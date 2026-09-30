Sergio Moragues, entrenador fit: “Hazlo así, 20 veces, y volverá el óvalo de tu rostro; la papada empezará a desaparecer”

El entrenador Sergio Moragues tiene 30 mil seguidores en Instagram. Foto: Captura Facebook

Tanto hombres como mujeres le temen al crecimiento de la famosa papada porque, en general, la pregunta está vinculada con “¿cómo se hace para bajar esta zona del cuerpo?“. A pesar de lo que muchos creen, existen una serie de ejercicios que se pueden realizar para equilibrar de manera súper armónica esta área localizada debajo del rostro.

Así, al menos, lo confirma el entrenador fit de origen español Sergio Moragues, quien posee más de 30 mil seguidores en su cuenta de Instagram y una importante comunidad que está al tanto de a cada una de sus recomendaciones de bienestar y salud.

El entrenamiento físico que propone para hacer desaparecer la papada es súper sencillo e incluso no es necesario salir de la habitación para comenzar a practicarlo. Sin embargo, sí es importante tener la suficiencia disciplina para repetirlo diariamente hasta ver los resultados que se buscan.

Según un entrenador español, es posible bajar la papada. Foto: Doctor Javier Puertas

Paso a paso: cómo es el entrenamiento para bajar la papada que recomienda un profesor de gimnasia fit

El entrenador, Sergio Moragues, muestra en uno de los videos de su cuenta de Instagram que para empezar a hacer el ejercicio es importante hallar un lugar cómodo como puede ser un sillón o la propia cama.

Una vez allí, habrá que acostarse boca arriba y empezar a mover los brazos de arriba hacia abajo. Como segundo ejercicio, el entrenador fit vuelve a repetir la misma secuencia en el lugar, pero esta vez con los brazos cruzados. El tercer ejercicio hay que hacerlo subiendo los brazos de arriba hacia abajo pero con las palmas juntas. El cuarto ejercicio se realiza igual pero bajando la velocidad.

Un entrenador español muestra un ejercicio ideal para bajar la papada

Según el entrenador, la mejor opción es hacer las siguientes repeticiones: 20 veces para el primer ejercicio; 25 para el segundo; 20 para el tercero; y 15 para el cuarto. “Con estos ejercicios el óvalo del rostro y la papada empezará a desaparecer y luego también se reducirá la joroba cervical”, expresa el entrenador. El entrenador fit, Sergio Moragues, sostiene, además, que también se aliviarán las arrugas y el rostro comenzará a verse “mucho más fresco y joven”.

Otros tips para bajar la papada en tan solo unos minutos

Asimismo, otros especialistas manifiestan que para bajar la papada, lo ideal, primero, es bajar de peso, ya que se suele formar por la acumulación de grasa. Lo que se recomienda es hacer ejercicio cardiovascular y empezar a comer más sano diariamente.

Ejercicios para bajar la papada: otros tips para tener un rostro joven y fresco. Foto: Doctor Javier Puertas

Además, la sugerencia también incluye el modo de uso del celular: para los expertos es importante mejorar la postura y no estar todo el tiempo con la cabeza hacia abajo.

Al mismo tiempo, otro de los ejercicios que se pueden realizar para reducir la papada se llama “lengua al paladar”. En este caso, la persona debe cerrar la boca y mantener la lengua hacia el paladar presionando por al menos 10 segundos. Finalmente, otro tip para bajar la papada tiene que ver con colocar el puño cerrado debajo de la pera y empujar la mandíbula mientras se hace fuerza para abajo.