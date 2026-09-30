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Parece un bostezo, pero es una señal escalofriante: captan la reacción de una anaconda tras alimentarse de sus presas

Un impresionante video muestra a una enorme anaconda verde abriendo la boca. Lejos de ser un bostezo, los expertos revelan la escalofriante razón biológica que esconde este comportamiento tras alimentarse de otros animales.

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Un gigante de Sudamérica: con más de 8 metros de longitud y hasta 250 kilos de peso, la anaconda verde se posiciona como la serpiente más pesada del planeta.
Un gigante de Sudamérica: con más de 8 metros de longitud y hasta 250 kilos de peso, la anaconda verde se posiciona como la serpiente más pesada del planeta. Foto: Instagram @mv.tatianelima
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Un impresionante video captó de cerca a una gigantesca anaconda verde en las oscuras zonas pantanosas de la selva del Amazonas, en Sudamérica. En las imágenes, se observa al imponente serpiente abriendo la boca de par en par. A pesar de las apariencias y de lo que muchos usuarios creyeron en un principio, no estaba bostezando por sueño.

De acuerdo con especialistas en la materia, este gigantesco animal suele realizar esta aterradora apertura bucal para alinear sus huesos, músculos y ligamentos después de tragar presas de gran tamaño. Esta especie es la más pesada del planeta, pudiendo superar los 8 metros de longitud y los 250 kilos de peso, pasando días enteros sumergida a la espera de su próximo alimento.

Anaconda verde: qué es, hábitat, dieta y reproducción

Como miembro de la familia de las boas, la anaconda verde es un verdadero coloso del mundo animal. De color oliva con manchas negras, posee ojos y fosas nasales en la parte superior de la cabeza, lo que le permite permanecer oculta casi por completo bajo el agua.

Su hábitat principal abarca los pantanos y arroyos lentos de las cuencas del Amazonas y el Orinoco. Curiosamente, un estudio genético de 2024 reveló que existen dos especies distintas: la del sur y la del norte.

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Su dieta es tan monumental como su tamaño. Cazan por emboscada a cerdos salvajes, ciervos, capibaras, caimanes e incluso jaguares. Atrapan a la presa y la asfixian enrollando su musculoso cuerpo. Luego, la tragan entera gracias a los ligamentos elásticos de sus mandíbulas, tal como se aprecia en el video viral.

Son animales mayoritariamente solitarios. En época reproductiva, las hembras pueden atraer hasta a 12 machos que compiten en una “bola de apareamiento”. Tras siete meses de gestación, dan a luz a crías vivas que pueden nadar y cazar casi de inmediato. En estado salvaje, su esperanza de vida ronda los 10 años.

Anaconda al acecho
Como serpiente constrictora, atrapa a su presa con potentes mandíbulas y la enrolla con su musculoso cuerpo hasta asfixiarla. Foto: Wikimedia Commons

Preguntas frecuentes sobre la anaconda verde: relación con los humanos, agresividad y veneno

¿Son amistosas con los humanos?

No. Aunque la cultura popular y las películas las han mostrado como devoradoras de personas, no hay pruebas de que cacen humanos. Sin embargo, su extraordinario tamaño y fuerza pueden ser letales para cualquier mamífero.

¿Son una especie agresiva?

Pese a su imponente tamaño, no son inherentemente agresivas y solo atacarán si son provocadas o acorraladas. Paradójicamente, los ejemplares más pequeños tienden a ser más agresivos y a estar más a la defensiva que los grandes.

Anaconda
Su piel de tono oliva con manchas negras le permite pasar desapercibida entre la vegetación y el barro de las zonas pantanosas. Foto: Wikimedia Commons

¿Qué tan venenosa es esta serpiente?

Al pertenecer a la familia de las boas, estas serpientes carecen totalmente de veneno. Matan a sus presas exclusivamente mediante constricción, cortando el flujo de oxígeno, o arrastrándolas bajo el agua para ahogarlas.

¿Viven fuera de Sudamérica?

Sí, se han reportado avistamientos en Florida, Estados Unidos. Al igual que otras serpientes exóticas, se consideran una especie invasora producto de mascotas que escaparon o fueron liberadas por sus dueños.

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