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Los veterinarios coinciden sobre el Beagle: “Estos perros aúllan tanto porque es un comportamiento típico de comunicación”

La especialista Jessica Ennis detalló que el aullido es parte de la comunicación de la raza, pero advirtió que en algunos casos puede indicar ansiedad o problemas de salud.

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Los veterinarios coinciden sobre el Beagle.
Los veterinarios coinciden sobre el Beagle. Foto: Gemini
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Los Beagle se ganaron la fama de ser perros activos, cariñosos y, sobre todo, muy expresivos con su voz. Pero, ¿por qué lo hacen tanto? La veterinaria Jessica Ennis explicó que este comportamiento está profundamente ligado al origen de la raza.

Según la especialista, los Beagle fueron criados como perros de rastro, seleccionados para seguir olores y comunicarse a distancia con otros perros o con los cazadores. Por eso, el aullido quedó incorporado a su repertorio natural de comunicación. “El aullido es un comportamiento de comunicación de los perros de rastro”, señaló Ennis, y aclaró que no se trata simplemente de un ladrido prolongado, sino de una forma distinta de expresarse.

El aullido del Beagle: cuándo es normal y cuándo hay que preocuparse

Ennis remarcó que este circuito de comunicación no desapareció cuando los Beagle pasaron de trabajar en el campo a vivir como mascotas. Hoy, una sirena, un perro vecino o cualquier sonido llamativo pueden activar el mismo reflejo que antes surgía en plena jornada de caza.

Beagle; perro; mascota. Foto: Unsplash.
Beagle; perro; mascota. Foto: Unsplash.

La veterinaria diferenció situaciones en las que el aullido puede aparecer. La primera es la respuesta a un estímulo concreto, como un ruido fuerte o la presencia de otro animal. En estos casos, el perro suele dejar de aullar cuando el estímulo desaparece. “Esto es el circuito del perro de rastro”, explicó Ennis, y recomendó modificar el ambiente —por ejemplo, usando ruido blanco o bloqueando ciertos sonidos— si el aullido resulta molesto.

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La segunda situación es cuando el Beagle aúlla al quedarse solo. Si además camina de un lado a otro, babea, rompe objetos o tiene accidentes dentro de la casa, puede tratarse de ansiedad por separación. “Los perros en este estado están ansiosos, no son traviesos”, advirtió Ennis, y alertó que retarlos solo empeora el problema.

Por eso, la veterinaria recomendó no asumir que todo aullido es simplemente “porque es un Beagle”. Si el aullido aparece frente a un estímulo concreto, puede ser normal; si surge al quedarse solo, puede estar relacionado con ansiedad; y si aparece de manera repentina en un perro mayor, es importante consultar al veterinario. “Un Beagle que aúlla te está diciendo algo”, resumió Ennis.

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