comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Fuego y tradición: llega a Tafí del Valle una fiesta del asado con participantes de Sudamérica y entrada gratis

Se trata del 3er Torneo Nacional e Internacional de Asado a la Estaca en Alturas, un evento que reunirá a 55 equipos, delegaciones de 16 provincias argentinas y representantes de nueve países sudamericanos.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Torneo Nacional e Internacional de Asado a la Estaca en alturas.
Torneo Nacional e Internacional de Asado a la Estaca en alturas. Foto: prensa.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Tafí del Valle se prepara para una jornada en la que el fuego, la gastronomía y las tradiciones argentinas serán protagonistas. El próximo 3 de octubre, el Complejo Democracia será sede del 3er Torneo Nacional e Internacional de Asado a la Estaca en Alturas – Copa Luna Tucumana, una competencia que reunirá a 55 equipos, delegaciones de 16 provincias argentinas y representantes de nueve países sudamericanos. La entrada será libre y gratuita y la fiesta comenzará a las 8:00.

Detrás de esta propuesta están Florencia Jerez y Oscar González, conocidos como Los Tucus Asadores, una dupla que en poco más de dos años pasó de competir en torneos de asado a organizar un encuentro de alcance internacional en Tucumán.

Torneo Nacional e Internacional de Asado a la Estaca en alturas. Video: prensa.

De campeones nacionales a organizadores de torneos

El punto de partida fue mayo de 2024, cuando Jerez y González participaron del Campeonato Nacional de Asado a la Estaca en Justiniano Posse, Córdoba. Allí se enfrentaron a más de 60 equipos de distintos puntos del país y lograron quedarse con el título de campeones nacionales.

Después de aquella experiencia, decidieron llevar lo aprendido a su provincia y comenzar a impulsar competencias vinculadas con el asado a la estaca. El objetivo fue generar espacios para poner en valor una tradición gastronómica, pero también vincularla con la cultura y el turismo tucumano.

Contenido Recomendado

Copetonas, el pueblo bonaerense que nació con el tren:celebra una fiesta de mate y tortas fritas con entrada gratis

Copetonas, el pueblo bonaerense que nació con el tren: celebra una fiesta de mate y tortas fritas con entrada gratis

El evento que todo amante del queso debe visitar:cuándo y dónde se realiza la Fiesta Provincial de la Mozzarella

El evento que todo amante del queso debe visitar: cuándo y dónde se realiza la Fiesta Provincial de la Mozzarella
Torneo Nacional e Internacional de Asado a la Estaca en alturas. Foto: prensa.

En octubre de ese mismo año organizaron el primer Torneo Nacional de Asado a la Estaca en Altura, Copa Tafí del Valle. La propuesta tuvo continuidad en 2025 con la segunda edición, denominada Copa Mercedes Sosa, que volvió a reunir a asadores provenientes de diferentes provincias.

Ahora, el proyecto da un nuevo paso con la Copa Luna Tucumana, que incorpora la participación de competidores de otros países de Sudamérica y jurados internacionales.

Una asociación para reunir a asadores y cocineros

El crecimiento de los torneos también llevó a Jerez y González a impulsar la creación de la Asociación Civil Tucumana de Asadores, Cocineros y Afines.

La institución es presidida por Oscar González y busca funcionar como un espacio de encuentro para quienes forman parte del mundo de la gastronomía y la cocina tradicional. Entre sus objetivos se encuentran la promoción de la gastronomía, la preservación de tradiciones, la formación de nuevos talentos y el intercambio entre representantes de distintas provincias y países.

En ese sentido, el torneo de Tafí del Valle se convirtió en una de las principales actividades para llevar adelante ese propósito y generar vínculos entre cocineros y asadores de diferentes lugares.

Torneo Nacional e Internacional de Asado a la Estaca en alturas. Foto: prensa.

Un torneo con representantes de nueve países

La edición de este año contará con 55 equipos y representantes de 16 provincias argentinas, además de participantes provenientes de nueve países sudamericanos.

Otro de los puntos destacados será la presencia de jurados internacionales especializados en competencias de asado. Su tarea será evaluar a los participantes en las distintas categorías y aportar sus conocimientos y experiencia.

La presencia de delegaciones extranjeras también apunta a generar un intercambio gastronómico y cultural alrededor de una preparación que, con diferentes técnicas y costumbres, forma parte de la identidad de numerosos países de la región.

Torneo Nacional e Internacional de Asado a la Estaca en alturas. Foto: prensa.

Gastronomía y turismo, con Tafí del Valle como escenario

La competencia también busca trascender lo estrictamente gastronómico. La elección de Tafí del Valle como sede permite vincular el encuentro con uno de los principales destinos turísticos de Tucumán y promover el movimiento de visitantes durante la jornada.

La organización cuenta con el acompañamiento de empresas, marcas privadas y organismos públicos. Entre ellos se encuentra el Ente Tucumán Turismo, además de otros organismos provinciales y la Municipalidad de Tafí del Valle.

Torneo Nacional e Internacional de Asado a la Estaca en alturas. Foto: prensa.

La expectativa de los organizadores es que la llegada de participantes, jurados y visitantes también tenga impacto en sectores como la hotelería, la gastronomía y el comercio local.

De esta manera, lo que comenzó con dos tucumanos compitiendo por un título nacional terminó convirtiéndose en un proyecto que busca reunir a asadores de distintos países. Florencia Jerez y Oscar González, Los Tucus Asadores, estarán nuevamente detrás del fuego, aunque desde otro lugar: el de anfitriones de una competencia que llevará el asado a la estaca a las montañas de Tafí del Valle.

Fiestas RegionalesAsadoTucumánTafí del Valle
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Tiene 150 habitantes, pero un ex Boca atiende un almacén muy visitado allí:el pueblo a 400 km de CABA con aire rural y naturaleza

    Tiene 150 habitantes, pero un ex Boca atiende un almacén muy visitado allí: el pueblo a 400 km de CABA con aire rural y naturaleza

  2. Fue arrasada en 1817, permaneció escondida entre la selva y décadas después volvió a levantarse:hoy es Patrimonio de la Humanidad

    Fue arrasada en 1817, permaneció escondida entre la selva y décadas después volvió a levantarse: hoy es Patrimonio de la Humanidad

  3. A 90 kilómetros de CABA:el pueblo de calles de tierra que lanzó la ruta del dulce de leche, con parrillas, fiambres y quesos artesanales

    A 90 kilómetros de CABA: el pueblo de calles de tierra que lanzó la ruta del dulce de leche, con parrillas, fiambres y quesos artesanales

  4. Tiene 19 habitantes, dos lagunas y una estación de 1874:el pueblo secreto de Buenos Aires donde el tiempo se detuvo

    Tiene 19 habitantes, dos lagunas y una estación de 1874: el pueblo secreto de Buenos Aires donde el tiempo se detuvo

  5. Copetonas, el pueblo bonaerense que nació con el tren:celebra una fiesta de mate y tortas fritas con entrada gratis

    Copetonas, el pueblo bonaerense que nació con el tren: celebra una fiesta de mate y tortas fritas con entrada gratis
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei encabeza la Argentina Week en París:buscará promover inversiones en sectores estratégicos y se reunirá con Emmanuel Macron

Javier Milei encabeza la Argentina Week en París: buscará promover inversiones en sectores estratégicos y se reunirá con Emmanuel Macron

La mesa política del Gobierno se reunirá este martes para tratar la interna y trazar la agenda parlamentaria

“Se defienden con hechos”:Milei intimó al Reino Unido por Malvinas y anunció un arbitraje internacional ante la explotación petrolera

Máximo Kirchner aseguró que Cristina tiene la voluntad de ser candidata a Presidente en las Elecciones de 2027

Economía

Llega octubre, suben las tarifas y cambia el presupuesto:cuánto aumentan el transporte, alquileres y servicios a partir del jueves 1°

Llega octubre, suben las tarifas y cambia el presupuesto: cuánto aumentan el transporte, alquileres y servicios a partir del jueves 1°

ANSES paga en octubre:las fechas clave para los DNI terminados en 4, 5, 6 y 7

Pésimas noticias para los conductores en CABA:la infracción cotidiana que puede costar más de $1.700.000

El Riesgo País alcanzó su punto máximo en lo que va del año:el dólar oficial también marcó un nuevo récord

Internacionales

Pagaba 500 euros, le subieron el alquiler a 1.650 y fue desalojada de la casa donde vivió 70 años:la historia de Maricarmen conmociona a España

Pagaba 500 euros, le subieron el alquiler a 1.650 y fue desalojada de la casa donde vivió 70 años: la historia de Maricarmen conmociona a España

Se buscan voluntarios para vivir gratis en las sierras españolas:un refugio de animales ofrece alojamiento a cambio de 24 horas semanales de trabajo

Guía rápida de las elecciones en Brasil 2026:cuándo son, qué se vota y qué proponen Lula da Silva y Flávio Bolsonaro

Se casaron, comenzó la fiesta y todo terminó en caos:una pelea familiar que incluyó golpes, un supuesto engaño y la intervención de la policía