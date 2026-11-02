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Flávio Bolsonaro anunció que dará entrevistas para hablar de lo que “ya nadie puede decir” en Brasil: “Esto no es democracia”

El senador dijo que hablará “sin cortes, sin filtros” con “grandes medios nacionales e internacionales”.

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El candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), reacciona después de que la autoridad electoral del país anunciara que se enfrentará al presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
Flávio Bolsonaro. Foto: REUTERS
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El senador brasileño Flávio Bolsonaro, hoy en Estados Unidos, anunció este domingo que concederá en los próximos días entrevistas a grandes medios de comunicación brasileños e internacionales para decir “lo que ya nadie puede decir permaneciendo en el país”.

“En los próximos días voy a conversar con grandes medios nacionales e internacionales. Sin cortes, sin filtros. Quien quiera escuchar, escuchará lo que nadie más puede decir estando en Brasil”, afirmó el candidato del ultraderechista Partido Liberal (PL) en un comunicado publicado en las redes sociales.

El hijo primogénito del expresidente Jair Bolsonaro hizo el anuncio tras denunciar que algunos medios de comunicación se negaron a concederle espacio para responder a las acusaciones en su contra al condicionar las entrevistas exclusivas a la exhibición integral de las mismas, “sin cortes y sin temas prohibidos”.

El senador criticó específicamente a la red Globo de televisión -la de mayor audiencia del país- que supuestamente se negó a exhibir sin edición una entrevista que le concedería para un popular programa de este domingo y prefirió “exhibir un extenso reportaje a mi respecto sin darme el derecho de respuesta”.

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De acuerdo con el parlamentario, si el mayor grupo de comunicación de Brasil “tiene miedo” de exhibir todo lo que tiene que decirle al país, “no tiene la menor condición moral para juzgarme o intentar destruir mi reputación”.

Bolsonaro, que abandonó Brasil dos días después de las elecciones y se trasladó a Miami, justificó su salida del país al afirmar que no se fue por motivos personales, sino “por Brasil”, y sostuvo que en Estados Unidos puede expresar libremente sus opiniones sin temor a represalias judiciales.

El ultraderechista, que se niega a reconocer la reelección del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones del pasado domingo, denunció en el comunicado que las medidas cautelares dictadas en su contra apenas siete minutos después de conocerse el resultado electoral -incluyendo la retención de sus pasaportes- forman parte de una persecución política y judicial.

El candidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), llega para hablar tras perder la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasilia.
Flávio Bolsonaro denunció que no lo dejan salir de Brasil. Foto: REUTERS

También cuestionó las actuaciones de las autoridades contra su padre, que cumple en régimen domiciliario una condena a más de 27 años de prisión por golpismo, y al que también se refirió como un perseguido político. “Esto no es democracia y está muy lejos de ser un proceso judicial justo e imparcial”, afirmó.

El senador ya había generado polémica el jueves al publicar un mensaje en el que se proclamó el “verdadero presidente elegido de Brasil”, aunque posteriormente modificó el texto y pasó a definirse como el “líder” del país.

Flávio Bolsonaro, el candidato más votado en la primera vuelta de las presidenciales, fue derrotado por Lula en el balotaje, en el que el líder progresista obtuvo el 51,79 % de los votos frente al 48,21 % del dirigente opositor.

El senador insistió en su comunicado que “fui candidato a la Presidencia enfrentando todo un sistema que quiere que las cosas continúen como están en Brasil: buenas para ellos, pero malas para ustedes”.

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