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Sarah Wooten, educadora canina, sobre el Doberman: “Piensa rápido, protege sin miedo y aprende cosas nuevas sin esfuerzo”

Sarah Wooten detalló que esta raza necesita actividad, estructura y estimulación mental diaria para ser un compañero leal y equilibrado.

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El doberman es un perro muy fiel.
El doberman es un perro muy fiel. Foto: Gemini
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El Doberman se destaca entre las razas caninas por su capacidad de aprendizaje, su energía y su fuerte instinto de protección. Según la veterinaria Sarah Wooten, estos perros son especialmente atentos a todo lo que ocurre a su alrededor y requieren una familia que pueda acompañar su ritmo.

Wooten describió al Doberman como un animal que “piensa rápido, protege sin miedo y aprende cosas nuevas sin esfuerzo”. Para la especialista, cuando el perro cuenta con estructura, socialización constante, ejercicio y desafíos mentales, puede transformarse en un compañero extremadamente leal.

Un perro atento y siempre alerta en casa

El Doberman fue desarrollado originalmente para tareas de protección y trabajo, lo que explica su tendencia a permanecer cerca de las personas y a estar pendiente de cada movimiento en el hogar. Wooten remarcó que estos perros son “alertas, atléticos y atentos a cada movimiento de la casa”.

Esta característica hace que el Doberman observe puertas, ventanas y pasillos, y que detecte rápidamente cualquier cambio en la rutina familiar. Frente a personas o animales desconocidos, la veterinaria recomienda presentaciones “calmas y graduales”, para que el perro pueda evaluar la situación sin sobresaltos.

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Doberman
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El vínculo con sus dueños y la importancia de la socialización

Wooten señaló que los Doberman suelen establecer un lazo muy estrecho con sus cuidadores principales, llegando incluso a elegir a una persona para vigilarla de cerca. En hogares de una sola persona, ese apego puede derivar en sobredependencia si no se maneja correctamente.

La especialista subrayó la importancia de la socialización temprana y de las experiencias positivas con distintas personas, animales y situaciones. Esto ayuda a que el instinto protector del Doberman no se convierta en una respuesta excesiva ante estímulos nuevos.

Inteligencia, energía y la necesidad de desafíos diarios

La inteligencia es otro de los puntos fuertes de la raza. “Los Doberman son muy inteligentes y necesitan tanto trabajo mental como ejercicio físico”, explicó Wooten. Si no reciben suficiente estimulación, pueden buscar actividades por su cuenta, como morder objetos, romper papeles o revisar tachos de basura.

Por eso, la veterinaria recomienda combinar actividad física con entrenamiento, juegos de olfato, comederos interactivos y ejercicios de obediencia. Según Wooten, estos perros necesitan “60 minutos o más de trabajo físico y mental combinado por día” para mantenerse equilibrados.

La educación también es clave: los Doberman requieren “expectativas claras, un manejo seguro y tranquilo y un entrenamiento constante”. Solo así pueden canalizar su energía y su instinto protector de manera positiva.

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