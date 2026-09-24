Expertos en limpieza coinciden: “Esta es la mezcla con agua oxigenada que recomendamos para eliminar el moho de las juntas del baño”

Paso a paso: cómo limpiar las juntas del baño con agua oxigenada. Foto: Gemini

Las juntas de los azulejos del baño suelen ser uno de los lugares donde más rápido aparece el moho, sobre todo en zonas que permanecen húmedas durante mucho tiempo. Para combatir este problema, especialistas en limpieza recomendaron un método sencillo que utiliza agua oxigenada y productos accesibles para eliminar las manchas de manera efectiva.

Jon Riding, de Evergreen Cleaning Company, y Veronica Smith, de Milton Maids, explicaron cómo preparar y aplicar la mezcla, pensada especialmente para tratar el moho en las uniones de los azulejos de la ducha.

Qué se necesita para preparar la mezcla contra el moho

Para realizar la limpieza, los expertos sugirieron contar con los siguientes elementos:

Agua oxigenada al 3%

Bicarbonato de sodio

Un recipiente

Un cepillo de dientes viejo o un cepillo pequeño para juntas

Guantes de limpieza

Cómo quitar el moho de las juntas de los azulejos y dejarlas como nuevas con trucos caseros. Foto: Foto: Gemini

La clave está en formar una pasta espesa que se pueda colocar directamente sobre las juntas, evitando que se deslice por los azulejos. Este tipo de mezcla, que combina agua oxigenada con un producto alcalino, es uno de los métodos más utilizados para tratar las manchas en el baño.

Paso a paso: cómo limpiar las juntas del baño con agua oxigenada

El procedimiento recomendado por los especialistas incluye los siguientes pasos:

Aplicar la pasta: colocar la mezcla directamente sobre las zonas afectadas por el moho. Dejar actuar: esperar unos minutos para que el producto penetre la suciedad. Frotar: usar el cepillo pequeño y concentrarse especialmente en las juntas. Enjuagar: retirar los restos de la mezcla con agua. Secar: pasar un paño limpio para eliminar la humedad.

En casos de manchas más resistentes, otras guías especializadas sugieren dejar actuar la mezcla entre 10 y 15 minutos antes de frotar, para lograr mejores resultados.

Precauciones y consejos para evitar el regreso del moho

Los expertos advirtieron que es fundamental mantener el baño bien ventilado durante la limpieza y después de cada ducha. La humedad constante favorece la reaparición del moho, por lo que limpiar las juntas no es suficiente si el ambiente sigue húmedo por períodos prolongados.

Además, el agua oxigenada puede provocar un leve efecto decolorante, por lo que se recomienda probar la mezcla en una zona pequeña si las juntas son de color. Es importante también no mezclar agua oxigenada con lavandina, vinagre o amoníaco: si se usan distintos productos, deben aplicarse por separado y enjuagar bien la superficie antes de usar otro.