Los educadores caninos coinciden: el hueso recreativo para perros ayuda a reducir el estrés y el aburrimiento

Lo interesante de los huesos recreativos para perros, según la educadora canina reconocida en redes como Frascafari. Foto: TikTok/frascafari

Un simple hueso natural puede convertirse en una herramienta de entretenimiento para los perros y, además, ayudar a canalizar algunas de sus conductas instintivas. Sin embargo, hay una serie de recomendaciones que es importante tener en cuenta antes de ofrecérselo a una mascota.

La educadora canina reconocida en TikTok como @frascafari compartió un video en el que explicó cómo utilizar correctamente un “hueso recreativo”, un elemento natural que puede conseguirse directamente en una carnicería.

Lo interesante de los huesos recreativos para perros, según la educadora canina reconocida en redes como @frascafari. Video: TikTok/frascafari

Qué es un hueso recreativo y para qué sirve

Se trata de un hueso natural, sin agregados ni conservantes, que puede obtenerse en una carnicería. Incluso, dependiendo del lugar, puede conseguirse gratis o por un precio muy bajo.

Según explicó la especialista, al roer y masticar el hueso, los perros realizan movimientos que involucran los músculos de la mandíbula y les permiten desarrollar conductas propias de su especie. Esta actividad también puede ayudarlos a relajarse y a reducir el estrés y la ansiedad. A su vez, funciona como una alternativa para combatir el aburrimiento y mantenerlos entretenidos durante un determinado período.

Otro de los beneficios señalados es que la acción de masticar puede favorecer la limpieza de los dientes y ayudar a prevenir la acumulación de sarro, por lo que suele considerarse una especie de “cepillo de dientes natural”.

Lo interesante de los huesos recreativos para perros, según la educadora canina reconocida en redes como Frascafari. Foto: TikTok/frascafari

Las claves para ofrecerle un hueso a un perro

No cualquier hueso sirve ni tampoco debe dejarse a disposición del animal durante todo el día. Para utilizarlo como actividad recreativa, la educadora canina recomienda seguir algunas pautas:

El hueso debe estar crudo y ser más grande que la cabeza del perro, para reducir el riesgo de que pueda tragárselo. Además, debe permanecer congelado durante 72 horas antes de ofrecérselo.

La actividad tampoco debe extenderse demasiado. La recomendación compartida por la especialista es que el momento dure como máximo 40 minutos y que se realice hasta dos veces por semana.

Una vez cumplido ese tiempo, el hueso debe desecharse. No se recomienda guardarlo para volver a dárselo más adelante ni dejarlo durante horas o días al alcance del perro. Con el paso del tiempo, el hueso puede secarse y generar astillas, que podrían provocar lesiones o problemas de salud si son ingeridas.

Huesos recreativos para perros. Foto: TikTok/frascafari

Por qué masticar puede ayudar a los perros

Roer, masticar y desgarrar forman parte de comportamientos naturales de los perros. Por eso, ofrecerles actividades que involucren estas acciones puede ser una manera de permitirles expresar parte de esas conductas en un contexto controlado.

Además, este tipo de actividad puede favorecer un estado de calma y ayudar a mantener al animal ocupado, especialmente frente al aburrimiento o la falta de estímulos.

De todos modos, antes de incorporar un hueso recreativo a la rutina de una mascota, es fundamental consultar con un veterinario. El profesional podrá determinar si este tipo de actividad es adecuada para el perro y qué características debería tener el hueso según su tamaño y sus necesidades.