h 0% Nubes y claros
17:00 27° 26° Noreste 20 - 46 km/h 0% Soleado
18:00 26° 26° Noreste 19 - 43 km/h 0% Nubes y claros
19:00 24° 25° Noreste 15 - 39 km/h 0% Nubes y claros
20:00 22° 25° Noreste 13 - 27 km/h 0% Nubes y claros
21:00 21° 21° Noreste 15 - 27 km/h 0% Nubes y claros
22:00 20° 20° Noreste 15 - 28 km/h 0% Nubes y claros
23:00 19° 19° Noreste 15 - 28 km/h 0% Nubes y claros
24:00 18° 18° Noreste 15 - 27 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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