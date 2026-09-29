Fuego y tradición: llega a Tafí del Valle una fiesta del asado con participantes de Sudamérica y entrada gratis

Torneo Nacional e Internacional de Asado a la Estaca en alturas. Foto: prensa.

Tafí del Valle se prepara para una jornada en la que el fuego, la gastronomía y las tradiciones argentinas serán protagonistas. El próximo 3 de octubre, el Complejo Democracia será sede del 3er Torneo Nacional e Internacional de Asado a la Estaca en Alturas – Copa Luna Tucumana, una competencia que reunirá a 55 equipos, delegaciones de 16 provincias argentinas y representantes de nueve países sudamericanos. La entrada será libre y gratuita y la fiesta comenzará a las 8:00.

Detrás de esta propuesta están Florencia Jerez y Oscar González, conocidos como Los Tucus Asadores, una dupla que en poco más de dos años pasó de competir en torneos de asado a organizar un encuentro de alcance internacional en Tucumán.

Torneo Nacional e Internacional de Asado a la Estaca en alturas. Video: prensa.

De campeones nacionales a organizadores de torneos

El punto de partida fue mayo de 2024, cuando Jerez y González participaron del Campeonato Nacional de Asado a la Estaca en Justiniano Posse, Córdoba. Allí se enfrentaron a más de 60 equipos de distintos puntos del país y lograron quedarse con el título de campeones nacionales.

Después de aquella experiencia, decidieron llevar lo aprendido a su provincia y comenzar a impulsar competencias vinculadas con el asado a la estaca. El objetivo fue generar espacios para poner en valor una tradición gastronómica, pero también vincularla con la cultura y el turismo tucumano.

Torneo Nacional e Internacional de Asado a la Estaca en alturas. Foto: prensa.

En octubre de ese mismo año organizaron el primer Torneo Nacional de Asado a la Estaca en Altura, Copa Tafí del Valle. La propuesta tuvo continuidad en 2025 con la segunda edición, denominada Copa Mercedes Sosa, que volvió a reunir a asadores provenientes de diferentes provincias.

Ahora, el proyecto da un nuevo paso con la Copa Luna Tucumana, que incorpora la participación de competidores de otros países de Sudamérica y jurados internacionales.

Una asociación para reunir a asadores y cocineros

El crecimiento de los torneos también llevó a Jerez y González a impulsar la creación de la Asociación Civil Tucumana de Asadores, Cocineros y Afines.

La institución es presidida por Oscar González y busca funcionar como un espacio de encuentro para quienes forman parte del mundo de la gastronomía y la cocina tradicional. Entre sus objetivos se encuentran la promoción de la gastronomía, la preservación de tradiciones, la formación de nuevos talentos y el intercambio entre representantes de distintas provincias y países.

En ese sentido, el torneo de Tafí del Valle se convirtió en una de las principales actividades para llevar adelante ese propósito y generar vínculos entre cocineros y asadores de diferentes lugares.

Torneo Nacional e Internacional de Asado a la Estaca en alturas. Foto: prensa.

Un torneo con representantes de nueve países

La edición de este año contará con 55 equipos y representantes de 16 provincias argentinas, además de participantes provenientes de nueve países sudamericanos.

Otro de los puntos destacados será la presencia de jurados internacionales especializados en competencias de asado. Su tarea será evaluar a los participantes en las distintas categorías y aportar sus conocimientos y experiencia.

La presencia de delegaciones extranjeras también apunta a generar un intercambio gastronómico y cultural alrededor de una preparación que, con diferentes técnicas y costumbres, forma parte de la identidad de numerosos países de la región.

Torneo Nacional e Internacional de Asado a la Estaca en alturas. Foto: prensa.

Gastronomía y turismo, con Tafí del Valle como escenario

La competencia también busca trascender lo estrictamente gastronómico. La elección de Tafí del Valle como sede permite vincular el encuentro con uno de los principales destinos turísticos de Tucumán y promover el movimiento de visitantes durante la jornada.

La organización cuenta con el acompañamiento de empresas, marcas privadas y organismos públicos. Entre ellos se encuentra el Ente Tucumán Turismo, además de otros organismos provinciales y la Municipalidad de Tafí del Valle.

Torneo Nacional e Internacional de Asado a la Estaca en alturas. Foto: prensa.

La expectativa de los organizadores es que la llegada de participantes, jurados y visitantes también tenga impacto en sectores como la hotelería, la gastronomía y el comercio local.

De esta manera, lo que comenzó con dos tucumanos compitiendo por un título nacional terminó convirtiéndose en un proyecto que busca reunir a asadores de distintos países. Florencia Jerez y Oscar González, Los Tucus Asadores, estarán nuevamente detrás del fuego, aunque desde otro lugar: el de anfitriones de una competencia que llevará el asado a la estaca a las montañas de Tafí del Valle.