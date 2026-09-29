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Siguen las alertas amarillas por lluvias fuertes en gran parte de Buenos Aires: cuáles son las localidades afectadas

Gran parte de la provincia también permanece bajo alertas por tormentas, con probabilidad de precipitaciones intensas, ráfagas de viento, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo, especialmente durante la mañana.

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El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional advierte por tormentas fuertes para este martes.
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional advierte por tormentas fuertes para este martes. Foto: NA
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene este martes 29 de septiembre una alerta amarilla por lluvias para sectores del sudeste de la provincia de Buenos Aires, donde se esperan precipitaciones persistentes y acumulados significativos de agua.

De acuerdo con el organismo, las condiciones meteorológicas podrían provocar lluvias de intensidad moderada a fuerte durante gran parte de la jornada, con valores acumulados estimados entre 30 y 50 milímetros, aunque en algunos puntos los registros podrían ser superiores.

Las áreas alcanzadas por la advertencia incluyen localidades como Dolores, General Lavalle, General Guido, Maipú, General Madariaga, Pinamar y Villa Gesell, entre otras zonas de la costa bonaerense y el sudeste provincial.

Siguen las alertas por lluvia en gran parte de Buenos Aires. Foto: SMN.

Según explicó el SMN, una alerta amarilla indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. Por ese motivo, se recomienda evitar actividades al aire libre, no circular por calles anegadas y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

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En paralelo, gran parte de la provincia de Buenos Aires también permanece bajo alertas por tormentas, con probabilidad de precipitaciones intensas, ráfagas de viento, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo, especialmente durante la mañana.

Los pronósticos indican que las condiciones tenderán a mejorar de manera gradual hacia la tarde y la noche, cuando las lluvias comenzarán a perder intensidad en buena parte del territorio bonaerense.

Lluvias y tormentas.
Lluvias y tormentas en Buenos Aires. Foto: REUTERS

Cuándo mejora el clima en Buenos Aires

La mejora comenzaría durante la tarde del martes, cuando las tormentas pierdan intensidad y queden algunos chaparrones aislados. Por la noche, el cielo estará parcialmente nublado y ya no se prevén nuevas precipitaciones, aunque las ráfagas podrían mantenerse entre 51 y 59 km/h.

El miércoles será el primer día sin lluvias importantes en el pronóstico extendido, con una mínima cercana a los 10 °C y una máxima de 19 °C. El resto de la semana mantendría temperaturas frescas, máximas de entre 18 °C y 20 °C y condiciones más estables.

Clima en Buenos Aires. Foto: SMN.

Recomendaciones ante las tormentas

  • Evitar actividades al aire libre durante las tormentas.
  • No refugiarse debajo de árboles, postes o carteles.
  • Asegurar objetos ubicados en balcones, patios y terrazas.
  • No circular por calles anegadas ni caminos inundados.
  • Desconectar aparatos eléctricos si ingresa agua a la vivienda.
  • Mantener cargado el teléfono y consultar los avisos oficiales.
  • Permanecer en una construcción cerrada o dentro de un vehículo.
  • Alejarse de playas, ríos, lagunas y espacios abiertos.
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