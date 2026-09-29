Escándalo en el fútbol de Turquía: detuvieron al jefe de los árbitros por presunta manipulación de fondos

Autoridades turcas se encuentran en proceso de investigación al presidente del Comité Central de Árbitros de la Federación Turca de Fútbol (MHK), Ferhat Gündogdu, junto a otras seis personas por presuntas irregularidades en la clasificación, evaluación y designación de árbitros en Turquía. Esta operación se realizo de manera simultánea en Estambul, Ankara, Elazig y Manisa, según AFP, y fueron detenidos el vicepresidente de MHK y otros integrantes que se vinculan de manera directa a la estructura arbitral y a la organización de jueces en el país, según informó la agencia Anadolu.
Akin Gürlek, el ministro de Justicia turco, afirmó que los sospechosos quedaron bajo custodia y que realizaron procedimientos judiciales en sus viviendas, ámbitos laborales y oficinas. “Se han llevado a cabo registros judiciales en sus domicilios, lugares de trabajo y oficinas”, afirmó vía X.
La investigación, en este sentido, se ve dirigida por la Fiscalía General de Estambul y analiza denuncias vinculadas con decisiones internas del colectivo de árbitros. A su vez, las autoridades tienen en cuenta las acusaciones de intervención en las clasificaciones de los jueces, las designaciones para partidos, los mecanismos de otorgamiento de puntos, los nombramientos y los exámenes sobre las reglas del juego.
El expediente tiene en cuenta la forma en que se habrían resuelto algunos procesos dentro de la estructura arbitral de la Federación Turca de Fútbol (TFF) y mantiene bajo revisión la posibilidad de la descalificación de árbitros sin criterios objetivos y fundamentados, la falta de asignaciones para algunos colegiados y un presunto trato más favorecedor hacia otros.
Se investigan por otro lado supuestas modificaciones no autorizadas en las listas de árbitros y observadores elaboradas en 2022 y 2024. A partir de la información disponible, la investigación tiene en cuenta una posible influencia en la calificación y selección de árbitros.
Detenidos y pruebas en medio del escándalo en el fútbol de Turquía
Los detenidos son Ferdi Karadoruk, presidente de la delegación de Estambul de la Asociación Turca de Árbitros y Observadores de Fútbol en Activo; Ahmet Sahin, exvicepresidente del MHK; Yunus Yildrim, antiguo miembro del Comité Central de Árbitros; Sebahattin Sahin, integrante actual del organismo; y Alican Saglar y Emre Kosif, quienes ocupaban responsabilidades en la asociación arbitral de Estambul.
Una de las pruebas encontradas se refiere a comunicaciones del teléfono de Karadoruk en las que el tema principal son las listas de árbitros y uno de los interlocutores escribió: “Eliminemos a estos cuatro colegiados”, según el medio local Haberler.
A esto le respondieron “tengamos cuidado” y “no los eliminemos de inmediato”. Luego, respecto a un árbitro que el día anterior había publicado un mensaje, dijeron: “Córtale la cabeza y acabemos con esto”. Estas graves conversaciones serán valoradas dentro de la causa judicial y permitirán realizar una evaluación sobre los procesos de selección y conducción del arbitraje turco.
Por su parte, el ministro de Justicia turco afirmó que las autoridades tendrán en cuenta la idea de esclarecer las acusaciones que afectan a la confianza en el fútbol de Turquía, aunque no precisó si la investigación se verá vinculada con algún precedente disciplinario que haya involucrado a árbitros de ligas profesionales. “Proseguiremos con determinación la lucha por un fútbol limpio, a fin de que las acusaciones que socavan la confianza en el fútbol turco sean esclarecidas y los responsables llevados ante la justicia”, sentenció.
Un año atrás, el Consejo de Disciplina de la TFF suspendió a 149 árbitros por acusaciones de realizar apuestas en partidos con sanciones de entre 8 y 12 meses. La investigación tuvo en cuenta a 571 árbitros de las ligas profesionales turcas, de los cuales 371 tenían cuentas activas en plataformas de apuestas deportivas y 152 realizaban apuestas activamente.
Entre los acusados había 22 jueces que trabajaban en la primera división, de los cuales siete eran principales y 15 asistentes. Ni Gürlek ni los medios turcos hicieron referencia a posibles conexiones entre aquel caso y la nueva investigación iniciada contra Gündoğdu y otros integrantes de la estructura arbitral.