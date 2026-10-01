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“Saben cómo soy”: se conoció el video que grabó el sospechoso del femicidio de Aixa Mili en Tigre antes de escapar

Alejandro Daniel Sofía permanece prófugo y es buscado por la Justicia por el crimen de su expareja, de 20 años. Antes de desaparecer, publicó un mensaje en WhatsApp y grabó un video de despedida dirigido a sus familiares y amigos.

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Alejandro Daniel Sofía, principal sospechoso por el femicidio de Aixa Dana Mili.
Alejandro Daniel Sofía, principal sospechoso por el femicidio de Aixa Dana Mili. Foto: Facebook / Aixa Mili.
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En las últimas horas se conoció el video que Alejandro Daniel Sofía, principal sospechoso por el femicidio de Aixa Dana Mili, habría publicado en su estado de WhatsApp antes de escapar. La joven, de 20 años, fue encontrada sin vida en su casa de Dique Luján, partido de Tigre, y el hombre permanece prófugo.

La investigación está a cargo de la UFI de Género y Abuso Sexual de Tigre. Según las primeras diligencias, los investigadores también analizan mensajes que Sofía habría enviado a un amigo antes de desaparecer, además del video que difundió durante la madrugada.

Alejandro Daniel Sofía, principal sospechoso por el femicidio de Aixa Dana Mili. Foto: Facebook / LETRAS DE GARIN﻿.

El video que publicó el sospechoso del femicidio en Tigre

En la grabación, el sospechoso se dirige a sus familiares y amigos y realiza una especie de despedida. “Saben cómo soy, no sé cómo explicarme. Esto es un saludo para todos, los quiero a todos, a toda la banda. A mis amigos, amigas, todos los que tengo, a todos los quiero”, comenzó la grabación.

Luego, continuó: “Mi tía, mi abuela, mi mamá, mi viejo, mi primo. Tengo una banda de amistades. Los quiero mucho, cuídense, los voy a estar viendo desde arriba seguro”.

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Se conoció el video del sospechoso del femicidio de Aixa Mili en Tigre antes de escapar.

De acuerdo con las fuentes citadas por medios que siguen el caso, el video fue publicado durante la madrugada, poco antes de que el sospechoso desapareciera. Los investigadores analizan el material junto con otras comunicaciones que habría mantenido antes de darse a la fuga.

Qué se sabe del femicidio de Aixa Dana Mili

Aixa Dana Mili tenía 20 años y fue encontrada sin vida por su padre en una vivienda ubicada en la calle 12 de Octubre al 800, en la localidad de Dique Luján.

Femicidio de Aixa Dana Mili. Foto: Facebook / Aixa Mili.

Tras el hallazgo, el hombre dio aviso a la Policía y los efectivos preservaron la escena para realizar las pericias correspondientes. La investigación comenzó a centrarse en la expareja de la joven, quien había sido denunciado previamente por lesiones y amenazas.

Los primeros peritajes llevaron a los investigadores a analizar la posibilidad de que la escena hubiera sido alterada para intentar simular otra causa de muerte. Esa hipótesis forma parte de la investigación y deberá ser determinada mediante las pericias y las medidas judiciales correspondientes.

El sospechoso tenía una denuncia previa por violencia de género

Sofía había sido denunciado por Aixa en diciembre de 2025 por una causa de lesiones y amenazas. Según la información difundida por fuentes policiales y judiciales, permaneció detenido y recuperó la libertad el 16 de julio de 2026.

Femicidio de Aixa Dana Mili. Foto: Facebook / Aixa Mili.

Según relató Verónica, madrastra de Aixa, durante la relación hubo distintos episodios de violencia. La mujer contó ante la prensa que, en diciembre pasado, el hombre habría interceptado a la joven cerca de su vivienda e intentado ahorcarla. Una vecina habría intervenido y posteriormente Aixa realizó la denuncia.

A raíz de aquella presentación, la Justicia le había otorgado un botón antipánico, medida que, según explicó Verónica, le permitía sentirse más protegida. Sin embargo, la madrastra sostuvo que, después de la liberación del sospechoso, las intimidaciones habrían continuado.

La denuncia de la familia y la investigación

Verónica también cuestionó que el hombre hubiera recuperado la libertad después de permanecer detenido por la causa anterior y sostuvo que existían antecedentes de violencia.

“Siento impotencia porque fue todo planeado”, lamentó la mujer en diálogo con la prensa. “Es toda una mentira ese video, lo hizo para desviar la investigación. Alguien lo está ayudando y lo ayudaron a irse”, agregó en declaraciones a C5N.

La mujer también relató que, antes de escapar de la vivienda donde estaba Aixa, el sospechoso habría dejado una fotografía de ambos sobre una mesa. “Sabía que ella iba a estar sola. No sé si hablaba con ella, pero ayer nos enteramos de que el domingo, cuando Aixa fue a la casa de su mamá, él la había perseguido, pero no le dijeron nada al papá para que no se asustara”, detalló la madrastra.

Femicidio de Aixa Dana Mili. Foto: Facebook / LETRAS DE GARIN.

Sobre el final, Verónica contó entre lágrimas: “Trajo una soga, dejó la mochila, en la mesa dejó una foto de ellos juntos. Fue todo planificado”.

Mientras continúa la investigación, Alejandro Daniel Sofía permanece prófugo y es buscado por las autoridades. La causa está bajo la órbita de la UFI de Género y Abuso Sexual de Tigre, que investiga el hecho como un homicidio agravado por el vínculo en contexto de femicidio.

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