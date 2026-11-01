Víctor Algra, veterinario: “Dejar solo a un perro durante 24 horas es un máximo, no es lo ideal” Foto: Gemini

Dejarle comida, llenar el bebedero y salir de casa hasta el día siguiente puede parecer suficiente para muchos dueños de perros. Sin embargo, pasar tantas horas sin compañía puede tener consecuencias negativas para el animal. El veterinario y divulgador español Víctor Algra alertó sobre este tema y aclaró que el límite de 24 horas que marca la legislación española es solo un máximo legal, no una recomendación para la vida cotidiana.

Durante una entrevista en el programa El Faro de la Cadena SER, Algra recordó que la ley en España establece que los perros no pueden quedarse sin supervisión por más de 24 horas consecutivas. Pero insistió en que ese plazo es un tope legal y no debería tomarse como una guía para el día a día.

Cuánto tiempo puede quedarse solo un perro en casa

No existe una cantidad de horas universalmente adecuada para todos los perros. Factores como la edad, el estado de salud, el temperamento y la experiencia previa influyen en la capacidad de cada animal para tolerar la ausencia de sus dueños.

Los perros sufren la ausencia de sus dueños. Foto: Unsplash

Como referencia, la organización veterinaria británica PDSA recomienda que los perros no permanezcan solos habitualmente más de cuatro horas. La RSPCA también aconseja no superar ese período, aunque aclara que los cachorros y los animales con dificultades para quedarse solos pueden necesitar compañía mucho antes.

Los cachorros, por ejemplo, requieren salir con mayor frecuencia para hacer sus necesidades y todavía están aprendiendo a manejar las separaciones. Los perros mayores o con problemas de salud también pueden necesitar cuidados más frecuentes. Por eso, no alcanza con dejarles agua y comida antes de salir.

Las señales de que un perro sufre cuando está solo

Muchas veces, los signos de malestar aparecen cuando los dueños no están en casa. Ladridos persistentes, lloriqueos, destrozos, intentos de escapar y necesidades dentro del hogar pueden indicar que el perro no tolera bien la separación.

También existen señales menos evidentes, como caminar de un lado a otro, jadear, temblar, salivar en exceso o quedarse demasiado quieto. Según la PDSA, estos comportamientos pueden estar relacionados con problemas de separación y es recomendable consultar con un veterinario si aparecen.

El uso de una cámara doméstica puede ayudar a observar el comportamiento del animal durante la ausencia y detectar conductas que pasarían inadvertidas, para evaluar si realmente logra descansar y permanecer tranquilo.

Lo ideal es que las mascotas estén siempre acompañadas y que nunca se sientan solas.