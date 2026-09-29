La mesa ratona grande pasó de moda: la tendencia en 2026 que es más elegante. Foto: Gemini

Durante años, las mesas ratonas grandes dominaron el centro del living y se convirtieron en piezas clave frente al sillón. Sin embargo, en 2026 la decoración dio un giro: la tendencia ahora prioriza ambientes despejados, minimalistas y con muebles que no saturan el espacio.

En este nuevo escenario, las mesas ratonas pequeñas se volvieron protagonistas. La propuesta es reemplazar la pieza grande y pesada por una mesa de menor tamaño, que libera la zona central y genera una sensación de mayor amplitud en el ambiente.

Por qué las mesas ratonas pequeñas son la nueva elección

Una mesa ratona chica cumple la misma función que una grande, pero sin convertirse en el centro visual del living. Es ideal para quienes buscan conservar espacio libre alrededor del sillón y facilitar la circulación.

Esta tendencia también permite jugar con el diseño: las mesas de formas redondas, ovaladas, irregulares u orgánicas se alejan de las estructuras rectangulares clásicas y suman un detalle decorativo sin sobrecargar el ambiente.

La mesa ratona actual. Foto: Gemini

Además, una mesa pequeña se integra fácilmente con otros elementos del living, como la alfombra, las plantas o el propio sillón, sin competir por el protagonismo.

El regreso del vidrio y las combinaciones de materiales

Entre las opciones más buscadas aparecen las mesas ratonas pequeñas de vidrio. Al ser transparentes, dejan ver el piso y la alfombra debajo, lo que aporta una sensación visual más liviana y amplia.

Este tipo de mesa resulta especialmente útil en ambientes chicos, ya que no genera un bloque visual que corte el espacio. También existen modelos que combinan vidrio con madera o metal, sumando textura y materialidad sin perder el estilo minimalista.

Menos tamaño, más diseño: cómo sumar personalidad al living

La tendencia no se limita a elegir una mesa más chica: el objetivo es que el mueble tenga una presencia sutil, pero con detalles de diseño que aporten personalidad.

Por eso, se imponen mesas con patas curvas, superficies circulares, diseños asimétricos y formas inspiradas en la naturaleza. En vez de una pieza rectangular que ocupa todo el centro, la mesa se transforma en un pequeño punto de diseño.