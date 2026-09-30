comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

3 maples, pegamento y pintura: cómo hacer un arbolito de Navidad casero en simples pasos

Este arbolito de Navidad casero es una propuesta fácil y divertida para hacer en familia y disfrutar de un fin de semana creativo con los más chicos.

Canal 26 | Tendencias
Por Canal 26 | Tendencias
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Las bolas de vidrio vintage se convirtieron en el adorno más codiciado por quienes quieren revivir el espíritu de los árboles de otras épocas.
Las bolas de vidrio vintage se convirtieron en el adorno más codiciado por quienes quieren revivir el espíritu de los árboles de otras épocas. Foto: Gemini
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Si todavía no tenés tu arbolito de Navidad y querés sumarle un toque creativo a la decoración de las fiestas, un simple maple de huevos puede convertirse en una propuesta original, económica y sustentable. Con materiales que seguramente ya tenés en casa y unos pocos pasos, vas a poder crear un pino navideño artesanal que le dará calidez y personalidad a cualquier rincón.

Cómo hacer un arbolito de Navidad con un maple de huevos

Materiales

  • 3 maples de cartón para huevos
  • Pintura acrílica verde y dorada
  • Bandita elástica o cordón
  • Atomizador o pulverizador con agua
  • Pegamento
Árbol de Navidad. Foto: Freepik

Paso a paso

  • La estructura del pino:

Primero, limpiá bien dos de los maples de huevos. Luego, rocialos ligeramente con agua usando un pulverizador para que el cartón se vuelva más flexible y fácil de moldear. Es importante humedecerlo apenas, ya que el exceso de agua puede dañarlo.

Una vez que el material esté más maleable, uní los extremos de cada maple hasta formar una especie de triángulo o cono. Sujetá los bordes con una bandita elástica o un cordón para que mantengan la forma y dejalos reposar entre 20 y 30 minutos.

Cuando el cartón haya tomado la forma deseada, retirás la sujeción y pegás las uniones. Así obtendrás la estructura principal de tu arbolito navideño.

Contenido Recomendado

Navidad 2026:además del arbolito, qué otras plantas decorativas pueden ser tóxicas para perros y gatos

Navidad 2026: además del arbolito, qué otras plantas decorativas pueden ser tóxicas para perros y gatos

Adiós al árbol verde:los 3 diseños tendencia, minimalistas y que serán furor en la Navidad 2026

Adiós al árbol verde: los 3 diseños tendencia, minimalistas y que serán furor en la Navidad 2026
  • El toque de color:

Con el cono ya armado, pintá toda la superficie con pintura acrílica verde. Dejá secar bien para lograr una cobertura uniforme y un acabado prolijo.

Mientras tanto, aprovechá el tercer maple para crear la estrella que coronará el árbol. Recortá una tira fina del cartón, uní los extremos hasta darle forma de estrella y pintala de color dorado. Cuando esté seca, colocala en la punta del pino.

  • La decoración final:

Llegó el momento más divertido: decorar. Podés sumar pequeñas esferas, brillantina, moños, estrellas, lentejuelas o guirnaldas. No hay reglas: todo depende de tu estilo y de los materiales que tengas disponibles.

De esta manera, con muy poco presupuesto y reutilizando materiales que suelen terminar en la basura, es posible crear un arbolito de Navidad único, ecológico y lleno de encanto para acompañar las celebraciones de fin de año.

Arbolito navideñoDecoraciónTendenciaNavidad
Canal 26 | Tendencias
Canal 26 | Tendencias

Autor

Equipo de Canal 26 enfocado en traerte lo último sobre lifestyle, tendencias e innovación. Leer bio

Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Axel Kicillof repudió la decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre la Ley de Tierras Rurales:“Es el fallo de la infamia”

Axel Kicillof repudió la decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre la Ley de Tierras Rurales: “Es el fallo de la infamia”

La Corte revocó un fallo que obligaba a Facebook a revelar quién creó una publicación en contra de un exdiputado bonaerense

Conflicto entre influencers:la Corte revocó la prohibición de publicaciones a una influencer acusada de acoso y hostigamiento

La Corte Suprema contra los fallos que no tienen argumentos mayoritarios

Economía

Cuándo cobran los beneficiarios de ANSES en octubre, según la terminación del DNI

Cuándo cobran los beneficiarios de ANSES en octubre, según la terminación del DNI

Despidos en una distribuidora de golosinas:más de 50 trabajadores fueron afectados en Esteban Echeverría

ANSES:cuándo cobran en octubre 2026 los beneficiarios con DNI terminados en 8 y 9

Atención a estos valores:cuánto cobrará una niñera por hora y por mes desde octubre de 2026

Internacionales

Terror en el vuelo de Flydubai:Netanyahu confirmó que se trató de un terrorista y dijo que casi todos los pasajeros eran israelíes

Terror en el vuelo de Flydubai: Netanyahu confirmó que se trató de un terrorista y dijo que casi todos los pasajeros eran israelíes

El papa León XIV habló sobre la extrema derecha:“No es una expresión auténtica del cristianismo”

De qué trata “NAZA”:el polémico documental sobre Gaza que se estrena en 56 países y fue rechazado por los cines de Israel

“Estoy traumatizado y la gente sigue aterrorizada”:los estremecedores relatos de los pasajeros del avión que aterrizó de emergencia en Arabia Saudita