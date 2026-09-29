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Escándalo en el fútbol de Turquía: detuvieron al jefe de los árbitros por presunta manipulación de fondos

La Justicia de Turquía investiga al presidente del Comité Central de Árbitros y a otros seis dirigentes por presuntas maniobras irregulares en la clasificación y designación de jueces. La causa incluye detenciones, allanamientos y chats comprometedores que podrían revelar favoritismos dentro de la estructura arbitral del fútbol turco.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Escándalo en el fútbol de Turquía: detuvieron al jefe de los árbitros por presunta manipulación de fondos
Escándalo en el fútbol de Turquía: detuvieron al jefe de los árbitros por presunta manipulación de fondos Foto: Magnific
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Autoridades turcas se encuentran en proceso de investigación al presidente del Comité Central de Árbitros de la Federación Turca de Fútbol (MHK), Ferhat Gündogdu, junto a otras seis personas por presuntas irregularidades en la clasificación, evaluación y designación de árbitros en Turquía. Esta operación se realizo de manera simultánea en Estambul, Ankara, Elazig y Manisa, según AFP, y fueron detenidos el vicepresidente de MHK y otros integrantes que se vinculan de manera directa a la estructura arbitral y a la organización de jueces en el país, según informó la agencia Anadolu.

Fútbol
Autoridades turcas investigan al presidente del Comité Central de Árbitros, Ferhat Gündogdu, y a otras seis personas por presuntas irregularidades en la clasificación, evaluación y designación de árbitros. Foto: Magnific

Akin Gürlek, el ministro de Justicia turco, afirmó que los sospechosos quedaron bajo custodia y que realizaron procedimientos judiciales en sus viviendas, ámbitos laborales y oficinas. “Se han llevado a cabo registros judiciales en sus domicilios, lugares de trabajo y oficinas”, afirmó vía X.

La investigación, en este sentido, se ve dirigida por la Fiscalía General de Estambul y analiza denuncias vinculadas con decisiones internas del colectivo de árbitros. A su vez, las autoridades tienen en cuenta las acusaciones de intervención en las clasificaciones de los jueces, las designaciones para partidos, los mecanismos de otorgamiento de puntos, los nombramientos y los exámenes sobre las reglas del juego.

Akin Gürlek, ministro de Justicia turco.
Akin Gürlek, ministro de Justicia turco. Foto: -

El expediente tiene en cuenta la forma en que se habrían resuelto algunos procesos dentro de la estructura arbitral de la Federación Turca de Fútbol (TFF) y mantiene bajo revisión la posibilidad de la descalificación de árbitros sin criterios objetivos y fundamentados, la falta de asignaciones para algunos colegiados y un presunto trato más favorecedor hacia otros.

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Se investigan por otro lado supuestas modificaciones no autorizadas en las listas de árbitros y observadores elaboradas en 2022 y 2024. A partir de la información disponible, la investigación tiene en cuenta una posible influencia en la calificación y selección de árbitros.

Detenidos y pruebas en medio del escándalo en el fútbol de Turquía

Los detenidos son Ferdi Karadoruk, presidente de la delegación de Estambul de la Asociación Turca de Árbitros y Observadores de Fútbol en Activo; Ahmet Sahin, exvicepresidente del MHK; Yunus Yildrim, antiguo miembro del Comité Central de Árbitros; Sebahattin Sahin, integrante actual del organismo; y Alican Saglar y Emre Kosif, quienes ocupaban responsabilidades en la asociación arbitral de Estambul.

Una de las pruebas encontradas se refiere a comunicaciones del teléfono de Karadoruk en las que el tema principal son las listas de árbitros y uno de los interlocutores escribió: “Eliminemos a estos cuatro colegiados”, según el medio local Haberler.

Ferdi Karadoruk, presidente de la delegación de Estambul de la Asociación Turca de Árbitros. Foto: MARCA

A esto le respondieron “tengamos cuidado” y “no los eliminemos de inmediato”. Luego, respecto a un árbitro que el día anterior había publicado un mensaje, dijeron: “Córtale la cabeza y acabemos con esto”. Estas graves conversaciones serán valoradas dentro de la causa judicial y permitirán realizar una evaluación sobre los procesos de selección y conducción del arbitraje turco.

Por su parte, el ministro de Justicia turco afirmó que las autoridades tendrán en cuenta la idea de esclarecer las acusaciones que afectan a la confianza en el fútbol de Turquía, aunque no precisó si la investigación se verá vinculada con algún precedente disciplinario que haya involucrado a árbitros de ligas profesionales. “Proseguiremos con determinación la lucha por un fútbol limpio, a fin de que las acusaciones que socavan la confianza en el fútbol turco sean esclarecidas y los responsables llevados ante la justicia”, sentenció.

Un año atrás, el Consejo de Disciplina de la TFF suspendió a 149 árbitros por acusaciones de realizar apuestas en partidos con sanciones de entre 8 y 12 meses. La investigación tuvo en cuenta a 571 árbitros de las ligas profesionales turcas, de los cuales 371 tenían cuentas activas en plataformas de apuestas deportivas y 152 realizaban apuestas activamente.

Entre los acusados había 22 jueces que trabajaban en la primera división, de los cuales siete eran principales y 15 asistentes. Ni Gürlek ni los medios turcos hicieron referencia a posibles conexiones entre aquel caso y la nueva investigación iniciada contra Gündoğdu y otros integrantes de la estructura arbitral.

FútbolTurquía
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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