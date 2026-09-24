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Havanna se adelanta al verano y lanza la “Promo Pretemporada”: qué productos trae y cuánto cuesta

La reconocida marca de alfajores de Mar del Plata comienza a palpitar la llegada de los meses más cálidos con una combinación de productos que reúne algunos de sus clásicos más vendidos y una línea especialmente asociada a la experiencia de playa.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Promo Pretemporada de Havanna
Promo Pretemporada de Havanna Foto: Havanna Argentina
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Con la mirada puesta en la próxima temporada de verano, Havanna presentó una nueva propuesta para quienes ya comienzan a planificar escapadas, reuniones o simplemente quieren disfrutar de algunos de sus productos más emblemáticos.

Se trata de la “Promo Pretemporada”, una edición especial que reúne alfajores clásicos, Havannets y la línea inspirada en las playas más famosas de Mar del Plata.

La iniciativa estará disponible hasta el 31 de octubre de 2026 o hasta agotar stock, y puede conseguirse en gran parte de los locales de la marca en todo el país.

La Promo Pretemporada que lanzó Havanna para anticiparse al verano. Créditos: Instagram havannaarg

Qué incluye la nueva Promo Pretemporada de Havanna y cuánto cuesta

El combo fue diseñado para ofrecer variedad y una mayor cantidad de unidades en una sola compra. La promoción incluye:

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  • 1 caja de Alfajores Mixtos x6
  • 1 caja de Havannets x6
  • 8 Alfajores Playas (4 Playa Grande y 4 Bristol)

Las tres cajas tienen un precio promocional de $41.500, una propuesta que apunta tanto a consumidores habituales de la marca como a quienes buscan opciones para compartir en encuentros familiares o con amigos.

La presencia de los Alfajores Playas no es casual. Con nombres que remiten a dos de los balnearios más icónicos de Mar del Plata, la línea busca evocar el espíritu del verano argentino y reforzar el histórico vínculo de Havanna con la ciudad donde nació la compañía.

Qué son los Havannets, la delicia de Havanna incluida en la Promo Pretemporada

Los Havannets son unos delicados bocaditos de dulce de leche que vienen en tres variantes: mixtos, chocolate y chocolate blanco. La opción Havannets mixtos viene cubierta con un suave chocolate semiamargo y un fino chocolate blanco.

Los Havannets son unos delicados bocaditos de dulce de leche que vienen en tres variantes. Foto: Havanna Argentina

Por su parte, la opción Havannets chocolate está cubierta con un chocolate semiamargo, mientras que la opción Havannets chocolate blanco viene cubierta con un chocolate blanco.

Atención: en qué locales se puede comprar la promo y cuáles quedaron excluidos

Si bien la promoción tiene alcance nacional, existen algunas restricciones que los consumidores deberán tener en cuenta antes de acercarse a una sucursal. La Promo Pretemporada está vigente en todos los locales Havanna de Argentina, excepto en:

  • Aeropuertos
  • Free shops
  • Locales de Mar del Plata
  • Locales de la Costa Atlántica
  • Locales de Bariloche

Desde la marca aclararon además que la acción promocional estará disponible únicamente hasta el sábado 31 de octubre de 2026 o hasta que se agote el stock asignado para la campaña.

La Promo Pretemporada de Havanna estará disponible hasta el 31 de octubre de 2026 o agotar stock. Foto: Havanna Argentina

Con esta propuesta, Havanna busca comenzar a palpitar la llegada de los meses más cálidos con una combinación de productos que reúne algunos de sus clásicos más vendidos y una línea especialmente asociada a la experiencia de playa. Una oportunidad para los fanáticos de la marca que quieran anticiparse a la temporada y aprovechar una promoción por tiempo limitado.

La historia de Havanna

Havanna nació en 1948 en la ciudad de Mar del Plata, cuando los reposteros Benjamín Sisterna, Demetrio Elíades y Luis Sbaraglini se unieron para crear una fábrica de alfajores y productos de repostería.

El 6 de enero de ese año inauguraron el primer local de la marca, que rápidamente comenzó a ganar reconocimiento por la calidad de sus alfajores, elaborados con una receta propia y caracterizados por su abundante cobertura de chocolate y dulce de leche.

Con el paso del tiempo, Havanna se convirtió en uno de los símbolos gastronómicos más asociados a Mar del Plata y en un producto muy apreciado tanto por turistas como por los habitantes de la ciudad.

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Cristian Daniel Avila
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