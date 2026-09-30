3 maples, pegamento y pintura: cómo hacer un arbolito de Navidad casero en simples pasos

Las bolas de vidrio vintage se convirtieron en el adorno más codiciado por quienes quieren revivir el espíritu de los árboles de otras épocas. Foto: Gemini

Si todavía no tenés tu arbolito de Navidad y querés sumarle un toque creativo a la decoración de las fiestas, un simple maple de huevos puede convertirse en una propuesta original, económica y sustentable. Con materiales que seguramente ya tenés en casa y unos pocos pasos, vas a poder crear un pino navideño artesanal que le dará calidez y personalidad a cualquier rincón.

Cómo hacer un arbolito de Navidad con un maple de huevos

Materiales

3 maples de cartón para huevos

Pintura acrílica verde y dorada

Bandita elástica o cordón

Atomizador o pulverizador con agua

Pegamento

Árbol de Navidad. Foto: Freepik

Paso a paso

La estructura del pino:

Primero, limpiá bien dos de los maples de huevos. Luego, rocialos ligeramente con agua usando un pulverizador para que el cartón se vuelva más flexible y fácil de moldear. Es importante humedecerlo apenas, ya que el exceso de agua puede dañarlo.

Una vez que el material esté más maleable, uní los extremos de cada maple hasta formar una especie de triángulo o cono. Sujetá los bordes con una bandita elástica o un cordón para que mantengan la forma y dejalos reposar entre 20 y 30 minutos.

Cuando el cartón haya tomado la forma deseada, retirás la sujeción y pegás las uniones. Así obtendrás la estructura principal de tu arbolito navideño.

El toque de color:

Con el cono ya armado, pintá toda la superficie con pintura acrílica verde. Dejá secar bien para lograr una cobertura uniforme y un acabado prolijo.

Mientras tanto, aprovechá el tercer maple para crear la estrella que coronará el árbol. Recortá una tira fina del cartón, uní los extremos hasta darle forma de estrella y pintala de color dorado. Cuando esté seca, colocala en la punta del pino.

La decoración final:

Llegó el momento más divertido: decorar. Podés sumar pequeñas esferas, brillantina, moños, estrellas, lentejuelas o guirnaldas. No hay reglas: todo depende de tu estilo y de los materiales que tengas disponibles.

De esta manera, con muy poco presupuesto y reutilizando materiales que suelen terminar en la basura, es posible crear un arbolito de Navidad único, ecológico y lleno de encanto para acompañar las celebraciones de fin de año.