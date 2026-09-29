¿Tu perro es zurdo o diestro? Guadalupe Castro, veterinaria, tiene la respuesta: “Observá cuál pata delantera apoya o mueve primero”

¿Los perros son zurdos o diestros? Foto: Pinterest

¿Alguna vez notaste que tu perro también tiene una pata predominante para jugar, caminar, responder a pedidos y moverse? Ese pequeño detalle puede revelar mucho más de lo que parece, ya que ellos perciben el mundo muy parecido a nosotros y también son diestros o zurdos.

De hecho, la médica veterinaria Guadalupe Castro compartió en su cuenta de Instagram (@guada.vete) tres formas sencillas de descubrirlo sin necesidad de realizar ningún estudio. Con algunos ejercicios cotidianos y un poco de observación, los tutores pueden identificar si su mascota es diestra, zurda o si, por el contrario, no demuestra una preferencia clara.

¿Los perros son zurdos o diestros? Foto: Pinterest

Cuales son las tres pruebas para saber cuál es la pata dominante de tu perro, según una conocida veterinaria

La primera alternativa es muy sencilla y probablemente muchos tutores ya la hayan probado. Consiste en pedirle al perro que dé la pata y observar cuál utiliza con mayor frecuencia. “Si siempre que se la pedís te da la misma, esa es su mano dominante”, explicó Castro. Para obtener un resultado más confiable, lo recomendable es repetir el ejercicio varias veces y prestar atención a si mantiene la misma elección.

La segunda prueba consiste en utilizar un juguete interactivo. La veterinaria propone rellenar un juguete del estilo Kong con comida y observar con qué pata comienza a interactuar con él. El objetivo es detectar cuál utiliza primero y con mayor frecuencia para intentar alcanzar el alimento.

La tercera opción requiere simplemente mirar al animal durante sus movimientos habituales. “Al levantarse o caminar, observá cuál pata delantera apoya o mueve primero”, señaló Castro. Al repetir esta observación en diferentes momentos se puede encontrar un patrón.

Más que basarse en una única respuesta, la veterinaria indica que estas tres pruebas pueden reunir información valiosa sobre nuestras mascotas y comparar su comportamiento en distintas situaciones, ya que el cerebro de un perro diestro funciona distinto al de un zurdo.

¿Tu perro es zurdo o diestro? lo explica la veterinaria Guadalupe Castro. Fuente: Instagram

¿Los perros zurdos son más sensibles al estrés?

La preferencia por una pata no es solamente una curiosidad. De acuerdo con Castro, algunos estudios analizaron una posible relación entre la lateralidad de los perros y determinadas respuestas frente a situaciones de estrés.

“Algunos estudios sugieren que los perros que son zurdos pueden ser un poco más sensibles ante situaciones de estrés o ser más cautelosos a la hora de tomar una decisión para realizar una acción”, explicó la veterinaria.

Esto no significa que ser zurdo determine el carácter de un perro ni que todos los animales con preferencia por una pata tengan necesariamente una mayor sensibilidad. Se trata de una posible asociación estudiada en el comportamiento animal y no de una regla aplicable a cada mascota.

¿Los perros son zurdos o diestros? Foto: Pinterest

Además, existe una diferencia interesante con los seres humanos: mientras que entre las personas existe una clara mayoría de individuos diestros, en los perros la distribución de la lateralidad es mucho más equilibrada. “En los perros lo que sucede es que hay un 50 y un 50%”, indicó Castro, aunque inmediatamente aclaró que existe una mínima población que no muestra una preferencia definida. “Hay una pequeña población de perros que es ambidiestra o no se decide claramente por qué pata utiliza”, expresó.

Por eso, si al hacer las pruebas tu perro cambia de pata constantemente, no necesariamente significa que el ejercicio haya salido mal. Puede tratarse simplemente de un animal que no presenta una lateralidad marcada.