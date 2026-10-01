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Los interioristas coinciden sobre las cocinas pequeñas: “Una isla bien diseñada puede reemplazar a la mesa tradicional”

Este diseño reemplaza a la mesa tradicional y permite cocinar, guardar utensilios y comer en ambientes reducidos. Qué tener en cuenta antes de instalarla y cómo elegir materiales para que la cocina se vea más amplia.

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Los interioristas coinciden sobre las cocinas pequeñas: “Una isla bien diseñada puede reemplazar a la mesa tradicional”.
Los interioristas coinciden sobre las cocinas pequeñas: “Una isla bien diseñada puede reemplazar a la mesa tradicional”. Foto: Foto: Gemini
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Las cocinas pequeñas suelen ser uno de los mayores desafíos a la hora de organizar y decorar una casa. Cuando el espacio escasea, encontrar una distribución que permita cocinar, guardar utensilios y comer sin saturar el ambiente puede ser complicado.

En ese escenario, los interioristas aseguran que las islas multifunción se convirtieron en una alternativa clave para aprovechar cada metro cuadrado y sumar practicidad sin resignar estilo.

A diferencia de las mesas tradicionales, que ocupan un lugar exclusivo para las comidas, una isla bien pensada puede cumplir varios roles a la vez. Sirve como superficie de trabajo para preparar alimentos, suma espacio de guardado con cajones y estantes, y hasta incorpora una barra para desayunar o comer rápido, con banquetas que se esconden debajo cuando no se usan.

Cómo es la isla que reemplaza a la mesa tradicional

El punto fuerte de este diseño es su versatilidad. Se trata de una estructura que combina una mesada para cocinar con un sector pensado para las comidas diarias. Así, en una sola pieza se puede cortar alimentos, apoyar electrodomésticos, desayunar o compartir una comida rápida.

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Las islas de cocina son ideales para aprovechar el espacio. Foto: Foto: Gemini

En cocinas de pocos metros, lo más práctico es elegir una isla rectangular y compacta, con una mesada que sobresalga de uno de los lados para que las personas se sienten cómodas. Existen modelos con cajones, estantes abiertos y compartimentos inferiores, que permiten aprovechar el espacio que suele quedar sin uso debajo de una mesa común.

Qué tener en cuenta antes de instalar una isla en una cocina chica

No todas las cocinas tienen las dimensiones necesarias para sumar una isla. Antes de elegir un modelo, es clave evaluar la circulación, la ubicación de los electrodomésticos y el espacio disponible para abrir puertas y cajones.

Una recomendación habitual es dejar al menos 90 centímetros libres para moverse entre la isla y los muebles cercanos. Si hay puertas o cajones enfrentados, puede hacer falta aún más espacio para evitar incomodidades.

En ambientes muy angostos, una isla grande puede dificultar el movimiento y recargar la cocina. En esos casos, una opción es elegir un modelo móvil, con ruedas y frenos, que se pueda desplazar cuando se necesita liberar espacio. Otra alternativa es instalar una península, una superficie de trabajo unida a una pared o mueble, que permite sumar un sector para comer sin requerir circulación en los cuatro lados.

Materiales y colores que agrandan visualmente la cocina

La elección de los materiales también influye en cómo se percibe el ambiente. Las superficies claras, los tonos beige, la madera natural y las mesadas tipo piedra se integran bien en cocinas modernas y chicas.

Los muebles en madera clara combinados con mesadas blancas o beige generan una sensación de continuidad y luminosidad, sobre todo si hay buena luz natural. Las líneas simples y los muebles sin detalles recargados ayudan a evitar que el espacio se vea saturado.

Para lograr una composición uniforme, se puede elegir una isla del mismo color que los muebles de cocina. Además, sumar banquetas que se guarden debajo de la mesada es una forma práctica de liberar espacio de circulación cuando no se usan.

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