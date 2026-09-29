comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Para qué sirve hervir pétalos de rosa con cáscaras de naranja: el truco casero para perfumar la casa en primavera

Una combinación sencilla permite llenar los ambientes con una fragancia floral y cítrica durante un tiempo, sin necesidad de utilizar aromatizantes industriales. Cómo prepararla en pocos pasos.

Canal 26 | Tendencias
Por Canal 26 | Tendencias
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Pétalos de rosa y cáscaras de naranja pueden combinarse para crear un aroma floral y cítrico en el hogar.
Pétalos de rosa y cáscaras de naranja pueden combinarse para crear un aroma floral y cítrico en el hogar. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Con la llegada de la primavera, renovar los aromas del hogar puede convertirse en una de esas pequeñas tareas que ayudan a cambiar el ambiente de la casa. Para quienes buscan alternativas sencillas, existe un truco casero que utiliza dos ingredientes cotidianos: pétalos de rosa y cáscaras de naranja.

La preparación consiste en hervir ambos elementos en agua para aprovechar los aromas que se liberan con el calor. El resultado es una fragancia que combina el perfil floral de la rosa con las notas frescas y cítricas de la naranja.

La mezcla de rosas y naranja libera sus aromas al calentarse y permite perfumar distintos ambientes de la casa. Foto: Grok IA.

No se trata de un reemplazo permanente de los aromatizantes ambientales, sino de una alternativa casera cuyo efecto es temporal y depende de la cantidad de ingredientes, el tamaño del ambiente y la ventilación.

Por qué hervir pétalos de rosa con cáscaras de naranja

El atractivo de esta combinación está principalmente en su aroma. Los pétalos de rosa aportan una fragancia floral, mientras que la cáscara de naranja suma un perfume cítrico, fresco y ligeramente dulce.

Contenido Recomendado

Los expertos en limpieza de coches coinciden:“Usar un paño de microfibra para el cristal interior del parabrisas deja marcas que no desaparecen ni insistiendo”

Los expertos en limpieza de coches coinciden: “Usar un paño de microfibra para el cristal interior del parabrisas deja marcas que no desaparecen ni insistiendo”

Así es el refugio familiar de Marcelo Tinelli en Palermo:530 metros cuadrados, sectores diferenciados y hasta un bar privado

Así es el refugio familiar de Marcelo Tinelli en Palermo: 530 metros cuadrados, sectores diferenciados y hasta un bar privado

Al calentar los ingredientes en agua, parte de sus compuestos aromáticos se libera y el vapor contribuye a distribuirlos por el ambiente.

Por eso, la preparación puede resultar especialmente útil cuando se busca perfumar espacios como el living, el comedor, la cocina o el recibidor sin utilizar durante ese momento un aromatizante ambiental convencional.

El living, el comedor y el recibidor son algunos de los espacios donde puede utilizarse este aromatizante casero. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.

La primavera aparece como una época especialmente asociada a este tipo de preparaciones por la búsqueda de aromas frescos y florales que acompañen el cambio de estación.

Cómo hacer el aromatizante casero de rosas y naranja

Prepararlo requiere pocos elementos y puede hacerse en cuestión de minutos.

Ingredientes:

  • 1 litro de agua.
  • Pétalos de rosa limpios.
  • Cáscaras de naranja.

Paso a paso:

  1. Colocar el litro de agua en una olla.
  2. Agregar los pétalos de rosa y las cáscaras de naranja.
  3. Llevar a fuego medio hasta que el agua llegue al punto de hervor.
  4. Cuando comience a hervir, bajar el fuego y mantener la preparación caliente durante unos minutos.
  5. Apagar la hornalla y dejar que el aroma se distribuya por el ambiente.

Es fundamental mantener la preparación bajo supervisión mientras la olla esté sobre el fuego. También conviene evitar colocarla en lugares donde pueda ser alcanzada o volcada accidentalmente.

Hervir cáscaras de naranja con pétalos de rosa es una alternativa sencilla para renovar temporalmente el aroma de los ambientes. Foto: Unsplash

Qué rosas se pueden utilizar

Hay un detalle importante antes de preparar este aromatizante: no todos los pétalos de rosa son apropiados para utilizar en una mezcla casera.

Si las flores provienen de una planta propia o de un jardín, es conveniente asegurarse de que no hayan sido tratadas recientemente con pesticidas, insecticidas u otros productos químicos.

En cambio, no se recomienda utilizar rosas compradas en una florería, ya que pueden haber recibido tratamientos destinados a conservarlas y mantenerlas en condiciones decorativas.

Antes de preparar la mezcla, los pétalos pueden enjuagarse suavemente con agua para retirar polvo o suciedad.

Los pétalos deben estar limpios y libres de productos químicos antes de incorporarlos a la preparación. Foto: -

Una alternativa sencilla para cambiar el aroma de los ambientes

El agua caliente, las rosas y las cáscaras de naranja forman una combinación simple para quienes buscan incorporar una fragancia diferente al hogar.

El aroma será temporal y se irá perdiendo a medida que el ambiente se ventile, por lo que la preparación funciona principalmente como una alternativa ocasional para perfumar la casa.

TendenciaTrucosConsejos útilesHogares
Canal 26 | Tendencias
Canal 26 | Tendencias

Autor

Equipo de Canal 26 enfocado en traerte lo último sobre lifestyle, tendencias e innovación. Leer bio

Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

La mesa política del Gobierno se reunirá este martes para tratar la interna y trazar la agenda parlamentaria

La mesa política del Gobierno se reunirá este martes para tratar la interna y trazar la agenda parlamentaria

“Se defienden con hechos”:Milei intimó al Reino Unido por Malvinas y anunció un arbitraje internacional ante la explotación petrolera

Máximo Kirchner aseguró que Cristina tiene la voluntad de ser candidata a Presidente en las Elecciones de 2027

El Gobierno prorrogó la concesión de Aeropuertos Argentina hasta 2049

Economía

Pésimas noticias para los conductores en CABA:la infracción cotidiana que puede costar más de $1.700.000

Pésimas noticias para los conductores en CABA: la infracción cotidiana que puede costar más de $1.700.000

El Riesgo País alcanzó su punto máximo en lo que va del año:el dólar oficial también marcó un nuevo récord

En plena suba del Riesgo País, el FMI revisa el acuerdo que habilitaría un desembolso de U$S900 millones para Argentina

ANSES cambia el calendario en octubre 2026:cuándo cobran los beneficiarios con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3

Internacionales

Pagaba 500 euros, le subieron el alquiler a 1.650 y fue desalojada de la casa donde vivió 70 años:la historia de Maricarmen conmociona a España

Pagaba 500 euros, le subieron el alquiler a 1.650 y fue desalojada de la casa donde vivió 70 años: la historia de Maricarmen conmociona a España

Se buscan voluntarios para vivir gratis en las sierras españolas:un refugio de animales ofrece alojamiento a cambio de 24 horas semanales de trabajo

Guía rápida de las elecciones en Brasil 2026:cuándo son, qué se vota y qué proponen Lula da Silva y Flávio Bolsonaro

Se casaron, comenzó la fiesta y todo terminó en caos:una pelea familiar que incluyó golpes, un supuesto engaño y la intervención de la policía