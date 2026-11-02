Cómo eliminar el mal olor del inodoro sin usar productos de limpieza con perfume. Foto: Foto: Gemini

El mal olor en el inodoro es uno de los problemas más comune en el baño, incluso cuando se limpia con frecuencia. Muchas veces, los desodorantes ambientales o los productos perfumados solo disimulan el problema, pero existen formas sencillas de eliminar los residuos que generan olores y mantener el ambiente fresco sin depender de fragancias artificiales.

Uno de los pasos fundamentales es realizar una limpieza profunda de la taza, sobre todo debajo del borde, donde suelen acumularse restos de suciedad y depósitos minerales que favorecen la aparición de olores desagradables.

Para lograrlo, se recomienda usar un limpiador específico para inodoros y un cepillo que permita llegar a los sectores menos accesibles. Además, es importante limpiar la parte exterior, la base, la tapa y el asiento con productos adecuados para esas superficies.

La ventilación también cumple un rol clave: abrir la ventana o usar un extractor ayuda a renovar el aire y a reducir la humedad, lo que contribuye a evitar que los olores persistan.

El truco del bicarbonato de sodio para limpiar el inodoro

El bicarbonato de sodio es un aliado habitual en la limpieza del hogar y puede ayudar a remover suciedad superficial y reducir algunos olores.

El mal olor del inodoro se puede eliminar usando bicarbonato de sodio. Foto: Foto: Gemini

Para probar este método, basta con espolvorear una pequeña cantidad en el interior de la taza, dejar actuar unos minutos y frotar con el cepillo antes de tirar la cadena.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que el bicarbonato no elimina todas las causas del mal olor ni reemplaza una limpieza profunda. Si el problema se debe a una acumulación importante de sarro, una obstrucción o un inconveniente en las cañerías, será necesario identificar y solucionar el origen.

Una advertencia clave: no se debe mezclar bicarbonato con lavandina, ácidos antisarro, vinagre ni otros productos de limpieza. Para evitar reacciones peligrosas, lo más seguro es usar un solo producto por vez y seguir siempre las indicaciones del fabricante.

Qué revisar si el mal olor vuelve después de limpiar

Si el inodoro sigue desprendiendo olor desagradable tras una limpieza profunda, conviene revisar otros posibles focos del problema.

La base del inodoro: si el olor proviene de la unión con el piso, podría haber un problema con el sellado o el anillo de conexión.

El desagüe: una obstrucción parcial o un inconveniente en las cañerías puede provocar olores persistentes.

Sifones y otras rejillas: si el agua de un sifón se evapora, pueden ingresar olores desde las cañerías, sobre todo en rejillas que se usan poco.

La ventilación: un extractor que no funciona bien o la falta de circulación de aire pueden hacer que los olores permanezcan más tiempo.

Si el olor es similar al de las cloacas, aparece de manera recurrente o se intensifica al tirar la cadena, lo recomendable es consultar a un plomero para revisar la instalación. En estos casos, los perfumes y los trucos caseros solo disimulan el problema, pero no lo solucionan.

Consejos para mantener el inodoro limpio y evitar los malos olores

La mejor forma de prevenir los olores desagradables es establecer una rutina de limpieza y revisar periódicamente el estado de las instalaciones. Algunas medidas útiles son: