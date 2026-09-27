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Los veterinarios coinciden: cómo afecta la lluvia al estado de ánimo de perros y gatos

Al igual que las personas, las mascotas pueden experimentar cambios en su comportamiento por el mal clima. Qué recomiendan los expertos.

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Expertos recomiendan un plan de contención para perros viejitos en caso de lluvias y tormentas fuertes.
Expertos recomiendan un plan de contención para perros viejitos en caso de lluvias y tormentas fuertes. Foto: Freepij
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Los días de lluvia no solo afectan al estado de ánimo de las personas, sino también influyen en el comportamiento de las mascotas. Por eso, hay que tener algunos cuidados especiales y estar atentos ante cualquier conducta extraña, ya que puede estar vinculada con el clima.

Además, las mascotas son más propensas a contraer afecciones con la lluvia y pueden contagiarse de hongos o bacterias que pueden causar enfermedades en la piel, resfriado, tos, asma o incluso mayores complicaciones como bronquitis.

Perros. Foto Unsplash.
Los días de lluvia no solo afectan al estado de ánimo de las personas, sino también influyen en el comportamiento de las mascotas.

Cómo afecta la lluvia al estado de ánimo de las mascotas

La lluvia puede afectar de forma negativa a las personas y hacerlas sentir tristes o decaídas. En estos casos, algunos perros pueden sentir estrés y ansiedad durante estos días, principalmente cuando hay truenos, ya que el sonido tan fuerte activa su sistema de defensa y los altera.

Hay algunos comportamientos que pueden tener nuestros amigos peludos que demuestran su miedo a las tormentas, como temblores continuos, gemidos, o meter la cola entre las patas. Para ayudarlos a atravesar la situación de estrés, las caricias y los juegos serán útiles.

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Los días de lluvia también pueden afectar a los gatos. Los veterinarios explican que los felinos presentan una mezcla entre curiosidad, atracción y miedo durante las lluvias, lo cual puede alterar su comportamiento. Lo ideal en estos casos sería llevarlos a un lugar donde se sientan seguros.

Los veterinarios explican que los felinos presentan una mezcla entre curiosidad, atracción y miedo durante las lluvias. Foto: Pinterest

Además, los gatos suelen disfrutar de pasear por los techos, pero este puede resultar peligroso por la lluvia, por eso es importante mantener el animal resguardado dentro de la casa y no dejarlo salir hasta que pase la tormenta.

Recomendaciones para pasear a tu perro un día de lluvia

Si bien los paseos serán más complicados con lluvia, los perros necesitan salir igual para hacer sus necesidades y por eso es importante tomar algunos recaudos:

  • Se recomienda salir cuando la lluvia sea más ligera y constante y no salir durante tormentas o lluvia muy fuerte.
  • En caso de salir, colocarle un impermeable o alguna vestimenta que evite el contacto directo del agua con la piel.
  • Evitar que tu perro intente beber de charcos con agua por la calle, ya que contienen gran cantidad de bacterias que pueden perjudicar su salud.
  • Evitar zonas inundadas y elegir lugares sin barro o mucha acumulación de agua.

Al volver del paseo, es importante secarlo al regresar a la casa, no solo para que no moje el interior, sino para evitar un posible resfrío o la aparición de hongos. Las zonas donde regularmente se centra la humedad son las orejas, las axilas y las almohadillas. Si se le puso alguna vestimenta, hay que sacársela inmediatamente.

Algunos perros se estresan realmente cuando llueve y se niegan a salir. En estos casos, se puede recompensar a tu compañero con snacks y palabras de elogio al regresar. Esto ayudará a que asocie los días de lluvia con experiencias positivas.

Las razas de perros que más sufren los días de lluvia

Los veterinarios y estudios de etología (como investigaciones de la Universidad de Helsinki) señalan que el miedo a la lluvia suele estar ligado a la fobia a los truenos (fonofobia), a la acumulación de electricidad estática en el pelaje o a la sensibilidad a los cambios en la presión atmosférica.

Según la literatura veterinaria y estudios de comportamiento, las razas con mayor predisposición a este tipo de temores y ansiedades climáticas son:

  • Cairn Terrier: Identificado en diversos estudios como una de las razas más sensibles y temerosas ante ruidos fuertes y tormentas.
  • Collie de pelo largo: Muestra una alta predisposición genética a desarrollar pánico frente a los truenos y sonidos estruendosos.
  • Lagotto Romagnolo (Perro de agua italiano): Destaca frecuentemente en evaluaciones de comportamiento por su alta reactividad y miedo ante las tormentas.
  • Wheaten Terrier: Un porcentaje considerable de ejemplares de esta raza (cerca del 28% en estudios específicos) manifiesta temor extremo ante los truenos.
  • Pastor Alemán y perros de pastoreo en general: Debido a su aguda sensibilidad auditiva y a su herencia de alerta, suelen verse muy afectados por la presión atmosférica y el viento.
  • Chihuahua: Al ser de talla muy pequeña y tener alta sensibilidad al frío y a los estímulos del entorno, suelen temblar y reaccionar con mucho miedo ante la lluvia y el viento.
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Equipo de Canal 26 dedicado especialmente a la redacción de contenidos sobre la ecología, los animales y el planeta en general. Leer bio

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