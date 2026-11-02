Elecciones en Bariloche: la alianza de Walter Cortés y Alberto Weretilneck se impone los comicios a Convencionales

Walter Cortés y Alberto Weretilneck. Foto: X @Weretilneck

La alianza Estamos Haciendo Bariloche, integrada por el Partido Unión y Libertad (PUL) y Juntos Somos Río Negro (JSRN), se impuso en las elecciones de convencionales constituyentes de este domingo 1 de noviembre.

Con el 33% de las mesas escrutadas, el espacio que reúne al intendente Walter Cortés y al gobernador Alberto Weretilneck alcanzaba el 31,7% de los votos y se perfilaba como la fuerza con mayor representación en la Convención encargada de reformar la Carta Orgánica Municipal.

Elecciones en Bariloche: los primeros resultados y la ventaja del oficialismo

Según informó Diario Río Negro, los primeros datos oficiales confirmaron la tendencia favorable al oficialismo que habían anticipado los cómputos extraoficiales. La lista encabezada por Yanina Sánchez consiguió una diferencia considerable sobre sus principales competidores.

La disputa por el segundo puesto se mantiene ajustada. La Libertad Avanza, con Martín Govetto como primer candidato, obtenía el 15,15%, mientras que Fuerza Bariloche, liderada por Andrea Galaverna, reunía el 14,75%.

En tanto, Seamos Futuro, el espacio encabezado por Lihue Bariggi, alcanzaba el 7,35%, seguido por el Frente de Izquierda de los Trabajadores PTS-MST, con Alhue Gavuzzo, que sumaba el 5,7%. Ambas fuerzas también se perfilaban para conseguir representación en la Convención Constituyente.

Walter Cortés y Alberto Weretilneck. Foto: X @Weretilneck

Cortés y Weretilneck celebraron el resultado electoral

Con los primeros números a su favor, Walter Cortés salió a hablar desde el sindicato AMEC y agradeció el respaldo recibido por la alianza oficialista.

“No quiero adelantarme porque no son los números finales, pero sí puedo asegurar que hemos ganado y con mucho margen”, expresó el intendente.

Posteriormente, cerca de las 20:45, Cortés se reunió con Weretilneck en un local de campaña ubicado sobre la calle Onelli, donde ambos participaron de los festejos junto a dirigentes de PUL y JSRN.

“Felicitaciones para Walter, es un gran respaldo a lo que viene haciendo”, manifestó el gobernador. Desde La Libertad Avanza, dirigentes del espacio reconocieron la ventaja oficialista, mientras que Galaverna destacó la posición alcanzada por Fuerza Bariloche como fuerza opositora.

Qué se votó en Bariloche y cómo continúa el escrutinio

Los vecinos de Bariloche acudieron a las urnas para elegir a los 15 convencionales constituyentes que tendrán la responsabilidad de reformar la Carta Orgánica Municipal.

La votación se desarrolló en 333 mesas distribuidas en 47 establecimientos educativos.

Una vez finalizados los comicios, la Junta Electoral Municipal comenzó a recibir las urnas y las actas para realizar el escrutinio provisorio en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante.

Aunque la ventaja oficialista ya motivó los festejos, la distribución definitiva de las bancas dependerá del resultado completo del recuento electoral.