La técnica del “sándwich” que es furor en TikTok: el método de lavado que promete un pelo más hidratado y con menos frizz

Las técnicas para tener un pelo siempre sano y sedoso se hacen cada vez más virales en internet y, en los últimos meses, una de las que más llamó la atención fue el método CWC o “Sándwich” en castellano. Se trata de una rutina de lavado que promete un cabello más suave, hidratado y con menos frizz.
Su popularidad se debe a que modifica el orden tradicional del lavado y busca reducir el daño que puede provocar el shampoo en los largos y las puntas, especialmente en cabellos secos, teñidos o con tratamientos químicos.
El “lavado sándwich”, propone alternar acondicionador y shampoo para crear una barrera protectora que ayude a conservar la hidratación natural del cabello.
Cómo es la técnica CWC o lavado sándwich que se volvió viral en TikTok
Las siglas CWC provienen de las palabras en inglés Conditioner – Wash – Conditioner, es decir, acondicionador, lavado y nuevamente acondicionador. A diferencia del método tradicional, que comienza con shampoo y termina con acondicionador, esta técnica propone aplicar primero una capa de acondicionador sobre los largos y las puntas.
Luego, se utiliza el shampoo para limpiar el cuero cabelludo y por último, se vuelve a colocar acondicionador para sellar la hidratación. Cabe destacar que el objetivo es que el primer acondicionador actúe como una barrera que disminuya el efecto resecante de algunos shampoos, ayudando a que la fibra capilar conserve mejor la humedad.
Cómo hacer el método sándwich paso a paso
Realizar esta rutina no requiere productos especiales, sino modificar el orden habitual del lavado. Los pasos son los siguientes:
- Humedecer completamente el cabello con agua tibia.
- Aplicar acondicionador de medios a puntas y dejar actuar entre dos y cinco minutos.
- Sin retirar completamente el producto, o después de un enjuague ligero según la preferencia, lavar el cuero cabelludo con shampoo realizando un masaje suave.
- Enjuagar bien el cabello.
- Aplicar nuevamente acondicionador de medios a puntas y dejar actuar unos minutos antes del enjuague final.
Cabe destacar que este procedimiento suele ser especialmente beneficioso para quienes tienen el cabello seco, decolorado, teñido, rizado, con frizz o dañado por herramientas de calor, ya que ayuda a mantener una mayor hidratación.
También puede resultar útil para personas con pelo largo, donde las puntas suelen sufrir más desgaste que las raíces. En cambio, quienes tienen el cabello muy fino o con tendencia a engrasarse rápidamente podrían notar una sensación de mayor peso si utilizan acondicionadores demasiado densos, por lo que conviene elegir productos livianos y evaluar cómo responde el cabello.
Para quienes buscan un pelo más suave, brillante y con menos frizz, esta técnica puede convertirse en una alternativa sencilla para incorporar al lavado habitual sin necesidad de cambiar toda la rutina capilar.