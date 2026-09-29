Siguen las alertas amarillas por lluvias fuertes en gran parte de Buenos Aires: cuáles son las localidades afectadas

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional advierte por tormentas fuertes para este martes. Foto: NA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene este martes 29 de septiembre una alerta amarilla por lluvias para sectores del sudeste de la provincia de Buenos Aires, donde se esperan precipitaciones persistentes y acumulados significativos de agua.

De acuerdo con el organismo, las condiciones meteorológicas podrían provocar lluvias de intensidad moderada a fuerte durante gran parte de la jornada, con valores acumulados estimados entre 30 y 50 milímetros, aunque en algunos puntos los registros podrían ser superiores.

Las áreas alcanzadas por la advertencia incluyen localidades como Dolores, General Lavalle, General Guido, Maipú, General Madariaga, Pinamar y Villa Gesell, entre otras zonas de la costa bonaerense y el sudeste provincial.

Siguen las alertas por lluvia en gran parte de Buenos Aires. Foto: SMN.

Según explicó el SMN, una alerta amarilla indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. Por ese motivo, se recomienda evitar actividades al aire libre, no circular por calles anegadas y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

En paralelo, gran parte de la provincia de Buenos Aires también permanece bajo alertas por tormentas, con probabilidad de precipitaciones intensas, ráfagas de viento, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo, especialmente durante la mañana.

Los pronósticos indican que las condiciones tenderán a mejorar de manera gradual hacia la tarde y la noche, cuando las lluvias comenzarán a perder intensidad en buena parte del territorio bonaerense.

Lluvias y tormentas en Buenos Aires. Foto: REUTERS

Cuándo mejora el clima en Buenos Aires

La mejora comenzaría durante la tarde del martes, cuando las tormentas pierdan intensidad y queden algunos chaparrones aislados. Por la noche, el cielo estará parcialmente nublado y ya no se prevén nuevas precipitaciones, aunque las ráfagas podrían mantenerse entre 51 y 59 km/h.

El miércoles será el primer día sin lluvias importantes en el pronóstico extendido, con una mínima cercana a los 10 °C y una máxima de 19 °C. El resto de la semana mantendría temperaturas frescas, máximas de entre 18 °C y 20 °C y condiciones más estables.

Clima en Buenos Aires. Foto: SMN.

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