Dejar cenizas de carbón en la parrilla puede favorecer el óxido: cómo guardarla después de usarla

Las cenizas de carbón acumuladas en la parrilla pueden retener humedad y favorecer la aparición de óxido en las rejillas y superficies metálicas. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Después de cocinar con carbón, es habitual dejar las cenizas acumuladas en el fondo de la parrilla hasta la próxima vez que se utiliza. Aunque parece un detalle menor, esta costumbre puede favorecer la aparición de óxido y el deterioro de los componentes metálicos.

El problema no está relacionado únicamente con la suciedad visible. Los residuos de la combustión pueden retener humedad y crear condiciones que favorecen la corrosión, especialmente cuando la parrilla permanece guardada durante períodos prolongados.

Por qué las cenizas del carbón pueden oxidar la parrilla

La empresa especializada Weber explica que las cenizas acumuladas de usos anteriores pueden atrapar humedad y contribuir a la corrosión del equipo.

Esto ocurre porque el agua y el oxígeno intervienen en el proceso de oxidación de los metales ferrosos. La presencia persistente de humedad sobre las superficies facilita el desarrollo de manchas anaranjadas y el deterioro progresivo de las partes desprotegidas.

Las cenizas del carbón pueden oxidar la parrilla. Foto: Unsplash

Además, las cenizas acumuladas pueden obstruir parcialmente la circulación del aire, lo que dificulta mantener una combustión adecuada durante el siguiente uso de la parrilla.

Por ese motivo, retirar los residuos no representa solamente una cuestión de higiene, sino que también forma parte del mantenimiento necesario para conservar el equipo.

Cómo retirar las cenizas del carbón y evitar que aparezca óxido en la parrilla

La primera recomendación es esperar hasta que el carbón y las cenizas estén completamente apagados y fríos. Las brasas pueden conservar calor incluso cuando ya no presentan llamas visibles.

La Administración de Bomberos de Estados Unidos recomienda depositar los restos de carbón enfriados en un recipiente metálico con tapa, alejado de materiales inflamables.

Además, nunca deben arrojarse directamente a un cesto de basura común mientras puedan conservar calor. Después de retirar las cenizas, se pueden seguir estos pasos:

Eliminar los residuos del fondo de la parrilla con una herramienta compatible con su revestimiento. Limpiar cuidadosamente las superficies y los depósitos donde se acumulan restos de carbón. Secar completamente las partes que hayan estado en contacto con agua. Revisar si existen manchas de óxido o sectores con el recubrimiento deteriorado. Guardar la parrilla fría, limpia y seca en un lugar protegido de la

La clave es evitar que los residuos permanezcan acumulados y húmedos durante mucho tiempo. Este sencillo hábito puede contribuir a prolongar la vida útil de la parrilla y reducir las tareas de mantenimiento futuras.