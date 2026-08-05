La técnica del “sándwich” que es furor en TikTok: el método de lavado que promete un pelo más hidratado y con menos frizz

Lavado del pelo Foto: Pinterest

Las técnicas para tener un pelo siempre sano y sedoso se hacen cada vez más virales en internet y, en los últimos meses, una de las que más llamó la atención fue el método CWC o “Sándwich” en castellano. Se trata de una rutina de lavado que promete un cabello más suave, hidratado y con menos frizz.

Su popularidad se debe a que modifica el orden tradicional del lavado y busca reducir el daño que puede provocar el shampoo en los largos y las puntas, especialmente en cabellos secos, teñidos o con tratamientos químicos.

Lavado del pelo Foto: Pinterest

El “lavado sándwich”, propone alternar acondicionador y shampoo para crear una barrera protectora que ayude a conservar la hidratación natural del cabello.

Cómo es la técnica CWC o lavado sándwich que se volvió viral en TikTok

Las siglas CWC provienen de las palabras en inglés Conditioner – Wash – Conditioner, es decir, acondicionador, lavado y nuevamente acondicionador. A diferencia del método tradicional, que comienza con shampoo y termina con acondicionador, esta técnica propone aplicar primero una capa de acondicionador sobre los largos y las puntas.

Luego, se utiliza el shampoo para limpiar el cuero cabelludo y por último, se vuelve a colocar acondicionador para sellar la hidratación. Cabe destacar que el objetivo es que el primer acondicionador actúe como una barrera que disminuya el efecto resecante de algunos shampoos, ayudando a que la fibra capilar conserve mejor la humedad.

Lavado del pelo Foto: Pinterest

Cómo hacer el método sándwich paso a paso

Realizar esta rutina no requiere productos especiales, sino modificar el orden habitual del lavado. Los pasos son los siguientes:

Humedecer completamente el cabello con agua tibia.

Aplicar acondicionador de medios a puntas y dejar actuar entre dos y cinco minutos.

Sin retirar completamente el producto, o después de un enjuague ligero según la preferencia, lavar el cuero cabelludo con shampoo realizando un masaje suave.

Enjuagar bien el cabello.

Aplicar nuevamente acondicionador de medios a puntas y dejar actuar unos minutos antes del enjuague final.

Cabe destacar que este procedimiento suele ser especialmente beneficioso para quienes tienen el cabello seco, decolorado, teñido, rizado, con frizz o dañado por herramientas de calor, ya que ayuda a mantener una mayor hidratación.

Lavarse el pelo. Foto: Freepik.

También puede resultar útil para personas con pelo largo, donde las puntas suelen sufrir más desgaste que las raíces. En cambio, quienes tienen el cabello muy fino o con tendencia a engrasarse rápidamente podrían notar una sensación de mayor peso si utilizan acondicionadores demasiado densos, por lo que conviene elegir productos livianos y evaluar cómo responde el cabello.

Para quienes buscan un pelo más suave, brillante y con menos frizz, esta técnica puede convertirse en una alternativa sencilla para incorporar al lavado habitual sin necesidad de cambiar toda la rutina capilar.