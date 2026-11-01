El Gobierno no consigue los votos necesarios en el Senado para la eliminación de las PASO: cómo sigue la negociación con los gobernadores

Javier Milei, presidente de Argentina. Foto: Reuters

El proyecto para eliminar las PASO se convirtió en una de las discusiones que más dificultades le genera al Gobierno en el Congreso. Aunque la iniciativa fue presentada hace varios meses, La Libertad Avanza todavía no consiguió construir una mayoría en el Senado y el tiempo se acota: falta menos de un mes para que termine el período de sesiones ordinarias y los contactos con los sectores aliados no arrojaron, hasta ahora, el resultado esperado.

La apuesta del presidente Javier Milei está vinculada con el armado electoral de 2027. La Casa Rosada busca que las fuerzas políticas dejen de utilizar las primarias de agosto como instancia obligatoria para resolver sus candidaturas nacionales. La modificación permitiría cambiar el mecanismo con el que los partidos organizan sus listas de cara a las próximas elecciones presidenciales.

A la discusión política se suma una cuestión administrativa que reduce las posibilidades de postergar una definición. La Cámara Nacional Electoral planteó que cualquier cambio en la normativa debe resolverse con suficiente anticipación para que pueda aplicarse en los comicios de 2027.

El presidente Javier Milei en su presentación en el Nueva Economía Forum, en el Real Casino Gran Círculo de Madrid. Foto: REUTERS

El principal problema está en la composición del Senado. Los 21 integrantes de La Libertad Avanza están lejos de los 37 votos necesarios para aprobar la propuesta, por lo que el oficialismo depende de otros bloques para conseguir las 16 adhesiones que le faltan. Hasta el momento, no consiguió comprometer a todos los legisladores que necesita.

En busca de esos respaldos, Diego Santilli quedó encargado de acercar posiciones con los gobernadores que mantienen canales de diálogo con la administración nacional. La negociación incluye conversaciones con los mandatarios provinciales para conocer qué condiciones plantean a cambio de acompañar la reforma. Desde el oficialismo calculan que ya tienen encaminados 11 de los 16 votos adicionales.

Las negociaciones provinciales por el futuro de las PASO

El respaldo de los gobernadores no está garantizado porque la eliminación de las primarias también puede modificar los planes de los partidos que construyen sus propias estrategias electorales. Para los aliados del Gobierno, acompañar el proyecto no representa solamente apoyar una iniciativa legislativa de la Casa Rosada, sino también aceptar un cambio en las reglas que utilizan para definir sus candidatos y organizar sus alianzas.

En ese marco, Patricia Bullrich optó por no encabezar las tratativas con los sectores dialoguistas. La titular del bloque de LLA en el Senado considera que el debate está directamente relacionado con los entendimientos electorales que cada fuerza busca cerrar en su provincia.

Patricia Bullrich. Foto: Captura de video.

Además, los gobernadores ponen sobre la mesa sus reclamos por el financiamiento de obras, la llegada de recursos nacionales, las regulaciones que afectan a sus distritos y las condiciones en las que sus espacios políticos competirán durante 2027.

Cuál es la postura de la UCR y el PRO

Dentro de la UCR, los diez senadores mantienen posiciones enfrentadas: mientras los gobernadores Juan Pablo Valdés, Maximiliano Pullaro y Leandro Zdero apoyan la suspensión, otros legisladores radicales rechazan modificar el sistema electoral. En Mendoza, Alfredo Cornejo tampoco definió su postura y busca garantías políticas para su provincia. A esa incertidumbre se suma la posición del PRO, cuyos tres representantes en la Cámara alta defienden la continuidad de las primarias.