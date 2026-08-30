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Cómo enseñarle a un cachorro a hacer pis afuera: los consejos de los mejores veterinarios

La educación de un perrito necesita de mucha paciencia y amor. Cuáles son las rutinas que debés establecer para que sepan donde hacer sus necesidades.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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Cómo enseñarle a tu perrito a hacer sus necesidades afuera
Cómo enseñarle a tu perrito a hacer sus necesidades afuera Foto: unsplash
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Cuando un cachorro llega al hogar necesita adaptarse, ya que todo es nuevo para él: los espacios, los sonidos, las personas y los hábitos. Y como existen reglas de convivencia, también tienen que aprender a hacer pis y caca en el lugar indicado por sus dueños.

Sin embargo, es necesario saber que este comportamiento no ocurre de un día para el otro, sino que requiere de constancia y de disciplina durante las primeras semanas, teniendo siempre en cuenta que los pequeños accidentes pueden existir y que forman parte del proceso. Por eso, más que retarlo cuando se equivoca, es importante anticiparse a sus necesidades y construir hábitos previsibles.

Cómo enseñarle a tu perrito a hacer sus necesidades afuera Foto: unsplash

En este sentido, los veterinarios de Eukanuba recomiendan combinar tres elementos durante este período: supervisión, salidas frecuentes y horarios regulares. La idea es que el cachorro pueda asociar progresivamente un determinado lugar con el momento de hacer sus necesidades.

La rutina que ayuda a un cachorro a aprender dónde hacer sus necesidades

Una de las primeras decisiones consiste en elegir un lugar concreto para que el perro haga sus necesidades. Llevarlo siempre hacia esa zona y utilizar una misma puerta de salida puede ayudarlo a reconocer la secuencia.

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También resulta útil emplear una palabra o expresión breve que anticipe lo que va a suceder. Con la repetición, el cachorro puede comenzar a relacionar esa señal con el momento de salir.

La frecuencia de las salidas debe adaptarse a la edad y al nivel de actividad. Según los expertos en adiestramiento animal, los cachorros de entre 7 y 12 semanas pueden necesitar salir cada 20 o 30 minutos mientras están despiertos, jugando o activos. También aconsejan llevarlos afuera después de dormir, comer, jugar o realizar una sesión de entrenamiento, además de hacerlo antes de irse a dormir.

Cómo enseñarle a tu perrito a hacer sus necesidades afuera Foto: unsplash

La alimentación también puede formar parte de esta rutina. Mantener horarios relativamente estables facilita anticipar los momentos en los que el perro necesitará evacuar. En cachorros de hasta seis meses, los expertos señalan que pueden realizarse tres comidas diarias, mientras que para perros adultos se plantea habitualmente una frecuencia de dos.

Durante los primeros días, además, conviene tener al cachorro cerca y observar sus movimientos. Si no es posible supervisarlo, limitar temporalmente el acceso a determinadas zonas de la casa puede ayudar a reducir los accidentes mientras incorpora el hábito.

Cachorros, perritos, perro Foto: Pexels

Qué hacer si el cachorro hace pis adentro de casa

Los accidentes pueden ocurrir incluso cuando el entrenamiento avanza correctamente. En esos casos, el castigo no es una buena herramienta. Los veterinarios de Eukanuba explican que retar al animal no necesariamente le enseña que hizo algo incorrecto y puede hacer que asocie el momento con el miedo a la reacción de su dueño.

Si el cachorro empieza a hacer sus necesidades dentro de casa y el dueño lo detecta en ese momento, la recomendación es interrumpir la situación con calma y llevarlo al lugar elegido para que pueda terminar allí.

Después, es importante limpiar correctamente la superficie afectada. Si quedan restos de olor, el perro puede volver a identificar ese sector como un sitio apropiado para hacer sus necesidades.

Una vez que el cachorro empieza a acertar con mayor frecuencia, se puede ampliar poco a poco su libertad dentro de la vivienda. El objetivo no es que aprenda a obedecer por miedo, sino que incorpore una rutina que pueda mantener a medida que crece.

Incluso después de completar el entrenamiento, mantener oportunidades regulares para salir y conservar horarios previsibles de alimentación y actividad puede ayudar a sostener el hábito a largo plazo.

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Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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