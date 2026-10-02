Javier Botía, Mente Maestra: “Todos tus recuerdos, toda tu infancia, todo lo que viviste, en realidad no pasó así, pasó de otra manera; garantizado”

Una imagen de la infancia puede evocar recuerdos que no necesariamente coinciden con lo que ocurrió exactamente. Foto: Pexels/javierbotia.oficial

Los recuerdos permiten reconstruir momentos felices, experiencias difíciles y hechos significativos, aunque la memoria humana no conserva cada detalle exactamente como ocurrió. Según Javier Botía, mentalista español y creador de Mente Maestra, cada recuerdo es una reconstrucción condicionada por el presente, las emociones y las evocaciones anteriores de una misma experiencia.

“Cada vez que tú recuerdas, imaginas. Recordar es imaginar, y tú imaginas en presente”, afirmó Botía. Desde esa perspectiva, incluso los momentos más importantes de la infancia podrían haber sufrido cambios a medida que volvieron a ser recordados.

Por qué Javier Botía afirma que los recuerdos cambian

Para Botía, el acto de recordar no recupera directamente el acontecimiento original. La mente, en cambio, accede a la versión construida durante la evocación anterior. Por eso utilizó la imagen de una reproducción que atraviesa sucesivas modificaciones.

“El recuerdo más hermoso de tu infancia, cuando viene a tu mente, acaba de ser recordado ahora y es recordado desde la última vez que fue recordado; por lo tanto, es una copia de una copia”, explicó.

A continuación, planteó qué sucede cuando ese procedimiento se repite durante años: “¿Sabes lo que pasa con la copia de la copia de la copia de la copia? Ya no se parece al original”.

El especialista afirma que “todos tus recuerdos, toda tu infancia, todo lo que viviste, en realidad no pasó así". Video: Instagram @javierbotia.oficial

Su explicación apunta a que los recuerdos autobiográficos pueden transformarse con el paso del tiempo. Las emociones actuales, la información incorporada posteriormente y las conversaciones con otras personas pueden influir en la versión que cada individuo conserva de una experiencia.

“Toda tu infancia no pasó así, pasó de otra manera”

El mentalista sintetizó su planteo con una afirmación contundente: “Todos tus recuerdos, toda tu infancia, todo lo que viviste, en realidad no pasó así, pasó de otra manera; garantizado”.

La frase no necesariamente implica que todos los recuerdos sean falsos o que nada haya sucedido. El punto central es que la memoria no conserva una reproducción completamente objetiva e inalterable de los acontecimientos.

La investigación científica describe la memoria como un proceso dinámico. Cuando determinados recuerdos son recuperados, pueden entrar temporalmente en un estado susceptible a modificaciones antes de volver a estabilizarse. Este fenómeno es conocido como reconsolidación de la memoria, aunque los especialistas advierten que no todos los recuerdos se modifican de forma automática ni bajo las mismas condiciones.

Por lo tanto, el planteo de Botía puede entenderse como una forma simplificada de explicar que recordar es una acción reconstructiva. Sin embargo, la evidencia disponible no permite asegurar que cada evocación se aleje necesariamente del episodio original ni que todos los recuerdos sean inexactos en igual medida.

Una imagen de la infancia puede evocar recuerdos que no necesariamente coinciden con lo que ocurrió exactamente. Foto: Unsplash

Por qué dos personas recuerdan diferente una misma experiencia

Botía también destacó que dos individuos pueden participar de un mismo acontecimiento y conservar versiones diferentes: “Dos personas tienen la misma vivencia y la recuerdan de forma distinta, porque es una interpretación de la realidad”.

Cada persona dirige su atención hacia elementos diferentes. Mientras alguien puede recordar una conversación, otro podría conservar con mayor claridad el lugar, una emoción o un detalle aparentemente secundario.

Las experiencias previas, las expectativas y el estado emocional también intervienen en la construcción del recuerdo. Por eso, dos testimonios distintos no significan necesariamente que una de las personas esté mintiendo. Ambas pueden estar relatando sinceramente la versión que su memoria logró conservar.

La “máquina del tiempo” que propone Javier Botía

Según Botía, comprender que la memoria es una interpretación permite imaginar una suerte de “máquina del tiempo”. La expresión no alude a regresar literalmente al pasado, sino a revisar la manera en que una persona interpreta una experiencia antigua.

Si el recuerdo se construye desde el presente, cambiar su significado puede modificar las emociones asociadas con él. Una vivencia que durante años fue interpretada como un fracaso, por ejemplo, podría observarse más adelante como una experiencia de aprendizaje.

Este enfoque coincide con la propuesta general de Mente Maestra, un programa en el que Botía aborda el funcionamiento de la mente, el subconsciente, las decisiones y la gestión de determinados estados emocionales. En su página oficial, el mentalista presenta la formación como un recorrido que comienza con contenidos sobre la mente y después avanza hacia otros temas vinculados con su disciplina.

La idea central de su reflexión es que las personas no acceden directamente al pasado, sino a una representación construida por su propia memoria. Los hechos no pueden cambiarse, pero sí puede transformarse la interpretación que se hace de ellos desde el presente.