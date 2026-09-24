Antonio Fernández Marchán, director deportivo español: “El carácter revela quién es realmente un futbolista, cuando todo va en contra”

Antonio Fernández Marchán, director deportivo español. Foto: Instagram @afernandez70

Evaluar a un futbolista a partir de sus mejores jugadas puede llevar a conclusiones equivocadas. Así lo advirtió Antonio Fernández Marchán, director deportivo español, quien compartió en sus redes sociales una reflexión sobre los aspectos que tiene en cuenta al momento de analizar el rendimiento de un jugador.

Marchán, que trabajó en tanto en la Selección de España como en clubes como Sevilla y Málaga, reveló que descartó a decenas de futbolistas después de verlos disputar lo que parecía ser “el partido perfecto”.

Aunque la decisión puede parecer contradictoria, explicó que una actuación sobresaliente en un contexto favorable no siempre permite conocer todas las características de un jugador.

Antonio Fernández Marchán, director deportivo español. Foto: Instagram @afernandez70

Por qué los highlights pueden ser una trampa

El análisis suele comenzar con un informe acompañado por estadísticas positivas y un video repleto de jugadas destacadas. Dos asistencias, varios regates y acciones técnicamente brillantes pueden construir una imagen impactante, pero también incompleta.

Para Marchán, encontrar a un futbolista que sobresale mientras su equipo gana por 4-0 es relativamente sencillo. En ese tipo de encuentros, el contexto favorece la confianza, reduce la presión y permite que el talento individual aparezca con mayor facilidad.

El verdadero desafío consiste en observar al jugador durante el partido en el que nada le sale como esperaba. Es allí donde aparecen preguntas que pueden resultar decisivas: ¿se frustra?, ¿deja de colaborar defensivamente?, ¿responsabiliza a un compañero por un pase equivocado?

El carácter de un futbolista aparece en la adversidad

“El talento te enseña cómo juega un futbolista cuando todo va a favor. El carácter te enseña quién es él cuando todo va en contra”, sostuvo Antonio Fernández Marchán en el video publicado en sus redes.

Antonio Fernández Marchán, director deportivo español. Video: Instagram @afernandez70

La frase resume su criterio de evaluación. Las condiciones técnicas permiten conocer lo que un jugador puede hacer con la pelota, pero las situaciones adversas muestran cómo procesa la frustración, de qué manera gestiona sus errores y cuál es su reacción cuando el equipo atraviesa dificultades.

De acuerdo con su reflexión, los campeonatos suelen definirse durante las crisis. Por esa razón, la personalidad, la capacidad de recuperación y la conducta dentro del campo pueden adquirir tanta importancia como las asistencias, los regates o las acciones espectaculares.

Qué hay que observar para evaluar a un jugador

Marchán recomendó no confiar únicamente en los videos de highlights. Según explicó, estos materiales deben utilizarse como una referencia inicial y no como una conclusión definitiva sobre las condiciones de un futbolista.

Su consejo es prestar especial atención a los peores minutos del jugador. La clave no estaría solamente en el error cometido, sino en lo que sucede inmediatamente después: cómo lo gestiona, cómo intenta resolverlo y cuál es su comportamiento con los compañeros.

De esta manera, el análisis deja de concentrarse exclusivamente en las mejores jugadas y comienza a contemplar factores emocionales, competitivos y colectivos. Para el director deportivo español, el talento permite descubrir cómo juega un futbolista, pero el carácter ayuda a entender quién es realmente.