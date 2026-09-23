Navidad 2026: además del arbolito, qué otras plantas decorativas pueden ser tóxicas para perros y gatos

Qué plantas navideñas son tóxicas para perros y gatos en 2026. Foto: Freepik.

La llegada de la Navidad transforma los hogares con luces, adornos, plantas y arreglos florales. Sin embargo, algunos de estos elementos pueden representar un riesgo para perros y gatos, especialmente si son curiosos y acostumbran a morder o ingerir objetos.

Aunque el árbol de Navidad suele ser el protagonista de la decoración, no es la única planta a la que hay que prestar atención. El muérdago, la flor de Nochebuena, el acebo y los lirios también pueden provocar distintos problemas de salud en las mascotas.

¿El árbol de Navidad puede ser tóxico para los perros y gatos?

De acuerdo con el Hospital Veterinario UNAM-Banfield, los árboles naturales más utilizados, como el pino, el abeto y la pícea, no se consideran plantas tóxicas para perros y gatos. Sin embargo, esto no significa que sean completamente seguros si las mascotas los muerden o ingieren sus partes.

Según el blog especializado de Purina, las agujas pueden provocar vómitos, diarrea, babeo excesivo y otras molestias digestivas. Además, por su forma puntiaguda, pueden generar lesiones en el aparato digestivo o contribuir a una obstrucción intestinal si son ingeridas en grandes cantidades.

Aunque el árbol de Navidad suele ser el protagonista de la decoración, no es la única planta a la que hay que prestar atención. Foto: Freepik.

La savia también puede causar irritación en la boca y el estómago. En pequeñas cantidades, generalmente no representa un problema grave, pero una ingesta abundante puede provocar malestar.

Por otro lado, también hay que prestar atención al agua del recipiente donde se coloca el árbol, a los cables de las luces y a los adornos pequeños, ya que pueden convertirse en un peligro si el animal los muerde o los traga.

Qué plantas navideñas pueden intoxicar a un perro o gato

Muérdago: una planta navideña que puede provocar intoxicaciones

Según la plataforma especializada PetMD, el muérdago es uno de los elementos clásicos de la decoración navideña y puede resultar peligroso para perros y gatos si es ingerido.

Muérdago, planta navideña. Foto: Unsplash.

Algunas variedades pueden provocar síntomas como vómitos, diarrea y pérdida de apetito después de consumir pequeñas cantidades. Una ingesta mayor puede generar cuadros más graves, con debilidad, letargo, alteraciones en la frecuencia cardíaca y presión arterial elevada. Por eso, las ramas de muérdago deben mantenerse siempre fuera del alcance de las mascotas.

Flor de Nochebuena: qué ocurre si la mascota la ingiere

La flor de Nochebuena, también conocida como flor de Pascua o poinsettia, es otra de las plantas más populares durante las fiestas.

Según el portal especializado Experto Animal, aunque su toxicidad suele ser menor de lo que indica su fama, la savia blanca de la planta contiene sustancias irritantes que pueden afectar la boca y el aparato digestivo de perros y gatos.

Flor de Nochebuena, planta navideña. Foto: Unsplash.

Si la mascota la ingiere, puede presentar babeo excesivo, irritación oral, vómitos y diarrea. El contacto con la savia también puede generar irritación en la piel. Por este motivo, es recomendable colocarla en un sector donde los animales no puedan alcanzarla.

Acebo: cuidado con sus hojas y frutos rojos

El acebo es fácilmente reconocible por sus hojas verdes y sus frutos rojos, características que lo convierten en un elemento habitual de los adornos navideños.

Según la Sociedad Americana para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales (ASPCA), las saponinas presentes en sus hojas y frutos pueden provocar síntomas gastrointestinales, principalmente vómitos y diarrea, además de debilidad o decaimiento. Aunque su toxicidad es relativamente baja, sigue siendo conveniente evitar que perros y gatos tengan acceso a esta planta.

Acebo, planta navideña. Foto: Unsplash.

Lirios: pueden ser especialmente peligrosos para los gatos

Los arreglos florales navideños también pueden representar un riesgo, especialmente cuando contienen lirios.

En los gatos, la ingesta de pequeñas cantidades de lirios puede provocar una intoxicación grave y causar insuficiencia renal potencialmente mortal. Por eso, cuando hay felinos en casa, lo más seguro es evitar estas flores y no confiar solamente en colocarlas en un lugar elevado.

Lirios. Foto: Unsplash.

Qué hacer si una mascota come una planta navideña

Ante cualquier sospecha de que un perro o gato ingirió una planta potencialmente tóxica, es importante contactar de inmediato a un veterinario y no esperar a que aparezcan síntomas.

Vómitos, diarrea, babeo excesivo, falta de apetito, debilidad o cambios en el comportamiento pueden ser señales de que algo que consumió le hizo daño. La gravedad dependerá de la planta, la cantidad ingerida y las características del animal.

Durante las fiestas, mantener las plantas, los adornos, los cables y otros elementos decorativos fuera del alcance de las mascotas es una de las principales medidas para evitar accidentes.