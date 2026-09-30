Cómo cuidar el jazmín en los últimos meses de 2026 para evitar que sufra una plaga. Foto: Gemini

El jazmín se consolidó como una de las especies favoritas en jardines, patios y balcones gracias a su aroma y sus flores. Sin embargo, en los últimos meses de 2026, los especialistas advirtieron sobre la importancia de prestar atención a posibles plagas que pueden afectar la salud de la planta.

Durante octubre, noviembre y diciembre, el control de hojas y tallos resultó clave para detectar a tiempo la presencia de insectos como pulgones, cochinillas y ácaros. No todas las variedades de jazmín presentan la misma susceptibilidad, por lo que la recomendación principal fue revisar la planta de manera frecuente y actuar apenas se noten los primeros signos de problemas.

Cómo detectar los primeros síntomas de plagas en el jazmín

Una de las medidas más efectivas consistió en observar regularmente las hojas y los brotes nuevos. Los especialistas sugirieron buscar manchas, deformaciones, cambios de color o la presencia de insectos.

Según la Royal Horticultural Society (RHS), los jazmines cultivados al aire libre suelen tener menos problemas, aunque pueden aparecer pulgones en los brotes tiernos. En cambio, los ejemplares que permanecen dentro de casa pueden verse afectados por cochinillas y arañuelas rojas.

Jazmín estrella. Foto: Freepik.

Cuidados generales para fortalecer la planta

El estado general del jazmín fue determinante para su resistencia. Las plantas que recibieron buena iluminación, riego adecuado y un suelo con buen drenaje lograron afrontar mejor la aparición de plagas.

Durante los últimos meses del año, los especialistas recomendaron controlar que el sustrato no quedara empapado, pero tampoco permitir que la planta pasara largos períodos sin agua. El equilibrio en el riego ayudó a evitar el estrés y fortaleció la salud del jazmín.

Qué hacer ante la aparición de insectos

Cuando la presencia de plagas fue leve, se aplicaron medidas físicas para reducirlas. En el caso de los pulgones, una corriente de agua permitió desprenderlos de la planta, mientras que una poda puntual ayudó a eliminar los brotes más afectados.

Para las cochinillas, la remoción manual de los ejemplares visibles resultó útil. En situaciones de infestación importante, se recurrió a aceites hortícolas o jabones insecticidas, siempre siguiendo las indicaciones del producto y verificando que fueran aptos para el jazmín.

El control temprano y la atención periódica fueron fundamentales para que el jazmín llegara fuerte al cierre de 2026, evitando que las plagas se multiplicaran y afectaran su desarrollo.