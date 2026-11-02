Noviembre arranca con nuevas energías: los números de la suerte de cada signo para este lunes 2 de noviembre

Números de la suerte. Foto: imagen creada con ChatGPT para Canal 26.

El mes de noviembre comienza con nuevas oportunidades para quienes siguen la astrología y buscan una señal de buena fortuna en su vida cotidiana. Con la llegada de una nueva semana, los números de la suerte vuelven a despertar el interés de quienes creen en la influencia de los astros y las energías del universo.

Conocé cuáles son las cifras de la suerte para cada uno de los 12 signos del zodíaco este lunes 2 de noviembre de 2026, qué significado tienen dentro de la numerología y cómo pueden utilizarse de manera simbólica para acompañar nuevos proyectos, decisiones personales y deseos.

Números de la suerte para hoy, lunes 2 de noviembre de 2026

Aries: 07, 14, 23, 36, 48.

Tauro: 05, 12, 27, 34, 49.

Géminis: 03, 18, 25, 39, 44.

Cáncer: 02, 11, 20, 33, 46.

Leo: 01, 16, 29, 37, 45.

Virgo: 06, 15, 24, 32, 41.

Libra: 08, 17, 26, 35, 43.

Escorpio: 09, 13, 22, 38, 47.

Sagitario: 04, 19, 28, 31, 50.

Capricornio: 10, 21, 30, 40, 42.

Acuario: 00, 12, 23, 35, 49.

Piscis: 07, 18, 27, 36, 45.

Números de la suerte. Foto: ChatGPT para Canal 26.

Qué significan los números de la suerte en la astrología

Dentro de las tradiciones astrológicas y numerológicas, los números de la suerte se utilizan como símbolos asociados con las energías, las oportunidades y los deseos personales. Cada signo del zodíaco cuenta con combinaciones que pueden interpretarse de manera recreativa.

Para este lunes 2 de noviembre, las cifras propuestas acompañan el comienzo de una nueva semana y pueden utilizarse como referencia simbólica para elegir fechas, organizar actividades o participar en juegos de azar.

Las combinaciones pueden incorporarse a rituales personales, anotarse como parte de las predicciones diarias o simplemente consultarse por entretenimiento.