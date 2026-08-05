comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

La técnica del “sándwich” que es furor en TikTok: el método de lavado que promete un pelo más hidratado y con menos frizz

El método CWC ganó popularidad debido a que ayuda a proteger el cabello durante la ducha. En qué consiste y porqué se recomienda en fibras capilares muy dañadas.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Lavado del pelo
Lavado del pelo Foto: Pinterest
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Las técnicas para tener un pelo siempre sano y sedoso se hacen cada vez más virales en internet y, en los últimos meses, una de las que más llamó la atención fue el método CWC o “Sándwich” en castellano. Se trata de una rutina de lavado que promete un cabello más suave, hidratado y con menos frizz.

Su popularidad se debe a que modifica el orden tradicional del lavado y busca reducir el daño que puede provocar el shampoo en los largos y las puntas, especialmente en cabellos secos, teñidos o con tratamientos químicos.

Lavado del pelo Foto: Pinterest

El “lavado sándwich”, propone alternar acondicionador y shampoo para crear una barrera protectora que ayude a conservar la hidratación natural del cabello.

Cómo es la técnica CWC o lavado sándwich que se volvió viral en TikTok

Las siglas CWC provienen de las palabras en inglés Conditioner – Wash – Conditioner, es decir, acondicionador, lavado y nuevamente acondicionador. A diferencia del método tradicional, que comienza con shampoo y termina con acondicionador, esta técnica propone aplicar primero una capa de acondicionador sobre los largos y las puntas.

Contenido Recomendado

Ni en las puntas, ni en el centro:dónde hay que aplicar el shampoo para cuidar el cabello, según los expertos

Ni en las puntas, ni en el centro: dónde hay que aplicar el shampoo para cuidar el cabello, según los expertos

Sin botox ni retoques:el peinado efecto lifting que rejuvenece el rostro en segundos y es tendencia en 2026

Sin botox ni retoques: el peinado efecto lifting que rejuvenece el rostro en segundos y es tendencia en 2026

Luego, se utiliza el shampoo para limpiar el cuero cabelludo y por último, se vuelve a colocar acondicionador para sellar la hidratación. Cabe destacar que el objetivo es que el primer acondicionador actúe como una barrera que disminuya el efecto resecante de algunos shampoos, ayudando a que la fibra capilar conserve mejor la humedad.

Lavado del pelo Foto: Pinterest

Cómo hacer el método sándwich paso a paso

Realizar esta rutina no requiere productos especiales, sino modificar el orden habitual del lavado. Los pasos son los siguientes:

  • Humedecer completamente el cabello con agua tibia.
  • Aplicar acondicionador de medios a puntas y dejar actuar entre dos y cinco minutos.
  • Sin retirar completamente el producto, o después de un enjuague ligero según la preferencia, lavar el cuero cabelludo con shampoo realizando un masaje suave.
  • Enjuagar bien el cabello.
  • Aplicar nuevamente acondicionador de medios a puntas y dejar actuar unos minutos antes del enjuague final.

Cabe destacar que este procedimiento suele ser especialmente beneficioso para quienes tienen el cabello seco, decolorado, teñido, rizado, con frizz o dañado por herramientas de calor, ya que ayuda a mantener una mayor hidratación.

Lavarse el pelo. Foto: Freepik.

También puede resultar útil para personas con pelo largo, donde las puntas suelen sufrir más desgaste que las raíces. En cambio, quienes tienen el cabello muy fino o con tendencia a engrasarse rápidamente podrían notar una sensación de mayor peso si utilizan acondicionadores demasiado densos, por lo que conviene elegir productos livianos y evaluar cómo responde el cabello.

Para quienes buscan un pelo más suave, brillante y con menos frizz, esta técnica puede convertirse en una alternativa sencilla para incorporar al lavado habitual sin necesidad de cambiar toda la rutina capilar.

PeloModaTips
Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Brasil rebajó la relación diplomática con Argentina:qué significa quedar al nivel de “encargado de negocios”

Brasil rebajó la relación diplomática con Argentina: qué significa quedar al nivel de “encargado de negocios”

Buenos Aires, Córdoba y Luján:las tres ciudades del recorrido del Papa León XIV que desplegarán un fuerte operativo de seguridad

El Gobierno negocia con China la renovación del swap por 130.000 millones de yuanes hasta 2029

El Gobierno celebró la visita del papa León XIV:“Es un momento de alegría y esperanza para todos los argentinos”

Economía

Recategorización del monotributo:cómo hacer el trámite clave en ARCA desde el celular

Recategorización del monotributo: cómo hacer el trámite clave en ARCA desde el celular

Cuáles son los descuentos en subtes y colectivos para el mes de agosto con billeteras virtuales:hay reintegros de hasta $16.000

El Gobierno negocia con China la renovación del swap por 130.000 millones de yuanes hasta 2029

¿Conviene invertir $200.000 en un plazo fijo? Esto es lo que podés ganar en solo 30 días

Internacionales

Asesinaron al influencer César Gastélum en plena transmisión en vivo en Culiacán:qué se sabe del crimen

Asesinaron al influencer César Gastélum en plena transmisión en vivo en Culiacán: qué se sabe del crimen

Netanyahu endurece su postura:Israel no se retirará de Gaza hasta que Hamás sea completamente desarmado

El papa León XIV confirmó que visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre

Lionel Messi sorprendió con una millonaria ayuda para reconstruir una de las zonas más golpeadas por los incendios en España